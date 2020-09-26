Знамя Труда
Позже
Шинник
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Самодин Сергей
|1
|1
|2.
|Кутин Денис
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Знамя Труда
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Шинник
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Знамя Труда Последние 20 матчей: + = -Смоленск 1:1 Знамя Труда Знамя Труда 2:1 Луки-Энергия Родина Москва 1:1 Знамя Труда Знамя Труда 0:0 Торпедо Владимир
Зенит Иркутск 1:1 Знамя Труда Чита 1:3 Знамя Труда Знамя Труда 0:2 Локомотив-Казанка Муром 2:1 Знамя Труда Знамя Ногинск 1:0 Знамя Труда Знамя Труда 4:3 Балашиха Знамя Труда 1:1 Ротор-2 Сатурн 0:0 Знамя Труда Ленинградец 0:0 Знамя Труда Знамя Труда 1:2 Олимп Химки Родина Москва 2:1 Знамя Труда Знамя Труда 2:0 Коломна Зенит-2 3:0 Знамя Труда Знамя Труда 0:1 Звезда Санкт-Петербург Велес Москва 3:0 Знамя Труда Знамя Труда 0:0 Торпедо Владимир
Шинник Последние 20 матчей: + = -Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка
СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КАМАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов
Группа 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Знамя Труда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Знамя Ногинск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Знамя Труда - Шинник
Исход игры
Знамя Труда
13.2% (7)
Ничья
17% (9)
Шинник
69.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (18)
Меньше
65.38% (34)
Обе команды забьют
Да
46.15% (24)
Нет
53.85% (28)
Популярный счёт
0:1 Шинник
30.2% (16)
1:2 Шинник
26.4% (14)
1:1 Ничья
13.2% (7)
0:2 Шинник
11.3% (6)
1:0 Знамя Труда
9.4% (5)
2:1 Знамя Труда
3.8% (2)
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