Ушел от соперника по флангу Джастин и подал на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с соперником не смог пробить головой Кастань.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Пабло Форнальс! Провалилась оборона хозяев, позволив убежать на ворота Форнальсу после дальнего заброса от Крессуэлла. Пабло выскочил один на один с голкипером и переиграл без труда Шмейхеля, пробив точно в ближний нижний угол.

Получил на фланге по ногам Джастин от Огбонны. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного навесил Тилеманс на линию вратарской, но здесь Крессуэлл вынес мяч обратно на фланг.

Догнал мяч на фланге Боуэн и тут же подал в штрафную, где пытался пробить в падении через себя Антонио, но махнул мимо мяча.

34' Пробивал головой Соучек после навеса от Цоуфала, но мяч полетел крайне слабо и оказался в руках голкипера.

33' Продавил соперника по центру Боуэн и пробил по воротам из пределов штрафной, но от ноги защитника мяч упал сверху на сетку.

32' С правого фланга навесил Цоуфал в центр штрафной, но спокойно на выходе забрал сферу в руки Шмейхель.

31' С левого фланга прострелил Антонио на линию штрафной, где пробил вторым касанием Боуэн, но угодил в спину защитнику.

30' Дальний заброс исполнял Амарти в штрафную на ход Варди, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

29' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Цоуфал. Потребуется ему помощь медиков.

28' Отобрал мяч в центре поля Тилеманс и тут же отдал на ход Варди, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

27' Диагональным пасом Тилеманс отдавал на левый фланг, но здесь Джастин не смог сохранить мяч в пределах поля.

26' Прорвался к штрафной соперника Антонио и тонко отдал на ход Форнальсу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Амарти.

25' В центре поля Менди в подкате заехал сзади по ногам Форнальсу. Судья тут же показал желтую карточку.

24' Ворвался Катсань в штрафную соперника после паса от Барнса и прострелил вдоль ворот, но от ноги Цоуфала мяч полетел на угловой.

23' В разрез отдавал Перес в штрафную, куда вбегал Барнс, но Фабьянски прочитал эпизод и перехватил мяч.

22' Получил по ногам в центре поля Кастань от Крессуэлла. Судья все видел и назначил штрафной удар.

21' Забросил теперь уже Огбонна на ход Антонио по флангу, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

19' Дальний заброс Боуэн исполнял в штрафную на ход Антонио, но тот не смог убежать от защитника.

18' По флангу Цоуфал забросил на ход Боуэну, но тот не смог оторваться от Джастина и потерял мяч.

17' Прорывался с фланга в штрафную Варди на скорости и прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч без проблем Цоуфал.

16' Дальний заброс исполнил Райс в штрафную на Антонио, но того опередил Эванс и головой выбил подальше.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Майкл Антонио! Неожиданно вышли вперед гости. Прорвался по левой бровке Крессуэлл и вырезал точно на дальнюю штангу, где Антонио пробил головой. Мяч полетел мимо голкипера точно в дальний нижний угол.

14' Со штрафного навесил Тилеманс на дальнюю штангу. куда врывался Барнс, но пробить головой ему не позволил Бальбуэна.

13' Принял мяч перед чужой штрафной Барнс и сбросил тут же на фланг, но сфера к Джастину не дошла. Хорошо сыграл на перехвате Цоуфал.

12' Перехватил мяч Форнальс на фланге и тут же забросил в штрафную на ход Антонио, но тот оказался в офсайде.

11' С углового навесил Тилеманс на дальнюю штангу, но здесь Эванс нарушил правила в борьбе против Боуэна.

10' С правого фланга навесил в штрафную площадь Перес. Здесь пытался пробить головой Кастань, но немного не дотянулся до мяча.

9' В медленном темпе проходит старт нашей игры. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

8' Дальний заброс исполнял Тилеманс в штрафную, куда врывался Джастин, но Фабьянски на выходе оказался первым на мяче.

7' С фланга отдавал Цоуфал в центр на Антонио, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог зацепиться за мяч.

6' По флангу отдавал Крессуэлл на ход Форнальсу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

5' Прорывался по флангу Цоуфал, но получил по ногам от Барнса. Штрафной удар будут исполнять лондонцы.

4' Запускал разрезным пасом Перес по левой бровке Джастина, но того опередил Цоуфал и вынес мяч далеко в центр поля.

3' Ворвался на скорости в штрафную соперника Варди и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в руки Фабьянски.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-бордовый комплект формы.