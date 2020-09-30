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Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч группового этапа Кубка России. В рамках этой игры на стадионе "Центральный" в Новороссийске, вместимостью 12500 мест, лицом к лицу сойдутся "Черноморец Нв" и "СКА-Хабаровск". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.