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Динамо Ставрополь
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Ставрополь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ионов Илья 1 0.33
2. Васенин Денис 1 0.33
3. Курачинов Альберт 1 0.33
4. Царукян Валерий 1 0.33
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабутов Дмитрий 1 1
2. Сергеев Игорь 1 1
3. Голенков Егор 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Ставрополь 0 0 42.86% (3) 0 14.29% (1) 42.86% (3)
 Крылья Советов 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ессентуки 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 Кубань Холдинг
Краснодар-3 1:3 Динамо Ставрополь Кубань-Холдинг 3:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Легион-Динамо СКА-Ростов 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 4:1 Спартак-Нальчик Динамо Ставрополь 3:0 Дружба Форте 4:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 ПФК Кубань Дружба 4:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 5:0 Спартак Владикавказ Динамо Ставрополь 2:0 Анжи Махачкала 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ
Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь
Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Ставрополь - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 41
    Динамо Ставрополь 2.4% (1)
    X 14.6% (6)
    Крылья Советов 82.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Ставрополь
    Ничья
    Крылья Советов
    8.50
    5.10
    1.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    8.50 4.80 1.35
    8.20 5.10 1.33
    8.00 4.90 1.32

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.20 1.20 3.35 1.30 2.15 1.65 1.93 1.81 1.70 2.08 1.45 2.60 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.00 1.05 8.60
    11.00 1.02 4.20 1.19 3.34 1.29 2.19 1.68 1.70 2.05 1.44 2.61 1.22 3.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.20 1.63 1.52 2.44 1.18 4.50
    3.30 1.28 2.21 1.59 1.52 2.36
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.25 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
    3.10 1.32 1.82 1.88 1.37 2.84

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.74
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Динамо Ставрополь - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Крылья Советов

    Исход игры
    Динамо Ставрополь
    2.4% (1)
    Ничья
    14.6% (6)
    Крылья Советов
    82.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (24)
    Нет
    40% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    34.1% (14)
    0:2 Крылья Советов
    19.5% (8)
    1:3 Крылья Советов
    12.2% (5)
    0:1 Крылья Советов
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
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