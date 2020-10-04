Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Сент-Мэрис
Вест Бромвич
26' Желтая карточкаЛивермо Джейк
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
27
О'Ши
Дара
19
Сойерс
Ромен
21
Эдвардс
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эдвардс КайлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
28 Филд СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Харпер РекимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.75
|2.
|Адамс Че
|0
|0
|3.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.5
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.25
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.25
|4.
|Диангана Грэди
|1
|0.25
|5.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|1
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|3.
|Стивенс Джек
|1
|0
|4.
|Адамс Че
|1
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гиббс Киран
|0
|1
|2.
|Ливермо Джейк
|1
|0
|3.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|4.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Вест Бромвич
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт
Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Вест Бромвич Товарищеские матчи Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Лестер
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич
Исход игры
Саутгемптон
75.2% (118)
Ничья
21% (33)
Вест Бромвич
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (76)
Меньше
50.33% (77)
Обе команды забьют
Да
67.32% (103)
Нет
32.68% (50)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
37.6% (59)
1:0 Саутгемптон
22.3% (35)
1:1 Ничья
17.8% (28)
2:0 Саутгемптон
8.9% (14)
1:2 Вест Бромвич
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:1 Саутгемптон
2.5% (4)
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