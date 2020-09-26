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Знамя Труда
 
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Шинник

Бомбардиры внутри турнира

Знамя Труда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Самодин Сергей 1 1
2. Кутин Денис 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Знамя Труда 0 0 0 0 0 0
 Шинник 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Знамя Труда Последние 20 матчей: + = -
Смоленск 1:1 Знамя Труда Знамя Труда 2:1 Луки-Энергия Родина Москва 1:1 Знамя Труда Знамя Труда 0:0 Торпедо Владимир
Зенит Иркутск 1:1 Знамя Труда Чита 1:3 Знамя Труда Знамя Труда 0:2 Локомотив-Казанка Муром 2:1 Знамя Труда Знамя Ногинск 1:0 Знамя Труда Знамя Труда 4:3 Балашиха Знамя Труда 1:1 Ротор-2 Сатурн 0:0 Знамя Труда Ленинградец 0:0 Знамя Труда Знамя Труда 1:2 Олимп Химки Родина Москва 2:1 Знамя Труда Знамя Труда 2:0 Коломна Зенит-2 3:0 Знамя Труда Знамя Труда 0:1 Звезда Санкт-Петербург Велес Москва 3:0 Знамя Труда Знамя Труда 0:0 Торпедо Владимир
Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка
СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Знамя Труда - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.


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    • Прогнозы 53
    Знамя Труда 13.2% (7)
    X 17% (9)
    Шинник 69.8% (37)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Знамя Труда - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Знамя Труда - Шинник

    Исход игры
    Знамя Труда
    13.2% (7)
    Ничья
    17% (9)
    Шинник
    69.8% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (18)
    Меньше
    65.38% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (24)
    Нет
    53.85% (28)
    Популярный счёт
    0:1 Шинник
    30.2% (16)
    1:2 Шинник
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    0:2 Шинник
    11.3% (6)
    1:0 Знамя Труда
    9.4% (5)
    2:1 Знамя Труда
    3.8% (2)
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