Лестер
0:2
Первый тайм: 39'
Стадион: Кинг Пауэр
Вест Хэм
0:1
14' ГолАнтонио Майкл
24' Желтая карточкаМенди Нампалис
0:2
34' ГолФорнальс Пабло
17
Перес
Айосе
15
Барнс
Харви
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеНападающий
- Нападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ирвайн Алан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
24'
34'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|5 (4)
|1.25
|2.
|Кастань Тимоти
|1
|0.25
|3.
|Прает Деннис
|1
|0.25
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.25
|5.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.25
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0.25
|7.
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.25
|8.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|2
|0.5
|2.
|Боуэн Джаррод
|2
|0.5
|3.
|Алле Себастьян
|1
|0.25
|4.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|5.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|6.
|Масуаку Артур
|0
|0
|7.
|Форнальс Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Нампалис
|2
|0
|2.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|4.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|5.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Вест Хэм
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер
Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Лестер
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|15.50
|1.02
|14.00
|1.02
|4.85
|1.19
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.42
|1.63
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.22
|4.30
|1.09
|7.90
|—
|—
|—
|—
|5.20
|1.20
|—
|—
|2.86
|1.48
|2.37
|1.64
|2.71
|1.50
|2.30
|1.68
|1.91
|1.99
|1.68
|2.29
|1.51
|2.70
|—
|—
|1.21
|4.93
|—
|—
Прогнозы на матч Лестер 0:2 Вест Хэм
Исход игры
Лестер
93.1% (148)
Ничья
5% (8)
Вест Хэм
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (115)
Меньше
25.81% (40)
Обе команды забьют
Да
73.55% (114)
Нет
26.45% (41)
Популярный счёт
2:1 Лестер
43.4% (69)
3:1 Лестер
19.5% (31)
2:0 Лестер
17.6% (28)
1:0 Лестер
3.8% (6)
3:0 Лестер
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:2 Лестер
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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