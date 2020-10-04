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Хьюстон Динамо
0:2
Второй тайм: 82'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
34' Гол
Пулидо Алан
39' Желтая карточка
Диа Амаду II
45' Желтая карточка
Струна Альяж
73' Желтая карточка
Вера Матиас
0:2
73' Гол
Пулидо Алан
77' Желтая карточка
Кинтеро Дарвин
77' Желтая карточка
Рид Уинстон
82'
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
27
Боньек
Оскар
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
11
Ariel
Lassiter
9
Манотас
Мауро
23
Кинтеро
Дарвин
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
4
Пунчец
Роберто
22
Рид
Уинстон
13
Диа
Амаду
II
27
Бузио
Джанлука
6
Санчес
Илье
21
Эрнандес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
11
Шелтон
Кири
Хьюстон Динамо
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 5 0.38
2. Элис Альберт 4 (1) 0.31
3. Родригес Мемо 3 0.23
4. Кристиан Рамирез 2 0.15
5. Фигероа Мэйнор 2 0.15
6. Ariel Lassiter 2 0.15
7. Хансен Николай 1 0.08
8. Манотас Мауро 1 0.08
9. Серен Дарвин 0 0
10. Валентин Зарек 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рассел Джонни 6 0.5
2. Пулидо Алан 3 (1) 0.25
3. Шелтон Кири 3 0.25
4. Кинда Гади 2 0.17
5. Бузио Джанлука 1 0.08
6. Жерсу Фернандеш 1 0.08
7. Зуси Грэм 1 0.08
8. Уртадо Эрик 1 0.08
9. Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Струна Альяж 5 0
2. Вера Матиас 4 0
3. Родригес Мемо 4 0
4. Кинтеро Дарвин 3 0
5. Фигероа Мэйнор 3 0
6. Боньек Оскар 3 0
7. Элис Альберт 1 1
8. Ariel Lassiter 2 0
9. Заибо Вильфред 1 0
10. Серен Дарвин 1 0
11. Лундквист Адам 1 0
12. Марко Марич II 1 0
13. Лемуан Никколо 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Бузио Джанлука 5 0
2. Кинда Гади 3 1
3. Пулидо Алан 2 0
4. Санчес Илье 2 0
5. Смит Грэм 2 0
6. Мелия Тим 0 1
7. Рид Уинстон 1 0
8. Эспиноза Роджер 1 0
9. Рассел Джонни 1 0
10. Беслер Мэтт 1 0
11. Пунчец Роберто 1 0
12. Жерсу Фернандеш 1 0
13. Шелтон Кири 1 0
14. Диа Амаду II 1 0
15. Дюк Кэмерон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 5% (1) 20% (4) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 15% (3)
 Спортинг Канзас-Сити 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 3:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:3 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Диа Амаду II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
25.03
5.01
2.54
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
15.00 4.05 1.30
2.61 3.80 2.54
25.03 5.01 1.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 12.00 1.01 2.20 1.62 3.85 1.23 1.22 4.00 2.15 1.70 1.90 1.90 1.70 2.15 1.02 11.00 1.29 3.45 1.03 10.00 1.09 6.70 1.04 9.00
16.00 1.01 14.50 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.51 1.59 1.94 1.88 1.60 2.38 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20
7.48 1.10 2.07 1.81 1.71 2.21 1.35 3.32 1.74 2.18 1.19 4.98 1.65 2.32 1.41 3.03 1.72 2.21 1.13 6.35 1.22 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.37 1.55 1.12 5.55 1.21 4.10 1.08 7.00
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
1.59 2.44 1.35 3.34 1.11 7.11 1.40 3.10 1.61 2.43 1.42 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.35
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
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