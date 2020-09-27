Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ионов Илья
|1
|0.33
|2.
|Васенин Денис
|1
|0.33
|3.
|Курачинов Альберт
|1
|0.33
|4.
|Царукян Валерий
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|2.
|Сергеев Игорь
|1
|1
|3.
|Голенков Егор
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Ставрополь
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Крылья Советов
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: +9 =2 -9Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ессентуки 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 Кубань Холдинг
Краснодар-3 1:3 Динамо Ставрополь Кубань-Холдинг 3:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Легион-Динамо СКА-Ростов 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 4:1 Спартак-Нальчик Динамо Ставрополь 3:0 Дружба Форте 4:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 ПФК Кубань Дружба 4:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 5:0 Спартак Владикавказ Динамо Ставрополь 2:0 Анжи Махачкала 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ
Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь
Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов
Группа 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Ставрополь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ротор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Крылья Советов
Исход игры
Динамо Ставрополь
2.4% (1)
Ничья
14.6% (6)
Крылья Советов
82.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
60% (24)
Нет
40% (16)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
34.1% (14)
0:2 Крылья Советов
19.5% (8)
1:3 Крылья Советов
12.2% (5)
0:1 Крылья Советов
12.2% (5)
1:1 Ничья
9.8% (4)
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