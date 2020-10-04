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Саутгемптон
2:0
Конец матча

Стадион:
Вест Бромвич
0'
26' Желтая карточка
Ливермо Джейк
1:0
41' Гол
Дженепо Мусса
50' Желтая карточка
Дженепо Мусса
53' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
2:0
69' Гол
Ромеу Ориоль
90'+5
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
4
Вестергор
Янник
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
12
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
9
Ингс
Дэнни
1
Джонстон
Сэм
27
О'Ши
Дара
5
Бартли
Кайл
6
Аджайи
Олувасемилого
14
Таунсед
Конор
8
Ливермо
Джейк
19
Сойерс
Ромен
12
Перейра
Матеус
21
Эдвардс
Кайл
11
Диангана
Грэди
7
Робинсон
Каллум
Саутгемптон
4-4-2
Вест Бромвич
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Ливермо Джейк
41'
Дженепо Мусса
1:0
46'
 
Филд Сэм
Эдвардс Кайл
50'
Дженепо Мусса
 
53'
Уокер-Питерс Кайл
 
55'
Редмонд Натан
Дженепо Мусса
 
60'
 
Робсон-Кану Хэл
Робинсон Каллум
64'
 
Кровинович Филип
Сойерс Ромен
69'
Ромеу Ориоль
(Армстронг Стюарт)
2:0
84'
Лонг Шейн
Адамс Че
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 3 (1) 0.75
2. Ромеу Ориоль 1 0.25
3. Дженепо Мусса 1 0.25
4. Армстронг Стюарт 0 0
5. Адамс Че 0 0
6. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.5
2. Перейра Матеус 1 0.25
3. Бартли Кайл 1 0.25
4. Диангана Грэди 1 0.25
5. Ферлонг Дарнелл 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 2 0
2. Бертранд Райан 1 0
3. Ромеу Ориоль 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Адамс Че 1 0
6. Дженепо Мусса 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Гиббс Киран 0 1
2. Ливермо Джейк 1 0
3. Аджайи Олувасемилого 1 0
4. Ферлонг Дарнелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 Вест Бромвич 40% (2) 40% (2) 0 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
Вест Бромвич Последние 20 матчей: + = -
Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт
Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем Суонси 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Уиган Вест Бромвич 2:0 Престон Норт Энд

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон Кубок Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Вест Бромвич Товарищеские матчи Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
6. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
10. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
13. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 6 0
20. Фулхэм 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Саутгемптон 75.2% (118)
X 21% (33)
Вест Бромвич 3.8% (6)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.89 3.76 4.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
13.00 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.18 1.36 2.12 1.80 1.63 2.31 1.42 2.91 1.20 4.75 1.15 5.55 1.05 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
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Прогнозы на матч Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич

Исход игры
Саутгемптон
75.2% (118)
Ничья
21% (33)
Вест Бромвич
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (76)
Меньше
50.33% (77)
Обе команды забьют
Да
67.32% (103)
Нет
32.68% (50)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
37.6% (59)
1:0 Саутгемптон
22.3% (35)
1:1 Ничья
17.8% (28)
2:0 Саутгемптон
8.9% (14)
1:2 Вест Бромвич
3.2% (5)
3:1 Саутгемптон
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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