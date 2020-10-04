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  3. Англия
Лестер
0:2
Первый тайм: 39'

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
14' Гол
Антонио Майкл
24' Желтая карточка
Менди Нампалис
0:2
34' Гол
Форнальс Пабло
39'
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
2
Джастин
Джеймс
17
Перес
Айосе
9
Варди
Джейми
15
Барнс
Харви
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
26
Масуаку
Артур
30
Антонио
Майкл
Лестер
3-4-3
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Антонио Майкл
(Крессуэлл Арон)
24'
Менди Нампалис
 
34'
0:2
Форнальс Пабло
(Крессуэлл Арон)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 5 (4) 1.25
2. Кастань Тимоти 1 0.25
3. Прает Деннис 1 0.25
4. Барнс Харви 1 0.25
5. Мэддисон Джеймс 1 0.25
6. Джастин Джеймс 1 0.25
7. Тилеманс Юри 1 (1) 0.25
8. Менди Нампалис 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 2 0.5
2. Боуэн Джаррод 2 0.5
3. Алле Себастьян 1 0.25
4. Крессуэлл Арон 0 0
5. Фредерикс Райан 0 0
6. Масуаку Артур 0 0
7. Форнальс Пабло 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Менди Нампалис 2 0
2. Амарти Даниэль 1 0
3. Тилеманс Юри 1 0
4. Сёюнджю Чаглар 1 0
5. Джастин Джеймс 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Вест Хэм 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер
Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лестер 0:1 Заявка 4 3 0 1 12 - 5 9
4. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
7. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Вест Хэм 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
12. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
15. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • 39'
    Догнал мяч на фланге Боуэн и тут же подал в штрафную, где пытался пробить в падении через себя Антонио, но махнул мимо мяча.
  • 38'
    Со штрафного навесил Тилеманс на линию вратарской, но здесь Крессуэлл вынес мяч обратно на фланг.
  • 37'
    Получил на фланге по ногам Джастин от Огбонны. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Пабло Форнальс! Провалилась оборона хозяев, позволив убежать на ворота Форнальсу после дальнего заброса от Крессуэлла. Пабло выскочил один на один с голкипером и переиграл без труда Шмейхеля, пробив точно в ближний нижний угол.
  • 35'
    Ушел от соперника по флангу Джастин и подал на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с соперником не смог пробить головой Кастань.
  • 34'
    Пробивал головой Соучек после навеса от Цоуфала, но мяч полетел крайне слабо и оказался в руках голкипера.
  • 33'
    Продавил соперника по центру Боуэн и пробил по воротам из пределов штрафной, но от ноги защитника мяч упал сверху на сетку.
  • 32'
    С правого фланга навесил Цоуфал в центр штрафной, но спокойно на выходе забрал сферу в руки Шмейхель.
  • 31'
    С левого фланга прострелил Антонио на линию штрафной, где пробил вторым касанием Боуэн, но угодил в спину защитнику.
  • 30'
    Дальний заброс исполнял Амарти в штрафную на ход Варди, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 29'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Цоуфал. Потребуется ему помощь медиков.
  • Офсайд
    28'
    Отобрал мяч в центре поля Тилеманс и тут же отдал на ход Варди, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 27'
    Диагональным пасом Тилеманс отдавал на левый фланг, но здесь Джастин не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 26'
    Прорвался к штрафной соперника Антонио и тонко отдал на ход Форнальсу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Амарти.
  • Желтая карточка
    25'
    В центре поля Менди в подкате заехал сзади по ногам Форнальсу. Судья тут же показал желтую карточку.
  • Угловой
    24'
    Ворвался Катсань в штрафную соперника после паса от Барнса и прострелил вдоль ворот, но от ноги Цоуфала мяч полетел на угловой.
  • 23'
    В разрез отдавал Перес в штрафную, куда вбегал Барнс, но Фабьянски прочитал эпизод и перехватил мяч.
  • 22'
    Получил по ногам в центре поля Кастань от Крессуэлла. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 21'
    Забросил теперь уже Огбонна на ход Антонио по флангу, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 19'
    Дальний заброс Боуэн исполнял в штрафную на ход Антонио, но тот не смог убежать от защитника.
  • 18'
    По флангу Цоуфал забросил на ход Боуэну, но тот не смог оторваться от Джастина и потерял мяч.
  • 17'
    Прорывался с фланга в штрафную Варди на скорости и прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч без проблем Цоуфал.
  • 16'
    Дальний заброс исполнил Райс в штрафную на Антонио, но того опередил Эванс и головой выбил подальше.
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Майкл Антонио! Неожиданно вышли вперед гости. Прорвался по левой бровке Крессуэлл и вырезал точно на дальнюю штангу, где Антонио пробил головой. Мяч полетел мимо голкипера точно в дальний нижний угол.
  • 14'
    Со штрафного навесил Тилеманс на дальнюю штангу. куда врывался Барнс, но пробить головой ему не позволил Бальбуэна.
  • 13'
    Принял мяч перед чужой штрафной Барнс и сбросил тут же на фланг, но сфера к Джастину не дошла. Хорошо сыграл на перехвате Цоуфал.
  • Офсайд
    12'
    Перехватил мяч Форнальс на фланге и тут же забросил в штрафную на ход Антонио, но тот оказался в офсайде.
  • 11'
    С углового навесил Тилеманс на дальнюю штангу, но здесь Эванс нарушил правила в борьбе против Боуэна.
  • 10'
    С правого фланга навесил в штрафную площадь Перес. Здесь пытался пробить головой Кастань, но немного не дотянулся до мяча.
  • 9'
    В медленном темпе проходит старт нашей игры. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 8'
    Дальний заброс исполнял Тилеманс в штрафную, куда врывался Джастин, но Фабьянски на выходе оказался первым на мяче.
  • 7'
    С фланга отдавал Цоуфал в центр на Антонио, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог зацепиться за мяч.
  • 6'
    По флангу отдавал Крессуэлл на ход Форнальсу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 5'
    Прорывался по флангу Цоуфал, но получил по ногам от Барнса. Штрафной удар будут исполнять лондонцы.
  • 4'
    Запускал разрезным пасом Перес по левой бровке Джастина, но того опередил Цоуфал и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 3'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Варди и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в руки Фабьянски.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-бордовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вест Хэма"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.20 3.50 2.20
1.87 4.05 4.10
3.32 3.65 2.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
15.50 1.02 14.00 1.02 4.85 1.19 3.84 1.27 2.42 1.63 1.86 1.96 1.55 2.49 1.28 3.72 1.22 4.30 1.09 7.90
5.20 1.20 2.86 1.48 2.37 1.64 2.71 1.50 2.30 1.68 1.91 1.99 1.68 2.29 1.51 2.70 1.21 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
3.01 1.42 2.38 1.64 1.82 2.08 2.07 1.83 1.69 2.26 1.32 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.68
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Прогнозы на матч Лестер 0:2 Вест Хэм

Исход игры
Лестер
93.1% (148)
Ничья
5% (8)
Вест Хэм
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (115)
Меньше
25.81% (40)
Обе команды забьют
Да
73.55% (114)
Нет
26.45% (41)
Популярный счёт
2:1 Лестер
43.4% (69)
3:1 Лестер
19.5% (31)
2:0 Лестер
17.6% (28)
1:0 Лестер
3.8% (6)
3:0 Лестер
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:2 Лестер
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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