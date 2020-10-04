Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Earthquakes Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
4' ГолЛлетгет Себастьян
12' Желтая карточкаДепай Ник
0:1
14' Не забитый пенальтиВондоловски Крис
31' Желтая карточкаКитчен Перри
1:1
42' ГолЛопес Маркос IV
45' Желтая карточкаФьерро Карлос
45' Желтая карточкаДос Сантос Хонатан
60' Желтая карточкаКорона Джо
63' Желтая карточкаЮилл Джексон
24
Лима
Ник
15
Бисон
Таннер
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
20
Депай
Ник
15
Корона
Джо
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
33 Марье ПольЗащитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
4'
12'
14'
0:1
31'
42'
1:1
45'
60'
63'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|4 (2)
|0.31
|2.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.15
|3.
|Салинас Ши
|2
|0.15
|4.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.08
|5.
|Фьерро Карлос
|1
|0.08
|6.
|Лопес Маркос IV
|1
|0.08
|7.
|Юилл Джексон
|1
|0.08
|8.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.08
|9.
|Риос Андрес
|1
|0.08
|10.
|Аланис Освальдо
|1
|0.08
|11.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.08
|12.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|13.
|Томпсон Томми
|0
|0
|14.
|Лима Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ллетгет Себастьян
|6
|0.5
|2.
|Павон Кристиан
|5 (3)
|0.42
|3.
|Чичарито
|1
|0.08
|4.
|Корона Джо
|1
|0.08
|5.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.08
|6.
|Зубак Итан
|1
|0.08
|7.
|Альварес Эфраин
|1
|0.08
|8.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|9.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|10.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|11.
|Депай Ник
|0
|0
|12.
|Вильд Гордон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|4
|0
|2.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|3.
|Юилл Джексон
|3
|0
|4.
|Фьерро Карлос
|2
|0
|5.
|Риос Андрес
|2
|0
|6.
|Лима Ник
|2
|0
|7.
|Жудсон
|2
|0
|8.
|Салинас Ши
|1
|0
|9.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|10.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|11.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|12.
|Томпсон Томми
|1
|0
|13.
|Марье Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|5
|1
|2.
|Китчен Перри
|4
|0
|3.
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|4.
|Депай Ник
|3
|0
|5.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|6.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|7.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0
|8.
|Корона Джо
|1
|0
|9.
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|10.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|46.67% (7)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.90
|1.11
|5.00
|1.15
|2.90
|1.20
|—
|—
|1.92
|1.87
|1.98
|1.83
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.09
|7.20
|1.07
|8.40
|1.01
|15.00
|1.04
|9.40
|6.20
|1.13
|5.15
|1.17
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.33
|3.38
|1.15
|5.70
|1.13
|6.25
|1.04
|11.25
|6.59
|1.13
|—
|—
|2.87
|1.45
|2.39
|1.61
|1.91
|1.97
|1.58
|2.46
|1.43
|2.96
|1.60
|2.43
|1.35
|3.30
|1.23
|4.42
|—
|—
|1.13
|6.59
|—
|—