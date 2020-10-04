Второй тайм

95' Саутгемптон заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Саутгемптон

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

90' Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Таунсед Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

87' Перейра Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Удар от ворот произведет Саутгемптон

85' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Джонстон Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Робсон-Кану Хэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' После удара головой, который сделал Беднарек Ян мяч выносится вратарем на угловой

81' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Аджайи Олувасемилого выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Уокер-Питерс Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

77' Матч возобновится спорным мячом

76' Ох, нехорошо это выглядит. Робсон-Кану Хэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Робсон-Кану Хэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Робсон-Кану Хэл наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

73' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Уокер-Питерс Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

72' Перейра Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Г О О О О Л - Ромеу Ориоль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

68' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

68' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Вест Бромвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Саутгемптон

66' Перейра Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

63' Бартли Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Вест Бромвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' О'Ши Дара выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' О'Ши Дара предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

55' Удар от ворот произведет Саутгемптон

54' Аджайи Олувасемилого оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Перейра Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Аджайи Олувасемилого выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Перейра Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Дженепо Мусса получил желтую карточку от судьи

50' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Перейра Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Вест Бромвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.