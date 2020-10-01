Ленинградец
0:0
Первый тайм
Чертаново
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Орлов АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Завезён ЮрийПолузащитник
-
70 Левин ГаррикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дмитриев Андрей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хлусов Никита
|1
|0.25
|2.
|Николаев Сергей
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левин Гаррик
|1
|0.5
|2.
|Молодняков Данила
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Камышев Илья
|1
|0
|2.
|Ефремов Антон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|Чертаново
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ленинградец Последние 20 матчей: +10 =4 -6Чита 0:1 Ленинградец Зенит Иркутск 0:1 Ленинградец Ленинградец 0:1 Уфа Ленинградец 0:2 Олимп-Долгопрудный
ФК Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Олимп-Долгопрудный Ленинградец 0:2 Муром Локомотив-Казанка 1:1 Ленинградец Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Торпедо Владимир 1:2 Ленинградец Ленинградец 5:2 Родина Москва Зенит 3:1 Ленинградец Ленинградец 0:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 4:5 Ленинградец Псков-747 0:2 Ленинградец Ленинградец 0:0 Олимп Химки Коломна 3:2 Ленинградец Ленинградец 3:1 Луки-Энергия Зенит-2 0:0 Ленинградец Ленинградец 1:0 Звезда Санкт-Петербург
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =2 -10Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново
Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|8.00
|1.06
|3.35
|1.30
|2.60
|1.47
|2.08
|1.69
|1.82
|1.92
|1.67
|2.12
|1.45
|2.65
|1.30
|3.30
|1.13
|5.50
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|8.30
|1.05
|3.36
|1.28
|2.59
|1.45
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.44
|2.61
|1.30
|3.26
|1.12
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.35
|1.09
|3.21
|1.31
|2.50
|1.48
|—
|—
|1.81
|1.91
|—
|—
|1.44
|2.63
|1.31
|3.21
|1.13
|5.26
|1.10
|6.03
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
Прогнозы на матч Ленинградец 0:0 Чертаново
Исход игры
Ленинградец
10.9% (16)
Ничья
19.7% (29)
Чертаново
69.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
36.55% (53)
Меньше
63.45% (92)
Обе команды забьют
Да
51.03% (74)
Нет
48.97% (71)
Популярный счёт
1:2 Чертаново
29.3% (43)
0:1 Чертаново
27.2% (40)
1:1 Ничья
16.3% (24)
0:2 Чертаново
9.5% (14)
1:0 Ленинградец
6.1% (9)
2:1 Ленинградец
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:3 Чертаново
1.4% (2)
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