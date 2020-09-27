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Звезда Пермь
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Звезда Пермь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голдобин Никита 2 0.67
2. Тюкалов Евгений 1 0.33
3. Абдрашитов Тимур 1 0.33
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Козлов Андрей 1 1
2. Фамейе Джоэль 1 1

Карточки

Звезда Пермь
# Игрок      
1. Рябокобыленко Артур 1 0
2. _Zuev D. 1 0
Оренбург
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Звезда Пермь 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 Оренбург 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Звезда Пермь Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Звезда Пермь 2:2 Урал-2 Звезда Пермь 0:1 Сочи Звезда Пермь 3:1 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:1 Челябинск
Новосибирск 2:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 1:1 Звезда Пермь Тюмень 1:2 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:2 Лада Димитровград Лада-Тольятти 0:5 Звезда Пермь Звезда Пермь 5:2 Лада-Тольятти Уфа-2 1:2 Звезда Пермь Носта 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:3 Лада Димитровград Урал-2 2:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:1 Акрон Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 0:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:0 Звезда Пермь
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург
Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Звезда Пермь - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 44
    Звезда Пермь 6.8% (3)
    X 6.8% (3)
    Оренбург 86.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Звезда Пермь
    Ничья
    Оренбург
    6.80
    4.70
    1.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.80 4.40 1.45
    6.80 4.70 1.41
    6.50 4.35 1.42

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 4.00 1.22 3.20 1.32 2.10 1.69 1.87 1.87 1.65 2.15 1.42 2.70 1.20 4.20 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10
    10.25 1.02 3.90 1.22 3.10 1.33 2.09 1.74 1.61 2.19 1.40 2.77 1.18 4.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.14 1.31 2.12 1.64 1.48 2.46
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
    2.93 1.35 1.77 1.94 1.33 3.04

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.82
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    Где смотреть матч Звезда Пермь - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Звезда Пермь - Оренбург

    Исход игры
    Звезда Пермь
    6.8% (3)
    Ничья
    6.8% (3)
    Оренбург
    86.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    32.56% (14)
    Нет
    67.44% (29)
    Популярный счёт
    0:2 Оренбург
    29.5% (13)
    0:1 Оренбург
    27.3% (12)
    1:2 Оренбург
    22.7% (10)
    1:0 Звезда Пермь
    6.8% (3)
    1:3 Оренбург
    4.5% (2)
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