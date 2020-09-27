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Салют
 
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Текстильщик

Бомбардиры внутри турнира

Салют
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурыкин Кирилл 1 0.33
Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сидоров Максим 1 1
2. Мосейчук Илья 1 1

Карточки

Салют
# Игрок      
1. Манаев Станислав 1 0
2. Ивантеев Андрей 1 0
3. Матвевнин Данила 1 0
Текстильщик
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салют 87.5% (7) 0 0 0 12.5% (1) 0
 Текстильщик 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Салют Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Салют 6:0 Химки-2 Салют 1:1 Арсенал Тула Квант 0:0 Салют Салют 0:0 Химик Новомосковск
Рязань 0:0 Салют Калуга 0:0 Салют Салют 0:0 Красный Металлург Липецк 1:2 Салют Салют 1:0 Металлург Видное Салют 3:0 Строгино Салют 2:1 Сатурн Салют 0:0 Авангард Курск Тамбов 3:0 Салют Салют 1:0 Строгино Квант 0:3 Салют Салют 1:0 Ротор-2 Сокол 2:1 Салют Салют 3:0 Арарат Москва Сатурн 5:1 Салют Динамо Брянск 1:1 Салют
Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск
Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик Текстильщик 0:2 Томь Текстильщик 1:0 Краснодар-2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салют - Текстильщик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 43
    Салют 41.9% (18)
    X 23.3% (10)
    Текстильщик 34.9% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салют
    Ничья
    Текстильщик
    2.95
    3.20
    2.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.95 3.20 2.45
    2.95 3.10 2.45
    2.91 3.16 2.34

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.30 1.05 6.50 1.09 2.85 1.39 2.18 1.64 1.83 1.91 1.64 2.18 1.31 3.25 1.22 4.00 1.08 7.10 1.06 7.80 1.01 14.00
    6.50 1.08 2.85 1.38 2.15 1.64 1.66 2.22 1.30 3.26 1.21 4.05 1.06 7.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.65 2.15 1.31 3.25 1.07 7.20
    2.58 1.44 1.69 2.04 1.32 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.33 1.57 1.55 2.33 1.21 4.20
    3.26 1.29 2.19 1.60 1.51 2.39

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Где смотреть матч Салют - Текстильщик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Салют - Текстильщик

    Исход игры
    Салют
    41.9% (18)
    Ничья
    23.3% (10)
    Текстильщик
    34.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Салют
    27.9% (12)
    1:2 Текстильщик
    20.9% (9)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    0:1 Текстильщик
    14% (6)
    1:0 Салют
    14% (6)
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