Арсенал
2:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Эмирейтс
Шеффилд Юнайтед
38' Желтая карточкаБерге Сандер
1:0
61' ГолСака Букайо
2:0
64' ГолПепе Николя
23
Луис
Давид
30
Нкетиа
Эдди
12
Иган
Джон
23
Осборн
Бен
14
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
28 Уиллок ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
13 Лоу МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
61'
1:0
63'
64'
2:0
76'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.75
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.25
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.25
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.25
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.25
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.25
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|3.
|Себальос Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|1
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|2
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|5.
|Берге Сандер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм
Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|13.00
|1.03
|—
|—
|11.50
|1.04
|—
|—
|4.05
|1.25
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.81
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.85
|1.15
|5.65
|1.05
|10.75
|—
|—
|3.32
|1.36
|2.64
|1.53
|1.95
|1.95
|1.65
|2.35
|1.46
|2.85
|1.43
|2.98
|1.77
|2.15
|1.44
|2.95
|1.25
|4.27
|1.62
|2.41
|1.40
|3.12
|1.41
|3.12
|—
|—
|1.14
|6.39
|—
|—
Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Арсенал
96.9% (155)
Ничья
2.5% (4)
Шеффилд Юнайтед
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (65)
Меньше
58.33% (91)
Обе команды забьют
Да
39.74% (62)
Нет
60.26% (94)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
43.8% (70)
2:1 Арсенал
20.6% (33)
3:1 Арсенал
14.4% (23)
1:0 Арсенал
11.3% (18)
3:0 Арсенал
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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