Черноморец Нв
Позже
СКА-Хабаровск
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Будагян ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Смыр ГудисаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дышеков Хазрет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Илик ВасилийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ахмедханов Ризван
|1
|0.33
|2.
|Машезов Ратмир
|1
|0.33
|3.
|Омаров Мурад
|1
|0.33
|4.
|_Matyushenko I.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омаров Мурад
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черноморец Нв
|22.22% (2)
|0
|44.44% (4)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|СКА-Хабаровск
|100% (8)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Черноморец Нв Последние 20 матчей: + = -Анжи 2:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:2 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:4 Рубин Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец Нв
Черноморец Нв 4:0 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 Черноморец Нв ПФК Кубань 1:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Краснодар-3 Легион-Динамо 1:0 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Черноморец Нв 5:0 ФК Туапсе СКА-Ростов 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:4 СКА-Ростов СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Анжи 3:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 Алания Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Легион-Динамо Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец Нв
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск
Последние игры между собой
Черноморец Нв: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Группа 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черноморец Нв
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.40
|1.04
|7.30
|1.06
|3.10
|1.33
|2.37
|1.55
|1.96
|1.79
|1.73
|2.03
|1.38
|2.90
|1.29
|3.60
|1.10
|6.20
|1.08
|6.90
|1.02
|12.50
|—
|—
|—
|—
|7.40
|1.06
|3.10
|1.33
|2.38
|1.53
|—
|—
|1.76
|2.06
|1.37
|2.89
|1.28
|3.40
|1.09
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.74
|1.11
|2.99
|1.35
|2.33
|1.55
|—
|—
|1.72
|2.03
|1.38
|2.85
|1.26
|3.55
|1.10
|6.03
|1.08
|6.71
|1.02
|11.29
|1.02
|11.71
Прогнозы на матч Черноморец Нв - СКА-Хабаровск
Исход игры
Черноморец Нв
16.6% (24)
Ничья
14.5% (21)
СКА-Хабаровск
69% (100)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
60.14% (86)
Нет
39.86% (57)
Популярный счёт
1:2 СКА-Хабаровск
34.5% (50)
0:1 СКА-Хабаровск
22.8% (33)
1:1 Ничья
12.4% (18)
2:1 Черноморец Нв
7.6% (11)
0:2 СКА-Хабаровск
6.2% (9)
1:0 Черноморец Нв
4.8% (7)
1:3 СКА-Хабаровск
2.8% (4)
2:0 Черноморец Нв
2.8% (4)
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