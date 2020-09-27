Волга Ульяновск
Позже
Велес Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карпухин Виктор
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанович Илья
|2
|2
|2.
|Галоян Артур
|1
|1
|3.
|Родионов Кирилл II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клопков Денис
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волга Ульяновск
|100% (5)
|0
|0
|0
|0
|0
|Велес Москва
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Волга Ульяновск Последние 20 матчей: +10 =2 -8Оренбург-2 1:2 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Носта Волга Ульяновск 0:3 Урал Лада Димитровград 0:0 Волга Ульяновск
Лада-Тольятти 0:3 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 КАМАЗ Волга Ульяновск 1:0 Крылья-Советов-2 Волна Ковернино 0:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Урал-2 Акрон 1:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Челябинск Волга Ульяновск 0:2 Зенит-Ижевск Волга Ульяновск 2:2 Носта Волга Ульяновск 0:1 КАМАЗ Тюмень 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 4:3 Уфа-2 Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Лада Димитровград Урал-2 3:0 Волга Ульяновск
Велес Москва Последние 20 матчей: +15 =3 -2Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва
Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва
Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Велес Москва
Исход игры
Волга Ульяновск
18.6% (8)
Ничья
23.3% (10)
Велес Москва
58.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
1:2 Велес Москва
37.2% (16)
1:1 Ничья
20.9% (9)
0:1 Велес Москва
11.6% (5)
0:2 Велес Москва
9.3% (4)
1:0 Волга Ульяновск
9.3% (4)
2:1 Волга Ульяновск
7% (3)
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