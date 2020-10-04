Всё-таки выходит Хувер вместо Семеду. Небольшая травма есть у Семеду. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

Ле Маршан получает первую жёлтую карточку в этом матче. Сорвал он атаку "Вулвс", но всё шло к тому, что Хименес мог выскочить один на один.

В стенку попадает Невеш. Ничего опасного для гостей.

Наконец-то и Адама Траоре появляется на поле. Нету поменяет испанец.

Без замен обошлось у нас в перерыве, хотя я полагал, что кто-то у "Вулверхэмптона" покинет поле. Там есть кому усиливать команду.

Навесная передача с правого фланга в штрафную "Фулхэма". Ареоля забирает мяч в руки.

Невеш неплохо сейчас получил мяч у чужой штрафной и в касание пробил по воротам. Немного точности не хватило португальцу.

Во втором тайме игроки "Фулхэма" даже мяч получить не могут. Тотальное преимущество "волков".

Дендонкер получил кулаком в глаз от Рима.

Затянулась пауза у нас с Дендонкером. Надеюсь, что бельгиец сумеет продолжить поединок.

Суров Санту. Продолжает он грозно смотреть на происходящее на поле. А вот Скотт Паркер показывает, что игрокам нужно чуть быстрее двигаться.

МОМЕНТ! Провалился центр обороны "Фулхэма", Хименес выскочил один на один и пробил низом. Ареоля затащил!

ГООООООООЛ! 1-0! НЕТУ! Додавили "волки" лондонцев. После очередной паники в штрафной площади "Фулхэма" мяч отскочил к Нету к линии штрафной. Португалец нанес идеальный диагональный удар точно в уголок. Тут уже и Ареоля бессилен.

Лондонцы бросились отыгрываться. Если они сегодня проиграют, это поражение станет четвёртым кряду.

Корнер заработал "Фулхэм". Навесная передача полетела исключительно в руки Патрисиу. Португалец уже никуда не спешит.

Передача из глубины идёт на Митровича, тот попробовал пробить, но попал прямо в соперника.

Теперь уже угловой с правого фланга заработали хозяева поля. Сильнейшая навесная передача была обречена на провал.

Режиссёры показывают нам Лукмана, который явно может усилить атаку у "Фулхэма". Паркер не спешит с перестановками.

Очередной фол в центре поля. Невеш грубовато сыграл против Кэрни.

А вот собственно и Лукман. Он вышел место Кавалейру. Тут же Камара появился вместо Брайана.

Ле Маршан нарушил правила на Семеду прямо у угла штрафной площади. Сейчас ждём навес от "волков".

МОМЕНТ! Лукман обыгрался с партнёром, сделал пас на Митровича, а тот отдал на Камару. Вышедший игрок оказался один с мячом в девяти метрах от Патрисиу. Обязаны были гости сравнивать счёт! Просто обязаны!

Огромнейший Адама Траоре готовится появиться на поле. Или нет, обратно садится испанец? Интересно.

Семеду покидает поле, прихрамывая. Пока непонятно, будет замена или нет.

"Фулхэм" сейчас очень мощно смотрится. "Вулвс", кажется, собираются удерживать минимальное преимиущество.

Первый тайм

— Ничего не добавил Инглэнд. Перерыв!

44' "Дачники" в эти минуты выглядят даже интереснее соперника. Кажется, что у игроков "Вулвс" закончились силы.

43' Штрафной с правого фланга заработали "дачники". Навес Кавалейру к линии вратарской, удара снова не последовало.

42' "Фулхэм" долго возился с мячом слева от чужой штрафной площади, а навеса так и не последовало.

41' Близится концовка первого тайма. Пока что счёт 0-0, как мы и думали. По сути был лишь один толковый момент.

40' И снова следует навес в штрафную "Фулхэма". Адресата у паса не было.

39' Очередной фол у нас. Досталось в центре поля Нету от Замбо-Ангисса.

38' Корнер с левого фланга заработали хозяева поля. Последовал навес на ближний угол вратарской. Хименес изящно пробовал пробить в пяткой в дальний угол. Не хватило точности мексиканцу.

37' Эйна получил повреждение. Лежит сейчас на газоне нигерийский футболист "Фулхэма". Но, думается, всё с ним будет в порядке.

35' Хименес сейчас завалился в штрафной площади "Фулхэма". Судья показывает, что можно играть.

34' Митрович в одиночку пробовал пробежать мимо двух игроков "Вулверхэмптона". Ничего не получилось у серба.

33' Оба наставника на ногах, сейчас стараются они чуть оживить своих подопечных. "Вулвс" всё ещё держат мяч под своим контролем.

31' Статистика ударов по воротапока 4-1 в пользу "Вулверхэмптона". В створ 2-1. Причем у "волков" все два нанесены в одной атаке четыре минуты назад.

30' Навес с правого фланга от Семеду. Хименес высоко прыгнул, но до мяча не сумел добраться.

28' После корнера Ареоля вновь вступает в игру. Французский вратарь сейчас выдает шикарный отрезок.

27' КАКОЙ МОМЕНТ! Ну наконец-то мы дождались чего-то опасного. Нету пробил примерно с линии штрафной низом в дальний угол. Ареоля вытянулся в струнку и отбил мяч, но прямо на Семеду. Нельсон бил метров с семи, и снова Ареоля блестяще сыграл!

26' Очередная долгая перепасовка в исполнении футболистов "Вулверхэмптона" завершилась безадресной навесной передачей.

25' Замбо-Ангисса и Килмэн сейчас толкались друг с другом у вратарской. Арбитр попробовал урегулировать этот конфликт. А пока Ареоля вышел из ворот и забрал мяч в руки.

24' Боли сделал пас метров на сорок к чужой штафной, Невеш попробовал навесить к линии вратарской. Странно, что арбитр не увидел офсайд. Будет угловой.

22' Айна с завидным упрямством продолжает делать какие-то странные безадресные передачи. Парень вообще в курсе, за какую команду он играет?

21' Рид делал неплохую проникающую передачу в чужую штрафную. Блестяще сыграл Боли, перехватив мяч.

20' Близится середина первого тайма, опасных моментов нет и, как мне кажется, пока не предвидится.

18' Новичок "волков" Нельсон Семеду сейчас нарушил правила возле угла штрафной площади. Последовала навесная передача от Брайана, мяч заметался у линии вратарской, но после этого мяч был выбит.

17' Айна уже не в первый раз ошибается при коротких передачах. Мне кажется, что ему стоит обратить внимание на такие грубые ошибки.

16' Задумчив Нуну Эшпириту Санту. Стоит он у кромки поля и пока даже не знает, что посоветовать своим подопечным.

15' Нарушение правил в исполнении Сайсса. Он сфолил на Митровиче.

14' Достаточно пассивное начало матча у нас. Обе команды понимают, что проиграть сегодня никак нельзя. Если делаете ставки онлайн, то мне кажется, что тут точно будет минусовой матч.

13' Где-то пасов десять сейчас сделали футболисты "Вулверхэмптона" в середине поля. И всё завершилось достаточно глупой ошибкой в исполнении Поденсе.

12' Корнер с левого фланга заработали футболисты "Вулвс". Навесная передача на дальнюю штангу, только вот до удара дело не дошло.

10' Брайан пробовал навесить в штрафную хозяев поля. Пока что никакой опасности такие забросы не несут.

8' Теперь уже ребята в белой форме решили немного покомбинировать на чужой половине поля. Рид решил навесить в штрафную "Вулвс". Патрисиу без проблем забрал мяч в руки.

7' Неплохой выпад от "Фулхэма". Робинсон убежал по левой бровке, дошёл практически до штрафной площади и тут же пробил. На месте опытнейший Патрисиу.

6' Длинный пас на ход Митровичу, но того уверенно опередил Килмен.

5' Нету навешивал с левого фланга, удар Хименеса головой, Рим выбил мяч метров с пяти, после чего Ареоля забрал его в руки.

4' Уважаемый Александр Елагин почему-то упорно называет тренера "Фулхэма" Скотта Паркера Аланом Паркером. Видимо недавно пересматривал фильмы с этим актёром.

3' Футболисты "Вулверхэмптона" ожидаемо чаще соперника держат мяч на чужой половине поля. Полагаю, что лондонцы сегодня будут играть исключительно на контратаках.

2' "Волки" и "дачники" очень плохо начали этот сезон. Побеждать сегодня намерены оба клуба, но явным фаворитом считается "Вулверхэмптон".