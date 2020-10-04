  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
2:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
38' Желтая карточка
Берге Сандер
1:0
61' Гол
Сака Букайо
2:0
64' Гол
Пепе Николя
83'
1
Лено
Бернд
23
Луис
Давид
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
2
Бельерин
Эктор
25
Эльнени
Мохамед
8
Себальос
Дани
7
Сака
Букайо
12
Виллиан
Боргес
30
Нкетиа
Эдди
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
8
Берге
Сандер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
14
Бёрк
Оливер
Арсенал
3-4-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

38'
 
Берге Сандер
56'
 
Макбарни Оливер
Бёрк Оливер
58'
Пепе Николя
Нкетиа Эдди
 
61'
Сака Букайо
(Бельерин Эктор)
1:0
63'
 
Флек Джон
Осборн Бен
64'
Пепе Николя
(Бельерин Эктор)
2:0
76'
 
Шарп Билли
Башам Крис
81'
Джака Гранит
Себальос Дани
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.75
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.25
3. Пепе Николя 1 0.25
4. Габриэль дос Сантос 1 0.25
5. Нкетиа Эдди 1 0.25
6. Сака Букайо 1 0.25
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 2 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
3. Себальос Дани 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 1 1
2. Ландстрем Джон 2 0
3. Бэлдок Джордж 1 0
4. Макбарни Оливер 1 0
5. Берге Сандер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм
Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling
Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
6. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
10. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
13. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 4 0 0 4 0 - 6 0
20. Фулхэм 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    85'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Дэвид Макголдрик! Прорвался к штрафной соперника Бэлдок и отдал поперечный пас на Макголдрика, который метров с двадцати пробил по воротам. По красивой траектории сфера полетела точно в дальний верхний угол.
  • 84'
    Мягко забросил Ландстрем в штрафную, куда врывался Стивенс, но пробить с лету ему не позволил Джака.
  • 83'
    С углового навесил Стивенс на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Макбарни, но проиграл он борьбу за мяч Габриэлю.
  • Замена
    82'
    Замена произошла в составе "Арсенала". Вместо Дани Себальоса игру продолжать будет Гранит Джака.
  • 81'
    Выиграл верх на чужой половине поля Макбарни и головой сбросил на Шарпа, но того от мяча корпусом оттеснил Луис.
  • 80'
    Получил сферу на фланге Виллиан после паса от Тирни и тут же подал в штрафную, но здесь Робинсон вынес сферу головой.
  • 79'
    Отобрал мяч Макбарни на чужой половине поля и тут же пробил по воротам, но точно в руки Лено полетела сфера.
  • 78'
    Ландстрем запустил пасом по флангу Стивенса, который тут же прострелил вдоль ворот, но Сака без труда перехватил мяч.
  • Замена
    77'
    Замена очередная произошла в нашем поединке. Вместо Криса Башама спасать "Шеффилд" вышел Билли Шарп.
  • 76'
    Догнал мяч на фланге Тирни ии тут же прострелил в штрафную, но мяч угодил в защитника и полетел в аут.
  • 75'
    С фланга отдавал Бэлдок на ход Стивенсу, но того опередил Тирни, грамотно поставил корпус и без труда отобрал сферу.
  • 74'
    Ничего не получается создать в атаке футболистам "Шеффилда". Катают они мяч на чужой половине поля, но без ударов.
  • 73'
    Отличным пасом Сака запустил по левой бровке Обамеянга, но в послелний момент мяч перехватил Робинсон.
  • 71'
    В центре поля налетел Макголдрик на Себальоса. Все видел арбитр и зафиксировал нарушение правил.
  • 70'
    С правого фланга Ландстрем навесил в центр штрафной. Мяч угодил в руку Тирни, но за такое пенальти ставить не будут.
  • 69'
    В разрез отдавал Эльнени на левый фланг, куда забегал Сака, но мяч в подкате перехватил Башам.
  • 68'
    Не смотря на счет, рисунок игры не поменялся. Гости так и сидят на своей половине поля и даже не стараются играть в атаку.
  • 67'
    Сместился с фланга Пепе и пробил с угла штрафной площади, но на этот раз мяч заблокировали защитники.
  • 66'
    В центре поля Виллиан получил по ногам от Ландстрема. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Арсенала".
  • Офсайд
    65'
    Дальний заброс исполнял Башам на чужую половину поля в направлении Макбарни, но тот оказался в офсайде.
  • Описание гола
    64'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Николя Пепе! А вот уже и увеличили свое преимущество "канониры". Получил мяч на фланге Пепе, оторвался от защитника, сместился в штрафную и пробил низом точно в дальний угол. Рикошетом от штанги сфера залетела в сетку.
  • Замена
    63'
    Замена еще одна произошла у "клинков". Вместо Бена Осборна игру продолжать будет Джон Флек.
  • Описание гола
    61'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Букайо Сака! Все же дожали соперника лондонцы. Ворвался в штрафную Эльнени и покатил вперед на Обамеянга, который в касание отдал на фланг. Здесь догнал сферу Виллиан и подал на дальнюю штангу, где Сака оставалось лишь попасть головой по пустым воротам.
  • 60'
    Перехватил мяч в центре поля Осборн и тут же забросил вперед на Макбарни, но тот проиграл скоростную дуэль Габриэлю.
  • 59'
    Макголдрик с левого фланга подал на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча головой Макбарни.
  • Замена
    58'
    Ответная замена от Артеты. Вместо Эдди Нкетиа свое игровое время получил Николя Пепе.
  • 57'
    Получил мяч на фланге свежий Макбарни и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в аут.
  • Замена
    56'
    А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Оливера Бёрка на поле появился Оливер Макбарни.
  • 55'
    От лицевой линии Тирни навесил на дальнюю штангу, где мог пробить Нкетиа, но у того буквально с головы мяч снял на выходе Ремсдейл.
  • 54'
    С правого фланга попытался подать в штрафную Бэлдок, но мяч свалился с ноги и вылетел за пределы поля.
  • 53'
    С левого фланга Себальос прострелил низом на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить ногу Обамеянг.
  • 52'
    Сместился с фланга в центр Сака и отдал под удар Виллиану, но выстрел последнего накрыл защитник.
  • 51'
    Катают мяч в центре поля лондонцы. Пытаются они выманить соперника, который сей командой отошел в оборону.
  • 50'
    Осборн в разрез отдавал в штрафную, куда врывался Робинсон, но грамотно поставил корпус Бельерин и не пустил оппонента к мячу.
  • 49'
    Отдавал Тирни по флангу на ход Сака, но того опередил Бэлдок и в подкате вынес сферу за пределы поля.
  • 48'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Обамеянг, но здесь Сака не смог обработать мяч и подарил его Башаму.
  • 47'
    Получил по ногам в центре поля Эльнени от Берге. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Арсенала".
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Счет в матче пока так и не был открыт!
  • 45'
    Пробивал Обамеянг в падении через себя после навеса от Тирни. Получилось эффектно, но неэффективно. 
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Дальний заброс исполнил Тирни на ход Обамеянгу по флангу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
  • 43'
    С углового навесил Виллиан на дальнюю штангу, но здесь Габриэль махнул мимо мяча головой в борьбе против Стивенса.
  • Угловой
    42'
    Догнал мяч у лицевой линии Тирни и подал на ближнюю штангу, но здесь Иган выбил сферу на угловой.
  • 40'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Обамеянг. Пытаются медики "Арсенала" поставить на ноги своего лидера.
  • Желтая карточка
    39'
    На фланге Берге прыгнул двумя ногами в подкат против Обамеянга. За такую грубость получил нарушитель желтую карточку.
  • 38'
    Неудачно разыграли угловой хозяева. После навеса в центр штрафной мяч спокойно вынес подальше головой Башам.
  • Опасный момент
    37'
    Отобрал мяч в центре поля Себальос и тут же отдал на Обамеянг, который пробил по воротам, но в красивом прыжке Ремсдейл перевел на угловой.
  • 36'
    Отобрал мяч на фланге Макголдрик, сместился в центр и метров с двадцати пробил по воротам, но крайне неточно.
  • 35'
    Навесил во вратарскую с левого фланга Осборн, но здесь Иган нарушил правила в борьбе против Лено.
  • 34'
    Бёрк продавил соперника по фланг и подал в центр штрафной, но от ноги Габриэля мяч полетел в аут.
  • 33'
    Тонко отдавал Обамеянг в штрафную на Нкетиа, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Робинсон.
  • 32'
    Сака получил мяч в штрафной после паса от Себальоса и пробил с разворота, но рикошетом от ноги защитника сфера оказалась в руках Ремсдейла.
  • 31'
    Снова продавил защитника по флангу Тирни и подал на линию вратарской, но здесь махнул мимо мяча головой Нкетиа.
  • 30'
    Пробивал головой Нкетиа с одиннадцатиметровой отметки после заброса от Тирни, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • 29'
    Мягко забросил Луис в штрафную на Обамеянга, но тот проиграл верховую борьбу Башаму и не смог пробить по воротам.
  • 28'
    Прорвался по левой бровке Тирни и подал на дальнюю штангу, но здесь Стивенс вынес сферу далеко в центр поля.
  • 27'
    Получил по ногам на чужой половине поля Сака от Башама. Штрафной удар будут исполнять "канониры".
  • 26'
    Дальний заброс исполнял Луис на фланг, куда врывался Нкетиа, но не пустил его к мячу Башам, грамотно поставив корпус.
  • 25'
    Контролируют мяч в центре поля футболисты "Арсенала". но пока пройти массированную оборону соперника им не удается.
  • 24'
    Бэлдок со своей половины поля запускал в прорыв на чужую половину поля Макголдрика, но тот проиграл борьбу за мяч Луису.
  • 23'
    По флангу Бельерин отдавал на ход Виллиану, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
  • 22'
    Навесил с фланга Эльнени на дальнюю штангу в направлении Сака, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате отработал Бэлдок.
  • 21'
    В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, боясь ошибиться. 
  • 20'
    Получил мяч на фланге Виллиан и тут де прострелил низом в штрафную, но Ремсдейл на выходе перехватил сферу.
  • 19'
    Зацепился за мяч Бёрк в чужой штрафной и сбросил под удар Макголдрику, но тому пробить не позволил Габриэль.
  • 18'
    Прорвался по центру Бёрк, протащил мяч к штрафной и сбросил под удар Ландстрему, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 17'
    Далеко вбросил мяч Робинсон практически во вратарскую, куда вбежал Бёрк и пробил головой, но крайне неточно.
  • 16'
    По флангу Стивенс отдавал на ход Бёрку, но того опередил Габриэль и в подкате вынес сферу за боковую линию.
  • 15'
    Догнал мяч у лицевой линии Стивенс и подал на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Тирни.
  • 14'
    Ворвался в штрафную соперника Обамеянг на скорости, но напоролся на Игана, против которого еще и нарушил правила.
  • 13'
    С левого фланга навесил Тирни на линию вратарской, где пытался пробить головой Нкетиа, но проиграл он борьбу за мяч Робинсону.
  • 12'
    Подхватил мяч на фланге Сака и тут же прострелил в штрафную, но здесь пробить Обамеянгу не позволил Иган.
  • 11'
    По флангу отдавал Стивенс на ход Макголдрику, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 10'
    Со штрафного Виллиан навесил на ближнюю штангу, куда врывался Сака, но без особых проблем перехватил этот пас Ландстрем.
  • 9'
    Получил по ногам на фланге Сака от Ландстрема. Судья все видел и назначил штрафной удар для лондонцев.
  • 8'
    С угла поля навесил Ландстрем на линию вратарской, но здесь после серии рикошетов вынес сферу Габриэль.
  • Угловой
    7'
    Со штрафного навесил Осборн на дальнюю штангу, но здесь Тирни головой вынес сферу на угловой.
  • 6'
    Получил по голове локтем Макголдрик в верховой борьбе от Луиса. Штрафной удар будут исполнять "клинки".
  • 5'
    Обрезался на своей половине поля Луис, подарив мяч Бёрку, но подстраховал своего партнера Лено, вышел за пределы штрафной площади и вынес сферу в аут.
  • 4'
    Протащил мяч по флангу Сака и прострелил низом в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу в аут Иган.
  • 3'
    Забросил с фланга Обамеянг на дальнюю штангу, куда ворвался Нкетиа и пробил по воротам с острого угла, но не попал в створ.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.55 4.50 6.80
1.85 2.83 6.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
13.00 1.03 11.50 1.04 4.05 1.25 3.15 1.37 2.11 1.81 1.61 2.34 1.41 2.95 1.19 4.85 1.15 5.65 1.05 10.75
3.32 1.36 2.64 1.53 1.95 1.95 1.65 2.35 1.46 2.85 1.43 2.98 1.77 2.15 1.44 2.95 1.25 4.27 1.62 2.41 1.40 3.12 1.41 3.12 1.14 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
1.26 4.15 1.14 6.53 1.29 3.81 1.65 2.36 1.46 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
Где смотреть матч Арсенал 2:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Арсенал
96.9% (155)
Ничья
2.5% (4)
Шеффилд Юнайтед
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (65)
Меньше
58.33% (91)
Обе команды забьют
Да
39.74% (62)
Нет
60.26% (94)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
43.8% (70)
2:1 Арсенал
20.6% (33)
3:1 Арсенал
14.4% (23)
1:0 Арсенал
11.3% (18)
3:0 Арсенал
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный