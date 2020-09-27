Черноморец Нв
Позже
СКА-Хабаровск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ахмедханов Ризван
|1
|0.33
|2.
|Машезов Ратмир
|1
|0.33
|3.
|Омаров Мурад
|1
|0.33
|4.
|_Matyushenko I.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омаров Мурад
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черноморец Нв
|22.22% (2)
|0
|44.44% (4)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|СКА-Хабаровск
|100% (8)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Черноморец Нв Последние 20 матчей: +9 =3 -8Анжи 2:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:2 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:4 Рубин Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец Нв
Черноморец Нв 4:0 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 Черноморец Нв ПФК Кубань 1:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Краснодар-3 Легион-Динамо 1:0 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Черноморец Нв 5:0 ФК Туапсе СКА-Ростов 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:4 СКА-Ростов СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Анжи 3:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 Алания Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Легион-Динамо Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец Нв
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +11 =2 -7Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск
Последние игры между собой
Черноморец Нв: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Группа 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черноморец Нв
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Тотал
Прогнозы на матч Черноморец Нв - СКА-Хабаровск
Исход игры
Черноморец Нв
20% (8)
Ничья
17.5% (7)
СКА-Хабаровск
62.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
1:2 СКА-Хабаровск
40% (16)
1:1 Ничья
15% (6)
0:1 СКА-Хабаровск
10% (4)
0:2 СКА-Хабаровск
10% (4)
2:1 Черноморец Нв
7.5% (3)
1:0 Черноморец Нв
7.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!