Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Конец матча
Стадион: Earthquakes Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
4' ГолЛлетгет Себастьян
12' Желтая карточкаДепай Ник
0:1
14' Не забитый пенальтиВондоловски Крис
31' Желтая карточкаКитчен Перри
1:1
42' ГолЛопес Маркос IV
45' Желтая карточкаФьерро Карлос
45' Желтая карточкаДос Сантос Хонатан
60' Желтая карточкаКорона Джо
63' Желтая карточкаЮилл Джексон
2:1
82' ПенальтиРиос Андрес
90' Желтая карточкаМарцинковски Джеймс
24
Лима
Ник
15
Бисон
Таннер
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
20
Депай
Ник
15
Корона
Джо
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
33 Марье ПольЗащитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
4'
12'
14'
0:1
31'
42'
1:1
45'
60'
63'
82'
2:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|4 (2)
|0.31
|2.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.15
|3.
|Салинас Ши
|2
|0.15
|4.
|Риос Андрес
|2 (1)
|0.15
|5.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.08
|6.
|Фьерро Карлос
|1
|0.08
|7.
|Лопес Маркос IV
|1
|0.08
|8.
|Юилл Джексон
|1
|0.08
|9.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.08
|10.
|Аланис Освальдо
|1
|0.08
|11.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.08
|12.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|13.
|Томпсон Томми
|0
|0
|14.
|Лима Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ллетгет Себастьян
|6
|0.5
|2.
|Павон Кристиан
|5 (3)
|0.42
|3.
|Чичарито
|1
|0.08
|4.
|Корона Джо
|1
|0.08
|5.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.08
|6.
|Зубак Итан
|1
|0.08
|7.
|Альварес Эфраин
|1
|0.08
|8.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|9.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|10.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|11.
|Депай Ник
|0
|0
|12.
|Вильд Гордон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|4
|0
|2.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|3.
|Юилл Джексон
|3
|0
|4.
|Фьерро Карлос
|2
|0
|5.
|Риос Андрес
|2
|0
|6.
|Лима Ник
|2
|0
|7.
|Жудсон
|2
|0
|8.
|Салинас Ши
|1
|0
|9.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|10.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|11.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|12.
|Томпсон Томми
|1
|0
|13.
|Марье Поль
|1
|0
|14.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|5
|1
|2.
|Китчен Перри
|4
|0
|3.
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|4.
|Депай Ник
|3
|0
|5.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|6.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|7.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0
|8.
|Корона Джо
|1
|0
|9.
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|10.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5.88% (1)
|0
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|47.06% (8)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.90
|1.11
|5.00
|1.15
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.98
|1.83
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.09
|7.20
|1.07
|8.40
|1.01
|15.00
|1.04
|9.40
|6.20
|1.13
|5.15
|1.17
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.33
|3.38
|1.15
|5.70
|1.13
|6.25
|1.04
|11.25
|6.59
|1.13
|—
|—
|2.87
|1.45
|2.39
|1.61
|1.91
|1.97
|1.58
|2.46
|1.49
|2.71
|1.29
|3.78
|1.35
|3.30
|1.23
|4.42
|—
|—
|1.13
|6.59
|—
|—