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Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
4' Гол
Ллетгет Себастьян
12' Желтая карточка
Депай Ник
0:1
14' Не забитый пенальти
Вондоловски Крис
31' Желтая карточка
Китчен Перри
1:1
42' Гол
Лопес Маркос IV
45' Желтая карточка
Фьерро Карлос
45' Желтая карточка
Дос Сантос Хонатан
60' Желтая карточка
Корона Джо
63' Желтая карточка
Юилл Джексон
2:1
82' Пенальти
Риос Андрес
90' Желтая карточка
Марцинковски Джеймс
90'+6
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
8
Вондоловски
Крис
21
Фьерро
Карлос
25
Риос
Андрес
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
15
Корона
Джо
2
Китчен
Перри
17
Ллетгет
Себастьян
8
Дос
Сантос
Хонатан
10
Павон
Кристиан
14
Чичарито
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 4 (2) 0.31
2. Казаишвили Валерий 2 0.15
3. Салинас Ши 2 0.15
4. Риос Андрес 2 (1) 0.15
5. Эспиноса Кристиан 1 0.08
6. Фьерро Карлос 1 0.08
7. Лопес Маркос IV 1 0.08
8. Юилл Джексон 1 0.08
9. Хюсен Дэнни 1 0.08
10. Аланис Освальдо 1 0.08
11. Кауэлл Кейд 1 0.08
12. Эрикссон Магнус 0 0
13. Томпсон Томми 0 0
14. Лима Ник 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ллетгет Себастьян 6 0.5
2. Павон Кристиан 5 (3) 0.42
3. Чичарито 1 0.08
4. Корона Джо 1 0.08
5. Стирс Дэниэл 1 0.08
6. Зубак Итан 1 0.08
7. Альварес Эфраин 1 0.08
8. Фельтшер Рольф 0 0
9. Араухо Хулиан 0 0
10. Инсуа Эмилиано 0 0
11. Депай Ник 0 0
12. Вильд Гордон 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 4 0
2. Эспиноса Кристиан 3 0
3. Юилл Джексон 3 0
4. Фьерро Карлос 2 0
5. Риос Андрес 2 0
6. Лима Ник 2 0
7. Жудсон 2 0
8. Салинас Ши 1 0
9. Эрикссон Магнус 1 0
10. Хюсен Дэнни 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Марье Поль 1 0
14. Марцинковски Джеймс 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 5 1
2. Китчен Перри 4 0
3. Стирс Дэниэл 3 0
4. Депай Ник 3 0
5. Фельтшер Рольф 2 0
6. Инсуа Эмилиано 1 0
7. Дос Сантос Хонатан 1 0
8. Корона Джо 1 0
9. Бингэм Дэвид 1 0
10. Куэльо Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 5.88% (1) 0 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 47.06% (8)
 Лос-Анджелес Гэлакси 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Earthquakes Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.00 1.53 4.90
2.79 4.05 2.15
3.75 2.15 3.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.11 5.00 1.15 1.65 2.22 1.14 5.55 1.98 1.83 1.08 7.77 1.13 5.80 1.09 7.20 1.07 8.40 1.01 15.00 1.04 9.40
6.20 1.13 5.15 1.17 2.83 1.44 2.27 1.65 1.80 2.12 1.44 2.82 1.33 3.38 1.15 5.70 1.13 6.25 1.04 11.25
6.59 1.13 2.87 1.45 2.39 1.61 1.91 1.97 1.58 2.46 1.49 2.71 1.29 3.78 1.35 3.30 1.23 4.42 1.13 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.73 2.10 1.30 3.35
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.65
3.64 1.32 2.93 1.44 2.09 1.81 2.10 1.79 1.73 2.18 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
5.75 1.14 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.33 1.57
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