  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Динамо Ставрополь
 
Позже
Крылья Советов
Динамо Ставрополь
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Ставрополь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ионов Илья 1 0.33
2. Васенин Денис 1 0.33
3. Курачинов Альберт 1 0.33
4. Царукян Валерий 1 0.33
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабутов Дмитрий 1 1
2. Сергеев Игорь 1 1
3. Голенков Егор 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Ставрополь 0 0 42.86% (3) 0 14.29% (1) 42.86% (3)
 Крылья Советов 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: + = -
Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ессентуки 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 Кубань Холдинг
Краснодар-3 1:3 Динамо Ставрополь Кубань-Холдинг 3:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Легион-Динамо СКА-Ростов 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 4:1 Спартак-Нальчик Динамо Ставрополь 3:0 Дружба Форте 4:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 ПФК Кубань Дружба 4:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 5:0 Спартак Владикавказ Динамо Ставрополь 2:0 Анжи Махачкала 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь
Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча группового этапа Кубка России, в котором ставропольское "Динамо" сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 146
Динамо Ставрополь 4.8% (7)
X 9.6% (14)
Крылья Советов 85.6% (125)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Ставрополь
Ничья
Крылья Советов
9.27
5.30
1.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.20 5.20 1.33
7.80 5.30 1.30
7.50 5.05 1.33
9.27 5.06 1.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 4.90 1.15 4.00 1.22 2.44 1.52 2.08 1.70 1.93 1.81 1.72 2.05 1.58 2.28 1.31 3.25 1.23 3.90 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
13.50 1.00 4.95 1.14 4.05 1.21 2.50 1.53 1.93 1.80 1.58 2.26 1.31 3.20 1.23 3.80
2.70 1.45 2.54 1.51 2.26 1.64 1.99 1.84 1.75 2.09 1.59 2.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85
3.34 1.28 2.49 1.47 1.61 2.17 1.24 3.64
2.96 1.39 2.36 1.59 1.80 2.03 1.55 2.44 1.37 3.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
3.64 1.24 1.98 1.74 1.48 2.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Динамо Ставрополь - Крылья Советов онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Крылья Советов

Исход игры
Динамо Ставрополь
4.8% (7)
Ничья
9.6% (14)
Крылья Советов
85.6% (125)
Тотал 2.5
Больше
43.06% (62)
Меньше
56.94% (82)
Обе команды забьют
Да
44.44% (64)
Нет
55.56% (80)
Популярный счёт
0:2 Крылья Советов
35.6% (52)
1:2 Крылья Советов
22.6% (33)
0:1 Крылья Советов
10.3% (15)
1:3 Крылья Советов
9.6% (14)
1:1 Ничья
8.2% (12)
0:3 Крылья Советов
4.8% (7)
2:1 Динамо Ставрополь
2.7% (4)
1:0 Динамо Ставрополь
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный