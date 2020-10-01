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Ленинградец
0:0
Первый тайм
Чертаново
Ленинградец
Чертаново

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хлусов Никита 1 0.25
2. Николаев Сергей 1 0.25
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левин Гаррик 1 0.5
2. Молодняков Данила 0 0

Карточки

Ленинградец
# Игрок      
Чертаново
# Игрок      
1. Камышев Илья 1 0
2. Ефремов Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ленинградец 0 0 0 0 50% (2) 50% (2)
 Чертаново 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ленинградец Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Чита 0:1 Ленинградец Зенит Иркутск 0:1 Ленинградец Ленинградец 0:1 Уфа Ленинградец 0:2 Олимп-Долгопрудный
ФК Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Олимп-Долгопрудный Ленинградец 0:2 Муром Локомотив-Казанка 1:1 Ленинградец Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Торпедо Владимир 1:2 Ленинградец Ленинградец 5:2 Родина Москва Зенит 3:1 Ленинградец Ленинградец 0:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 4:5 Ленинградец Псков-747 0:2 Ленинградец Ленинградец 0:0 Олимп Химки Коломна 3:2 Ленинградец Ленинградец 3:1 Луки-Энергия Зенит-2 0:0 Ленинградец Ленинградец 1:0 Звезда Санкт-Петербург
Чертаново Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново
Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново
  • Первый тайм
  • 15'
    Букмекеры перед этой встречей не видели фаворита, лишь минимальное преимущество отдавая в своих коэффициентах "Чертаново".
  • 14'
    Правым флангом пытаются протиснуться вперёд хозяева поля, но, кроме нескольких аутов, они ничего достичь не смогли.
  • 13'
    Четверть тайма уже позади, а мы не видели даже намёка на острые моменты в матче. Будем надеяться, что в ближайшее время ситуация поменяется в лучшую сторону.
  • 12'
    Левым флангом провели атаку ленинградцы, откуда по высокой дуге пошла подача во вратарскую площадь, которая стала простой добычей для Яворского.
  • Фол, нарушение
    11'
    Шиков в центре поля перехватил мяч, но не смог разогнать контратаку своей команды. По крайней мере, заработал он фол на себе, умело укрыв мяч корпусом.
  • 10'
    Лучше стал мяч держаться в ногах столичных футболистов, но комбинировать мяч им удаётся только в центральной зоне.
  • 9'
    Напомню, что в первом матче в этой группе "Ленинградец" уступил "Уфе" со счётом 0:1. Хозяевам здесь нужно играть только на победу, причём желательно крупнее чем в один мяч.
  • 8'
    Чертановцы пытались правым флангом развить свою атаку, но заброс в эту зону получился слишком сильным, и мяч выскочил за лицевую линию.
  • 7'
    Продолжают команды присматриваться друг к другу, не пытаясь пока что проявлять особой агрессии в атаке.
  • 6'
    Хорошая погода в Санкт-Петербурге. В приличном состоянии и газон на поле. Футболистам должно быть приятно играть в таких условиях.
  • Фол, нарушение
    4'
    Завезён пытался запрессинговать соперника на чужой половине поля, но сумел только нарушить правила.
  • 3'
    Активно сразу в игру вошли хозяева поля, пытаясь прижать москвичей к их же воротам. Попытка первого дальнего удара была блокирована.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча элитного раунда Кубка России, в котором санкт-петербургский "Ленинградец" сыграет дома с московским "Чертаново".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 147
Ленинградец 10.9% (16)
X 19.7% (29)
Чертаново 69.4% (102)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Чертаново
2.81
3.50
2.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.75 3.50 2.45
2.75 3.25 2.46
2.72 3.32 2.46
2.81 3.45 2.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 8.00 1.06 3.35 1.30 2.60 1.47 2.08 1.69 1.82 1.92 1.67 2.12 1.45 2.65 1.30 3.30 1.13 5.50 1.10 6.20 1.02 11.00
8.30 1.05 3.36 1.28 2.59 1.45 1.87 1.93 1.44 2.61 1.30 3.26 1.12 5.50
7.12 1.07 6.35 1.09 3.21 1.31 2.50 1.48 1.81 1.91 1.44 2.63 1.31 3.21 1.13 5.26 1.10 6.03 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.83 1.91 1.38 2.90 1.11 6.00
2.88 1.36 1.89 1.81 1.40 2.72
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.38 1.01 13.98
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
2.55 1.45 1.64 2.12 1.25 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.01
1.77 1.96
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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Прогнозы на матч Ленинградец 0:0 Чертаново

Исход игры
Ленинградец
10.9% (16)
Ничья
19.7% (29)
Чертаново
69.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
36.55% (53)
Меньше
63.45% (92)
Обе команды забьют
Да
51.03% (74)
Нет
48.97% (71)
Популярный счёт
1:2 Чертаново
29.3% (43)
0:1 Чертаново
27.2% (40)
1:1 Ничья
16.3% (24)
0:2 Чертаново
9.5% (14)
1:0 Ленинградец
6.1% (9)
2:1 Ленинградец
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:3 Чертаново
1.4% (2)
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