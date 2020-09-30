- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Зюзин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Новицкий ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Абдоков АкимНападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
-
14 Гынсарь РадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ионов Илья
|1
|0.33
|2.
|Васенин Денис
|1
|0.33
|3.
|Курачинов Альберт
|1
|0.33
|4.
|Царукян Валерий
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|2.
|Сергеев Игорь
|1
|1
|3.
|Голенков Егор
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Ставрополь
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Крылья Советов
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: + = -Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ессентуки 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 Кубань Холдинг
Краснодар-3 1:3 Динамо Ставрополь Кубань-Холдинг 3:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Легион-Динамо СКА-Ростов 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 4:1 Спартак-Нальчик Динамо Ставрополь 3:0 Дружба Форте 4:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 ПФК Кубань Дружба 4:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 5:0 Спартак Владикавказ Динамо Ставрополь 2:0 Анжи Махачкала 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь
Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов
Группа 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Ставрополь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ротор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|11.50
|1.02
|4.90
|1.15
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.44
|1.52
|2.08
|1.70
|1.93
|1.81
|1.72
|2.05
|1.58
|2.28
|1.31
|3.25
|1.23
|3.90
|1.10
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|13.50
|1.00
|4.95
|1.14
|4.05
|1.21
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.93
|1.80
|—
|—
|1.58
|2.26
|1.31
|3.20
|1.23
|3.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.70
|1.45
|2.54
|1.51
|2.26
|1.64
|1.99
|1.84
|1.75
|2.09
|1.59
|2.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Крылья Советов
Исход игры
Динамо Ставрополь
4.8% (7)
Ничья
9.6% (14)
Крылья Советов
85.6% (125)
Тотал 2.5
Больше
43.06% (62)
Меньше
56.94% (82)
Обе команды забьют
Да
44.44% (64)
Нет
55.56% (80)
Популярный счёт
0:2 Крылья Советов
35.6% (52)
1:2 Крылья Советов
22.6% (33)
0:1 Крылья Советов
10.3% (15)
1:3 Крылья Советов
9.6% (14)
1:1 Ничья
8.2% (12)
0:3 Крылья Советов
4.8% (7)
2:1 Динамо Ставрополь
2.7% (4)
1:0 Динамо Ставрополь
1.4% (2)
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