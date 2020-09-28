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Ленинградец
 
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Чертаново

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хлусов Никита 1 0.33
2. Николаев Сергей 1 0.33
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левин Гаррик 1 1
2. Молодняков Данила 0 0

Карточки

Ленинградец
# Игрок      
Чертаново
# Игрок      
1. Камышев Илья 1 0
2. Ефремов Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ленинградец 0 0 0 0 50% (2) 50% (2)
 Чертаново 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ленинградец Последние 20 матчей: + = -
Чита 0:1 Ленинградец Зенит Иркутск 0:1 Ленинградец Ленинградец 0:1 Уфа Ленинградец 0:2 Олимп-Долгопрудный
ФК Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Олимп-Долгопрудный Ленинградец 0:2 Муром Локомотив-Казанка 1:1 Ленинградец Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Торпедо Владимир 1:2 Ленинградец Ленинградец 5:2 Родина Москва Зенит 3:1 Ленинградец Ленинградец 0:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 4:5 Ленинградец Псков-747 0:2 Ленинградец Ленинградец 0:0 Олимп Химки Коломна 3:2 Ленинградец Ленинградец 3:1 Луки-Энергия Зенит-2 0:0 Ленинградец Ленинградец 1:0 Звезда Санкт-Петербург
Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново
Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Чертаново от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2020, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Ленинградец 14.5% (8)
    X 29.1% (16)
    Чертаново 56.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ленинградец
    Ничья
    Чертаново
    2.72
    3.40
    2.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.72 3.40 2.50
    2.65 3.40 2.50
    2.61 3.40 2.44

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 8.80 1.05 3.60 1.27 2.85 1.40 1.93 1.81 1.73 2.04 1.52 2.41 1.35 3.05 1.15 4.90 1.12 5.60 1.03 10.00
    9.10 1.03 3.62 1.25 2.81 1.39 1.97 1.84 1.52 2.39 1.35 2.98 1.15 4.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.94 1.80 1.42 2.75 1.13 5.40
    2.98 1.34 2.00 1.72 1.43 2.62
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20
    2.69 1.41 1.70 2.03 1.28 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Ленинградец - Чертаново онлайн

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    Прогнозы на матч Ленинградец - Чертаново

    Исход игры
    Ленинградец
    14.5% (8)
    Ничья
    29.1% (16)
    Чертаново
    56.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.48% (17)
    Меньше
    68.52% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (30)
    Нет
    44.44% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Чертаново
    25.5% (14)
    1:1 Ничья
    25.5% (14)
    0:1 Чертаново
    20% (11)
    0:2 Чертаново
    9.1% (5)
    1:0 Ленинградец
    9.1% (5)
    2:1 Ленинградец
    3.6% (2)
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