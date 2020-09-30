  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Черноморец Нв
 
Позже
СКА-Хабаровск
Черноморец Нв
СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахмедханов Ризван 1 0.33
2. Машезов Ратмир 1 0.33
3. Омаров Мурад 1 0.33
4. _Matyushenko I. 1 0.33
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Черноморец Нв
# Игрок      
1. Омаров Мурад 1 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черноморец Нв 22.22% (2) 0 44.44% (4) 0 22.22% (2) 11.11% (1)
 СКА-Хабаровск 100% (8) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Черноморец Нв Последние 20 матчей: + = -
Анжи 2:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:2 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:4 Рубин Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец Нв
Черноморец Нв 4:0 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 Черноморец Нв ПФК Кубань 1:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Краснодар-3 Легион-Динамо 1:0 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Черноморец Нв 5:0 ФК Туапсе СКА-Ростов 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:4 СКА-Ростов СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Анжи 3:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 Алания Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Легион-Динамо Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец Нв
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск

Последние игры между собой

Черноморец Нв: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Товарищеские матчи Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск Первый дивизион Черноморец Нв 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:0 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион
Черноморец Нв 4:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион Черноморец Нв 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч группового этапа Кубка России. В рамках этой игры на стадионе "Центральный" в Новороссийске, вместимостью 12500 мест, лицом к лицу сойдутся "Черноморец Нв" и "СКА-Хабаровск". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 145
Черноморец Нв 16.6% (24)
X 14.5% (21)
СКА-Хабаровск 69% (100)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
СКА-Хабаровск
3.00
3.35
2.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.00 3.32 2.32
2.90 3.35 2.23
2.88 3.24 2.31
2.90 3.24 2.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.40 1.04 7.30 1.06 3.10 1.33 2.37 1.55 1.96 1.79 1.73 2.03 1.38 2.90 1.29 3.60 1.10 6.20 1.08 6.90 1.02 12.50
7.40 1.06 3.10 1.33 2.38 1.53 1.76 2.06 1.37 2.89 1.28 3.40 1.09 6.30
6.71 1.08 5.74 1.11 2.99 1.35 2.33 1.55 1.72 2.03 1.38 2.85 1.26 3.55 1.10 6.03 1.08 6.71 1.02 11.29 1.02 11.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.75 2.01 1.35 3.05 1.09 6.50
2.80 1.38 1.80 1.90 1.36 2.89
2.63 1.44 1.76 1.97 1.36 2.94 1.10 6.03 1.07 7.12 1.01 13.38 1.01 13.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.50 1.66 2.21 1.23 3.80
2.36 1.52 1.57 2.25 1.21 3.92

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
1.85 1.87
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Черноморец Нв - СКА-Хабаровск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Черноморец Нв - СКА-Хабаровск

Исход игры
Черноморец Нв
16.6% (24)
Ничья
14.5% (21)
СКА-Хабаровск
69% (100)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
60.14% (86)
Нет
39.86% (57)
Популярный счёт
1:2 СКА-Хабаровск
34.5% (50)
0:1 СКА-Хабаровск
22.8% (33)
1:1 Ничья
12.4% (18)
2:1 Черноморец Нв
7.6% (11)
0:2 СКА-Хабаровск
6.2% (9)
1:0 Черноморец Нв
4.8% (7)
1:3 СКА-Хабаровск
2.8% (4)
2:0 Черноморец Нв
2.8% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный