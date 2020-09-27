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Волга Ульяновск
 
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Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карпухин Виктор 1 0.33
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанович Илья 2 2
2. Галоян Артур 1 1
3. Родионов Кирилл II 0 0

Карточки

Волга Ульяновск
# Игрок      
1. Клопков Денис 1 0
Велес Москва
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волга Ульяновск 100% (5) 0 0 0 0 0
 Велес Москва 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Волга Ульяновск Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Оренбург-2 1:2 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Носта Волга Ульяновск 0:3 Урал Лада Димитровград 0:0 Волга Ульяновск
Лада-Тольятти 0:3 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 КАМАЗ Волга Ульяновск 1:0 Крылья-Советов-2 Волна Ковернино 0:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Урал-2 Акрон 1:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Челябинск Волга Ульяновск 0:2 Зенит-Ижевск Волга Ульяновск 2:2 Носта Волга Ульяновск 0:1 КАМАЗ Тюмень 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 4:3 Уфа-2 Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Лада Димитровград Урал-2 3:0 Волга Ульяновск
Велес Москва Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва
Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 43
    Волга Ульяновск 18.6% (8)
    X 23.3% (10)
    Велес Москва 58.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Велес Москва
    3.00
    3.37
    2.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.00 3.37 2.30
    2.97 3.34 2.22

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
    8.10 1.05 3.34 1.29 2.56 1.46 1.85 1.95 1.43 2.66 1.30 3.26 1.11 5.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
    2.84 1.37 1.87 1.83 1.39 2.76
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.52 1.46 1.62 2.16 1.24 3.64
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Велес Москва

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    18.6% (8)
    Ничья
    23.3% (10)
    Велес Москва
    58.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Велес Москва
    37.2% (16)
    1:1 Ничья
    20.9% (9)
    0:1 Велес Москва
    11.6% (5)
    0:2 Велес Москва
    9.3% (4)
    1:0 Волга Ульяновск
    9.3% (4)
    2:1 Волга Ульяновск
    7% (3)
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