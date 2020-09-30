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Салют
 
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Текстильщик

Бомбардиры внутри турнира

Салют
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурыкин Кирилл 1 0.33
Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сидоров Максим 1 1
2. Мосейчук Илья 1 1

Карточки

Салют
# Игрок      
1. Манаев Станислав 1 0
2. Ивантеев Андрей 1 0
3. Матвевнин Данила 1 0
Текстильщик
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салют 87.5% (7) 0 0 0 12.5% (1) 0
 Текстильщик 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Салют Последние 20 матчей: + = -
Салют 6:0 Химки-2 Салют 1:1 Арсенал Тула Квант 0:0 Салют Салют 0:0 Химик Новомосковск
Рязань 0:0 Салют Калуга 0:0 Салют Салют 0:0 Красный Металлург Липецк 1:2 Салют Салют 1:0 Металлург Видное Салют 3:0 Строгино Салют 2:1 Сатурн Салют 0:0 Авангард Курск Тамбов 3:0 Салют Салют 1:0 Строгино Квант 0:3 Салют Салют 1:0 Ротор-2 Сокол 2:1 Салют Салют 3:0 Арарат Москва Сатурн 5:1 Салют Динамо Брянск 1:1 Салют
Текстильщик Последние 20 матчей: + = -
Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск
Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик Текстильщик 0:2 Томь Текстильщик 1:0 Краснодар-2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салют - Текстильщик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 144
    Салют 31.9% (46)
    X 26.4% (38)
    Текстильщик 41.7% (60)
    Все прогнозы
    1.64 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салют
    Ничья
    Текстильщик
    3.49
    3.30
    2.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.30 3.27 2.20
    3.45 3.25 2.12
    3.40 3.22 2.07
    3.49 3.30 2.08

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.00 1.06 6.20 1.10 2.80 1.41 2.10 1.68 1.78 1.97 1.60 2.25 1.29 3.40 1.21 4.10 1.07 7.50 1.06 8.20 1.01 14.50
    6.30 1.09 2.77 1.40 2.10 1.67 1.63 2.28 1.28 3.36 1.20 4.15 1.06 7.60
    2.85 1.39 2.21 1.64 1.67 2.16 1.33 3.11 1.23 3.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.61 2.23 1.29 3.35 1.07 7.60
    2.55 1.45 1.67 2.08 1.31 3.14
    2.58 1.47 1.74 2.06 1.35 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.20
    3.30 1.28 2.16 1.62 1.49 2.44

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.77
    1.95 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
    Где смотреть матч Салют - Текстильщик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Салют - Текстильщик

    Исход игры
    Салют
    31.9% (46)
    Ничья
    26.4% (38)
    Текстильщик
    41.7% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (55)
    Меньше
    61.54% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    58.74% (84)
    Нет
    41.26% (59)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.1% (29)
    0:1 Текстильщик
    19.4% (28)
    1:2 Текстильщик
    18.1% (26)
    1:0 Салют
    16.7% (24)
    2:1 Салют
    13.9% (20)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    1:3 Текстильщик
    2.1% (3)
    0:2 Текстильщик
    2.1% (3)
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