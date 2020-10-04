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Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
4' Гол
Ллетгет Себастьян
12' Желтая карточка
Депай Ник
0:1
14' Не забитый пенальти
Вондоловски Крис
31' Желтая карточка
Китчен Перри
1:1
42' Гол
Лопес Маркос IV
45' Желтая карточка
Фьерро Карлос
45' Желтая карточка
Дос Сантос Хонатан
60' Желтая карточка
Корона Джо
63' Желтая карточка
Юилл Джексон
78'
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
8
Вондоловски
Крис
21
Фьерро
Карлос
25
Риос
Андрес
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
15
Корона
Джо
2
Китчен
Перри
17
Ллетгет
Себастьян
8
Дос
Сантос
Хонатан
10
Павон
Кристиан
14
Чичарито
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 4 (2) 0.31
2. Казаишвили Валерий 2 0.15
3. Салинас Ши 2 0.15
4. Эспиноса Кристиан 1 0.08
5. Фьерро Карлос 1 0.08
6. Лопес Маркос IV 1 0.08
7. Юилл Джексон 1 0.08
8. Хюсен Дэнни 1 0.08
9. Риос Андрес 1 0.08
10. Аланис Освальдо 1 0.08
11. Кауэлл Кейд 1 0.08
12. Эрикссон Магнус 0 0
13. Томпсон Томми 0 0
14. Лима Ник 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ллетгет Себастьян 6 0.5
2. Павон Кристиан 5 (3) 0.42
3. Чичарито 1 0.08
4. Корона Джо 1 0.08
5. Стирс Дэниэл 1 0.08
6. Зубак Итан 1 0.08
7. Альварес Эфраин 1 0.08
8. Фельтшер Рольф 0 0
9. Араухо Хулиан 0 0
10. Инсуа Эмилиано 0 0
11. Депай Ник 0 0
12. Вильд Гордон 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 4 0
2. Эспиноса Кристиан 3 0
3. Юилл Джексон 3 0
4. Фьерро Карлос 2 0
5. Риос Андрес 2 0
6. Лима Ник 2 0
7. Жудсон 2 0
8. Салинас Ши 1 0
9. Эрикссон Магнус 1 0
10. Хюсен Дэнни 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Марье Поль 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 5 1
2. Китчен Перри 4 0
3. Стирс Дэниэл 3 0
4. Депай Ник 3 0
5. Фельтшер Рольф 2 0
6. Инсуа Эмилиано 1 0
7. Дос Сантос Хонатан 1 0
8. Корона Джо 1 0
9. Бингэм Дэвид 1 0
10. Куэльо Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 6.67% (1) 0 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 46.67% (7)
 Лос-Анджелес Гэлакси 6.67% (1) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Earthquakes Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
3.75
4.05
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.25 2.35 3.00
3.40 2.20 3.30
2.79 4.05 2.15
3.75 2.15 3.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.11 5.00 1.15 2.90 1.20 1.92 1.87 1.98 1.83 1.42 2.85 1.13 5.80 1.09 7.20 1.07 8.40 1.01 15.00 1.04 9.40
6.20 1.13 5.15 1.17 2.83 1.44 2.27 1.65 1.80 2.12 1.44 2.82 1.33 3.38 1.15 5.70 1.13 6.25 1.04 11.25
6.59 1.13 2.87 1.45 2.39 1.61 1.91 1.97 1.58 2.46 1.43 2.96 1.60 2.43 1.35 3.30 1.23 4.42 1.13 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.73 2.10 1.30 3.35
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.65
3.64 1.32 2.93 1.44 2.09 1.81 2.10 1.79 1.73 2.18 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
5.75 1.14 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.33 1.57
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