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Черноморец Нв
 
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СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахмедханов Ризван 1 0.33
2. Машезов Ратмир 1 0.33
3. Омаров Мурад 1 0.33
4. _Matyushenko I. 1 0.33
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Черноморец Нв
# Игрок      
1. Омаров Мурад 1 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черноморец Нв 22.22% (2) 0 44.44% (4) 0 22.22% (2) 11.11% (1)
 СКА-Хабаровск 100% (8) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Черноморец Нв Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Анжи 2:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:2 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:4 Рубин Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец Нв
Черноморец Нв 4:0 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 Черноморец Нв ПФК Кубань 1:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Краснодар-3 Легион-Динамо 1:0 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Черноморец Нв 5:0 ФК Туапсе СКА-Ростов 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:4 СКА-Ростов СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Анжи 3:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 Алания Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Легион-Динамо Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец Нв
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск

Последние игры между собой

Черноморец Нв: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Товарищеские матчи Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск Первый дивизион Черноморец Нв 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:0 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион
Черноморец Нв 4:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион Черноморец Нв 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 40
    Черноморец Нв 20% (8)
    X 17.5% (7)
    СКА-Хабаровск 62.5% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    3.10
    3.30
    2.31
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.10 3.27 2.27
    3.05 3.25 2.31
    3.08 3.30 2.18

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.70 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.44 1.52 1.99 1.76 1.76 2.00 1.40 2.85 1.27 3.50 1.11 6.00 1.09 6.70 1.01 12.00
    7.60 1.06 3.14 1.32 2.39 1.52 1.78 2.04 1.39 2.81 1.27 3.48 1.10 6.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.79 1.96 1.36 3.00 1.10 6.30
    2.72 1.40 1.82 1.88 1.37 2.84
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
    2.41 1.50 1.58 2.23 1.22 3.82

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
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    Прогнозы на матч Черноморец Нв - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Черноморец Нв
    20% (8)
    Ничья
    17.5% (7)
    СКА-Хабаровск
    62.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:2 СКА-Хабаровск
    40% (16)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    0:1 СКА-Хабаровск
    10% (4)
    0:2 СКА-Хабаровск
    10% (4)
    2:1 Черноморец Нв
    7.5% (3)
    1:0 Черноморец Нв
    7.5% (3)
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