Хьюстон Динамо
0:2
Второй тайм: 82'
Стадион: BBVA Stadium
Спортинг Канзас-Сити
0:1
34' ГолПулидо Алан
39' Желтая карточкаДиа Амаду II
45' Желтая карточкаСтруна Альяж
73' Желтая карточкаВера Матиас
0:2
73' ГолПулидо Алан
77' Желтая карточкаКинтеро Дарвин
77' Желтая карточкаРид Уинстон
27
Боньек
Оскар
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
29
Мелия
Тим
22
Рид
Уинстон
13
Диа
Амаду
II
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
-
18 Бисама ХосеЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Рид УинстонЗащитник
-
13 Диа Амаду IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Смит ГрэмЗащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
34'
0:1
39'
45'
73'
73'
0:2
77'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|5
|0.38
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.31
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.23
|4.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.15
|5.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.15
|6.
|Ariel Lassiter
|2
|0.15
|7.
|Хансен Николай
|1
|0.08
|8.
|Манотас Мауро
|1
|0.08
|9.
|Серен Дарвин
|0
|0
|10.
|Валентин Зарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рассел Джонни
|6
|0.5
|2.
|Пулидо Алан
|3 (1)
|0.25
|3.
|Шелтон Кири
|3
|0.25
|4.
|Кинда Гади
|2
|0.17
|5.
|Бузио Джанлука
|1
|0.08
|6.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0.08
|7.
|Зуси Грэм
|1
|0.08
|8.
|Уртадо Эрик
|1
|0.08
|9.
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Струна Альяж
|5
|0
|2.
|Вера Матиас
|4
|0
|3.
|Родригес Мемо
|4
|0
|4.
|Кинтеро Дарвин
|3
|0
|5.
|Фигероа Мэйнор
|3
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|9.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|10.
|Серен Дарвин
|1
|0
|11.
|Лундквист Адам
|1
|0
|12.
|Марко Марич II
|1
|0
|13.
|Лемуан Никколо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бузио Джанлука
|5
|0
|2.
|Кинда Гади
|3
|1
|3.
|Пулидо Алан
|2
|0
|4.
|Санчес Илье
|2
|0
|5.
|Смит Грэм
|2
|0
|6.
|Мелия Тим
|0
|1
|7.
|Рид Уинстон
|1
|0
|8.
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|9.
|Рассел Джонни
|1
|0
|10.
|Беслер Мэтт
|1
|0
|11.
|Пунчец Роберто
|1
|0
|12.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0
|13.
|Шелтон Кири
|1
|0
|14.
|Диа Амаду II
|1
|0
|15.
|Дюк Кэмерон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|15% (3)
|Спортинг Канзас-Сити
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +6 =7 -7Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +7 =3 -10Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.05
|12.00
|1.01
|2.20
|1.62
|—
|—
|3.85
|1.23
|—
|—
|1.22
|4.00
|2.15
|1.70
|1.90
|1.90
|1.70
|2.15
|1.02
|11.00
|1.29
|3.45
|1.03
|10.00
|1.09
|6.70
|1.04
|9.00
|16.00
|1.01
|14.50
|1.02
|5.15
|1.17
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.51
|1.59
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|1.32
|3.45
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|7.48
|1.10
|—
|—
|2.07
|1.81
|1.71
|2.21
|1.35
|3.32
|1.74
|2.18
|1.19
|4.98
|1.65
|2.32
|1.41
|3.03
|1.72
|2.21
|1.13
|6.35
|—
|—
|1.22
|4.54
|—
|—
|—
|—