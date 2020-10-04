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  3. Англия
Вулверхэмптон
1:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Фулхэм
0'
1:0
56' Гол
Нету Педру
79' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
83'
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килмен
Макс
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
7
Нету
Педру
27
Саисс
Ромен
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
13
Рим
Тим
20
Ле
Маршан
Максим
33
Робинсон
Энтони
10
Кэрни
Том
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
17
Кавалейру
Иван
14
Рид
Бобби
23
Брайан
Джо
9
Митрович
Александр
Вулверхэмптон
3-5-2
Фулхэм
4-2-3-1

Ход матча

56'
Нету Педру
1:0
67'
 
Лукмен Адемола
Кавалейру Иван
67'
 
Камара Абубакар
Брайан Джо
71'
Моутинью Жоау
Поденсе Даниэл
 
78'
Хувер Ки-Джана
Семеду Нелсон
 
79'
 
Ле Маршан Максим
81'
 
Кебано Нескенс
Рид Бобби
82'
Траоре Адама
Нету Педру
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 2 0.5
2. Нету Педру 1 0.25
3. Саисс Ромен 1 0.25
4. Поденсе Даниэл 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.5
2. Рид Бобби 1 0.25
3. Тете Кенни 0 0
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Коди Конор 1 0
2. Марсал Фернандо 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Кэрни Том 2 0
2. Ле Маршан Максим 2 0
3. Одои Денис 1 0
4. Гектор Майкл 1 0
5. Рид Бобби 1 0
6. Брайан Джо 1 0
7. Митрович Александр 1 0
8. Тете Кенни 1 0
9. Камара Абубакар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)
 Фулхэм 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм
Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Фулхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм
Фулхэм 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:4 Фулхэм Вулверхэмптон 3:2 Фулхэм Фулхэм 0:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Фулхэм Вулверхэмптон 3:3 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон Кубок Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Фулхэм 5:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
6. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
10. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
13. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 6 0
20. Фулхэм 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Второй тайм
  • Замена
    84'
    Наконец-то и Адама Траоре появляется на поле. Нету поменяет испанец.
  • Замена
    83'
    Кебано вышел вместо Рида у "Фулхэма".
  • 82'
    В стенку попадает Невеш. Ничего опасного для гостей.
  • Желтая карточка
    81'
    Ле Маршан получает первую жёлтую карточку в этом матче. Сорвал он атаку "Вулвс", но всё шло к тому, что Хименес мог выскочить один на один.
  • Замена
    80'
    Всё-таки выходит Хувер вместо Семеду. Небольшая травма есть у Семеду. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.
  • 79'
    "Фулхэм" сейчас очень мощно смотрится. "Вулвс", кажется, собираются удерживать минимальное преимиущество.
  • Угловой
    77'
    Лондонцы заработали очередной угловой. На втором этаже посильнее оказались хозяева поля.
  • Травма, повреждение
    76'
    Семеду покидает поле, прихрамывая. Пока непонятно, будет замена или нет.
  • 75'
    Огромнейший Адама Траоре готовится появиться на поле. Или нет, обратно садится испанец? Интересно.
  • Опасный момент
    73'
    МОМЕНТ! Лукман обыгрался с партнёром, сделал пас на Митровича, а тот отдал на Камару. Вышедший игрок оказался один с мячом в девяти метрах от Патрисиу. Обязаны были гости сравнивать счёт! Просто обязаны!
  • Фол, нарушение
    72'
    Ле Маршан нарушил правила на Семеду прямо у угла штрафной площади. Сейчас ждём навес от "волков".
  • Замена
    70'
    Моутинью вышел вместо Поденсе.
  • Замена
    68'
    А вот собственно и Лукман. Он вышел место Кавалейру. Тут же Камара появился вместо Брайана.
  • Фол, нарушение
    67'
    Очередной фол в центре поля. Невеш грубовато сыграл против Кэрни.
  • 66'
    Режиссёры показывают нам Лукмана, который явно может усилить атаку у "Фулхэма". Паркер не спешит с перестановками.
  • Угловой
    65'
    Теперь уже угловой с правого фланга заработали хозяева поля. Сильнейшая навесная передача была обречена на провал.
  • 63'
    Передача из глубины идёт на Митровича, тот попробовал пробить, но попал прямо в соперника.
  • Угловой
    62'
    Корнер заработал "Фулхэм". Навесная передача полетела исключительно в руки Патрисиу. Португалец уже никуда не спешит.
  • 60'
    Лондонцы бросились отыгрываться. Если они сегодня проиграют, это поражение станет четвёртым кряду.
  • Описание гола
    58'
    ГООООООООЛ! 1-0! НЕТУ! Додавили "волки" лондонцев. После очередной паники в штрафной площади "Фулхэма" мяч отскочил к Нету к линии штрафной. Португалец нанес идеальный диагональный удар точно в уголок. Тут уже и Ареоля бессилен.
  • Опасный момент
    57'
    МОМЕНТ! Провалился центр обороны "Фулхэма", Хименес выскочил один на один и пробил низом. Ареоля затащил!
  • 55'
    Суров Санту. Продолжает он грозно смотреть на происходящее на поле. А вот Скотт Паркер показывает, что игрокам нужно чуть быстрее двигаться.
  • 54'
    Затянулась пауза у нас с Дендонкером. Надеюсь, что бельгиец сумеет продолжить поединок.
  • Травма, повреждение
    53'
    Дендонкер получил кулаком в глаз от Рима.
  • 51'
    Во втором тайме игроки "Фулхэма" даже мяч получить не могут. Тотальное преимущество "волков".
  • 50'
    Невеш неплохо сейчас получил мяч у чужой штрафной и в касание пробил по воротам. Немного точности не хватило португальцу.
  • 48'
    Навесная передача с правого фланга в штрафную "Фулхэма". Ареоля забирает мяч в руки.
  • 47'
    Без замен обошлось у нас в перерыве, хотя я полагал, что кто-то у "Вулверхэмптона" покинет поле. Там есть кому усиливать команду.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавил Инглэнд. Перерыв!
  • 44'
    "Дачники" в эти минуты выглядят даже интереснее соперника. Кажется, что у игроков "Вулвс" закончились силы.
  • Фол, нарушение
    43'
    Штрафной с правого фланга заработали "дачники". Навес Кавалейру к линии вратарской, удара снова не последовало.
  • 42'
    "Фулхэм" долго возился с мячом слева от чужой штрафной площади, а навеса так и не последовало.
  • 41'
    Близится концовка первого тайма. Пока что счёт 0-0, как мы и думали. По сути был лишь один толковый момент.
  • 40'
    И снова следует навес в штрафную "Фулхэма". Адресата у паса не было.
  • Фол, нарушение
    39'
    Очередной фол у нас. Досталось в центре поля Нету от Замбо-Ангисса.
  • Угловой
    38'
    Корнер с левого фланга заработали хозяева поля. Последовал навес на ближний угол вратарской. Хименес изящно пробовал пробить в пяткой в дальний угол. Не хватило точности мексиканцу.
  • Травма, повреждение
    37'
    Эйна получил повреждение. Лежит сейчас на газоне нигерийский футболист "Фулхэма". Но, думается, всё с ним будет в порядке.
  • 35'
    Хименес сейчас завалился в штрафной площади "Фулхэма". Судья показывает, что можно играть.
  • 34'
    Митрович в одиночку пробовал пробежать мимо двух игроков "Вулверхэмптона". Ничего не получилось у серба.
  • 33'
    Оба наставника на ногах, сейчас стараются они чуть оживить своих подопечных. "Вулвс" всё ещё держат мяч под своим контролем.
  • 31'
    Статистика ударов по воротапока 4-1 в пользу "Вулверхэмптона". В створ 2-1. Причем у "волков" все два нанесены в одной атаке четыре минуты назад.
  • 30'
    Навес с правого фланга от Семеду. Хименес высоко прыгнул, но до мяча не сумел добраться.
  • Угловой
    28'
    После корнера Ареоля вновь вступает в игру. Французский вратарь сейчас выдает шикарный отрезок.
  • Опасный момент
    27'
    КАКОЙ МОМЕНТ! Ну наконец-то мы дождались чего-то опасного. Нету пробил примерно с линии штрафной низом в дальний угол. Ареоля вытянулся в струнку и отбил мяч, но прямо на Семеду. Нельсон бил метров с семи, и снова Ареоля блестяще сыграл!
  • 26'
    Очередная долгая перепасовка в исполнении футболистов "Вулверхэмптона" завершилась безадресной навесной передачей.
  • 25'
    Замбо-Ангисса и Килмэн сейчас толкались друг с другом у вратарской. Арбитр попробовал урегулировать этот конфликт. А пока Ареоля вышел из ворот и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    24'
    Боли сделал пас метров на сорок к чужой штафной, Невеш попробовал навесить к линии вратарской. Странно, что арбитр не увидел офсайд. Будет угловой.
  • 22'
    Айна с завидным упрямством продолжает делать какие-то странные безадресные передачи. Парень вообще в курсе, за какую команду он играет?
  • 21'
    Рид делал неплохую проникающую передачу в чужую штрафную. Блестяще сыграл Боли, перехватив мяч.
  • 20'
    Близится середина первого тайма, опасных моментов нет и, как мне кажется, пока не предвидится.
  • Фол, нарушение
    18'
    Новичок "волков" Нельсон Семеду сейчас нарушил правила возле угла штрафной площади. Последовала навесная передача от Брайана, мяч заметался у линии вратарской, но после этого мяч был выбит.
  • 17'
    Айна уже не в первый раз ошибается при коротких передачах. Мне кажется, что ему стоит обратить внимание на такие грубые ошибки.
  • 16'
    Задумчив Нуну Эшпириту Санту. Стоит он у кромки поля и пока даже не знает, что посоветовать своим подопечным.
  • Фол, нарушение
    15'
    Нарушение правил в исполнении Сайсса. Он сфолил на Митровиче.
  • 14'
    Достаточно пассивное начало матча у нас. Обе команды понимают, что проиграть сегодня никак нельзя. Если делаете ставки онлайн, то мне кажется, что тут точно будет минусовой матч.
  • 13'
    Где-то пасов десять сейчас сделали футболисты "Вулверхэмптона" в середине поля. И всё завершилось достаточно глупой ошибкой в исполнении Поденсе.
  • Угловой
    12'
    Корнер с левого фланга заработали футболисты "Вулвс". Навесная передача на дальнюю штангу, только вот до удара дело не дошло.
  • 10'
    Брайан пробовал навесить в штрафную хозяев поля. Пока что никакой опасности такие забросы не несут.
  • 8'
    Теперь уже ребята в белой форме решили немного покомбинировать на чужой половине поля. Рид решил навесить в штрафную "Вулвс". Патрисиу без проблем забрал мяч в руки.
  • 7'
    Неплохой выпад от "Фулхэма". Робинсон убежал по левой бровке, дошёл практически до штрафной площади и тут же пробил. На месте опытнейший Патрисиу.
  • 6'
    Длинный пас на ход Митровичу, но того уверенно опередил Килмен.
  • 5'
    Нету навешивал с левого фланга, удар Хименеса головой, Рим выбил мяч метров с пяти, после чего Ареоля забрал его в руки.
  • 4'
    Уважаемый Александр Елагин почему-то упорно называет тренера "Фулхэма" Скотта Паркера Аланом Паркером. Видимо недавно пересматривал фильмы с этим актёром.
  • 3'
    Футболисты "Вулверхэмптона" ожидаемо чаще соперника держат мяч на чужой половине поля. Полагаю, что лондонцы сегодня будут играть исключительно на контратаках.
  • 2'
    "Волки" и "дачники" очень плохо начали этот сезон. Побеждать сегодня намерены оба клуба, но явным фаворитом считается "Вулверхэмптон".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! С центра поля мяч разыграли футболисты "Фулхэма".
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.13 7.00 44.00
1.83 3.58 5.05
1.18 6.13 35.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.50 1.08 6.80 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.34 1.31 3.52 1.23 4.30 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
3.06 1.41 2.53 1.57 2.00 1.90 1.62 2.41 2.30 1.68 1.88 2.02 1.44 2.96 1.29 3.82 1.65 2.35 1.47 2.82 1.24 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 9.00
1.19 5.12 1.40 3.11 1.14 6.30 1.43 3.01 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм

Исход игры
Вулверхэмптон
84.9% (135)
Ничья
10.1% (16)
Фулхэм
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.52% (69)
Меньше
55.48% (86)
Обе команды забьют
Да
51.61% (80)
Нет
48.39% (75)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
29.6% (47)
2:0 Вулверхэмптон
27.7% (44)
1:0 Вулверхэмптон
17.6% (28)
1:1 Ничья
7.5% (12)
3:1 Вулверхэмптон
6.9% (11)
1:2 Фулхэм
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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