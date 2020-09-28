Ленинградец
Позже
Чертаново
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хлусов Никита
|1
|0.33
|2.
|Николаев Сергей
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левин Гаррик
|1
|1
|2.
|Молодняков Данила
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Камышев Илья
|1
|0
|2.
|Ефремов Антон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|Чертаново
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ленинградец Последние 20 матчей: + = -Чита 0:1 Ленинградец Зенит Иркутск 0:1 Ленинградец Ленинградец 0:1 Уфа Ленинградец 0:2 Олимп-Долгопрудный
ФК Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Олимп-Долгопрудный Ленинградец 0:2 Муром Локомотив-Казанка 1:1 Ленинградец Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Торпедо Владимир 1:2 Ленинградец Ленинградец 5:2 Родина Москва Зенит 3:1 Ленинградец Ленинградец 0:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 4:5 Ленинградец Псков-747 0:2 Ленинградец Ленинградец 0:0 Олимп Химки Коломна 3:2 Ленинградец Ленинградец 3:1 Луки-Энергия Зенит-2 0:0 Ленинградец Ленинградец 1:0 Звезда Санкт-Петербург
Чертаново Последние 20 матчей: + = -Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново
Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново
Тотал
Прогнозы на матч Ленинградец - Чертаново
Исход игры
Ленинградец
14.5% (8)
Ничья
29.1% (16)
Чертаново
56.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
31.48% (17)
Меньше
68.52% (37)
Обе команды забьют
Да
55.56% (30)
Нет
44.44% (24)
Популярный счёт
1:2 Чертаново
25.5% (14)
1:1 Ничья
25.5% (14)
0:1 Чертаново
20% (11)
0:2 Чертаново
9.1% (5)
1:0 Ленинградец
9.1% (5)
2:1 Ленинградец
3.6% (2)
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