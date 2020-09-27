Салют
Позже
Текстильщик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурыкин Кирилл
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сидоров Максим
|1
|1
|2.
|Мосейчук Илья
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манаев Станислав
|1
|0
|2.
|Ивантеев Андрей
|1
|0
|3.
|Матвевнин Данила
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салют
|87.5% (7)
|0
|0
|0
|12.5% (1)
|0
|Текстильщик
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Салют Последние 20 матчей: +10 =6 -4Салют 6:0 Химки-2 Салют 1:1 Арсенал Тула Квант 0:0 Салют Салют 0:0 Химик Новомосковск
Рязань 0:0 Салют Калуга 0:0 Салют Салют 0:0 Красный Металлург Липецк 1:2 Салют Салют 1:0 Металлург Видное Салют 3:0 Строгино Салют 2:1 Сатурн Салют 0:0 Авангард Курск Тамбов 3:0 Салют Салют 1:0 Строгино Квант 0:3 Салют Салют 1:0 Ротор-2 Сокол 2:1 Салют Салют 3:0 Арарат Москва Сатурн 5:1 Салют Динамо Брянск 1:1 Салют
Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =7 -7Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск
Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик Текстильщик 0:2 Томь Текстильщик 1:0 Краснодар-2
Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|2.
|Салют
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|Текстильщик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
Прогнозы на матч Салют - Текстильщик
Исход игры
Салют
41.9% (18)
Ничья
23.3% (10)
Текстильщик
34.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
71.43% (30)
Нет
28.57% (12)
Популярный счёт
2:1 Салют
27.9% (12)
1:2 Текстильщик
20.9% (9)
1:1 Ничья
18.6% (8)
0:1 Текстильщик
14% (6)
1:0 Салют
14% (6)
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