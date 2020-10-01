Шиков в центре поля перехватил мяч, но не смог разогнать контратаку своей команды. По крайней мере, заработал он фол на себе, умело укрыв мяч корпусом.

Левым флангом провели атаку ленинградцы, откуда по высокой дуге пошла подача во вратарскую площадь, которая стала простой добычей для Яворского.

Четверть тайма уже позади, а мы не видели даже намёка на острые моменты в матче. Будем надеяться, что в ближайшее время ситуация поменяется в лучшую сторону.

Правым флангом пытаются протиснуться вперёд хозяева поля, но, кроме нескольких аутов, они ничего достичь не смогли.

Букмекеры перед этой встречей не видели фаворита, лишь минимальное преимущество отдавая в своих коэффициентах "Чертаново".

10' Лучше стал мяч держаться в ногах столичных футболистов, но комбинировать мяч им удаётся только в центральной зоне.

9' Напомню, что в первом матче в этой группе "Ленинградец" уступил "Уфе" со счётом 0:1. Хозяевам здесь нужно играть только на победу, причём желательно крупнее чем в один мяч.

8' Чертановцы пытались правым флангом развить свою атаку, но заброс в эту зону получился слишком сильным, и мяч выскочил за лицевую линию.

7' Продолжают команды присматриваться друг к другу, не пытаясь пока что проявлять особой агрессии в атаке.

6' Хорошая погода в Санкт-Петербурге. В приличном состоянии и газон на поле. Футболистам должно быть приятно играть в таких условиях.

4' Завезён пытался запрессинговать соперника на чужой половине поля, но сумел только нарушить правила.

3' Активно сразу в игру вошли хозяева поля, пытаясь прижать москвичей к их же воротам. Попытка первого дальнего удара была блокирована.