Вулверхэмптон
1:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Молинью
Фулхэм
1:0
56' ГолНету Педру
79' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килмен
Макс
27
Саисс
Ромен
34
Эйна
Ола
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
23
Брайан
Джо
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саисс РоменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
59 Буур ОскарЗащитник
- Защитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
56'
1:0
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|2
|0.5
|2.
|Нету Педру
|1
|0.25
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0.25
|4.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.5
|2.
|Рид Бобби
|1
|0.25
|3.
|Тете Кенни
|0
|0
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коди Конор
|1
|0
|2.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кэрни Том
|2
|0
|2.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|3.
|Одои Денис
|1
|0
|4.
|Гектор Майкл
|1
|0
|5.
|Рид Бобби
|1
|0
|6.
|Брайан Джо
|1
|0
|7.
|Митрович Александр
|1
|0
|8.
|Тете Кенни
|1
|0
|9.
|Камара Абубакар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Фулхэм
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм
Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Фулхэм 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:4 Фулхэм Вулверхэмптон 3:2 Фулхэм Фулхэм 0:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Фулхэм Вулверхэмптон 3:3 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон Кубок Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Фулхэм 5:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.50
|1.08
|—
|—
|6.80
|1.11
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.23
|4.30
|1.08
|8.20
|1.07
|9.10
|1.01
|18.00
|3.06
|1.41
|2.53
|1.57
|2.00
|1.90
|1.62
|2.41
|2.30
|1.68
|1.88
|2.02
|1.44
|2.96
|1.29
|3.82
|1.65
|2.35
|1.47
|2.82
|—
|—
|1.24
|4.49
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Исход игры
Вулверхэмптон
84.9% (135)
Ничья
10.1% (16)
Фулхэм
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.52% (69)
Меньше
55.48% (86)
Обе команды забьют
Да
51.61% (80)
Нет
48.39% (75)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
29.6% (47)
2:0 Вулверхэмптон
27.7% (44)
1:0 Вулверхэмптон
17.6% (28)
1:1 Ничья
7.5% (12)
3:1 Вулверхэмптон
6.9% (11)
1:2 Фулхэм
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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