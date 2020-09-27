Звезда Пермь
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голдобин Никита
|2
|0.67
|2.
|Тюкалов Евгений
|1
|0.33
|3.
|Абдрашитов Тимур
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Козлов Андрей
|1
|1
|2.
|Фамейе Джоэль
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рябокобыленко Артур
|1
|0
|2.
|_Zuev D.
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Звезда Пермь
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Оренбург
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Звезда Пермь Последние 20 матчей: +10 =4 -6Звезда Пермь 2:2 Урал-2 Звезда Пермь 0:1 Сочи Звезда Пермь 3:1 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:1 Челябинск
Новосибирск 2:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 1:1 Звезда Пермь Тюмень 1:2 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:2 Лада Димитровград Лада-Тольятти 0:5 Звезда Пермь Звезда Пермь 5:2 Лада-Тольятти Уфа-2 1:2 Звезда Пермь Носта 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:3 Лада Димитровград Урал-2 2:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:1 Акрон Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 0:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:0 Звезда Пермь
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =5 -5Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург
Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар
Тотал
Прогнозы на матч Звезда Пермь - Оренбург
Исход игры
Звезда Пермь
6.8% (3)
Ничья
6.8% (3)
Оренбург
86.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
32.56% (14)
Меньше
67.44% (29)
Обе команды забьют
Да
32.56% (14)
Нет
67.44% (29)
Популярный счёт
0:2 Оренбург
29.5% (13)
0:1 Оренбург
27.3% (12)
1:2 Оренбург
22.7% (10)
1:0 Звезда Пермь
6.8% (3)
1:3 Оренбург
4.5% (2)
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