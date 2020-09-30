Салют
Позже
Текстильщик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурыкин Кирилл
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сидоров Максим
|1
|1
|2.
|Мосейчук Илья
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манаев Станислав
|1
|0
|2.
|Ивантеев Андрей
|1
|0
|3.
|Матвевнин Данила
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салют
|87.5% (7)
|0
|0
|0
|12.5% (1)
|0
|Текстильщик
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Салют Последние 20 матчей: + = -Салют 6:0 Химки-2 Салют 1:1 Арсенал Тула Квант 0:0 Салют Салют 0:0 Химик Новомосковск
Рязань 0:0 Салют Калуга 0:0 Салют Салют 0:0 Красный Металлург Липецк 1:2 Салют Салют 1:0 Металлург Видное Салют 3:0 Строгино Салют 2:1 Сатурн Салют 0:0 Авангард Курск Тамбов 3:0 Салют Салют 1:0 Строгино Квант 0:3 Салют Салют 1:0 Ротор-2 Сокол 2:1 Салют Салют 3:0 Арарат Москва Сатурн 5:1 Салют Динамо Брянск 1:1 Салют
Текстильщик Последние 20 матчей: + = -Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск
Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик Текстильщик 0:2 Томь Текстильщик 1:0 Краснодар-2
Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Салют
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|Текстильщик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.00
|1.06
|6.20
|1.10
|2.80
|1.41
|2.10
|1.68
|1.78
|1.97
|1.60
|2.25
|1.29
|3.40
|1.21
|4.10
|1.07
|7.50
|1.06
|8.20
|1.01
|14.50
|—
|—
|6.30
|1.09
|2.77
|1.40
|2.10
|1.67
|—
|—
|1.63
|2.28
|1.28
|3.36
|1.20
|4.15
|1.06
|7.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.39
|2.21
|1.64
|—
|—
|1.67
|2.16
|1.33
|3.11
|1.23
|3.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Салют - Текстильщик
Исход игры
Салют
31.9% (46)
Ничья
26.4% (38)
Текстильщик
41.7% (60)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (55)
Меньше
61.54% (88)
Обе команды забьют
Да
58.74% (84)
Нет
41.26% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.1% (29)
0:1 Текстильщик
19.4% (28)
1:2 Текстильщик
18.1% (26)
1:0 Салют
16.7% (24)
2:1 Салют
13.9% (20)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:3 Текстильщик
2.1% (3)
0:2 Текстильщик
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!