Выиграл верх на чужой половине поля Макбарни и головой сбросил на Шарпа, но того от мяча корпусом оттеснил Луис.

Замена произошла в составе "Арсенала". Вместо Дани Себальоса игру продолжать будет Гранит Джака.

С углового навесил Стивенс на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Макбарни, но проиграл он борьбу за мяч Габриэлю.

Мягко забросил Ландстрем в штрафную, куда врывался Стивенс, но пробить с лету ему не позволил Джака.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Дэвид Макголдрик! Прорвался к штрафной соперника Бэлдок и отдал поперечный пас на Макголдрика, который метров с двадцати пробил по воротам. По красивой траектории сфера полетела точно в дальний верхний угол.

Получил по ногам в центре поля Эльнени от Берге. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Арсенала".

С левого фланга прострелил в центр штрафной Обамеянг, но здесь Сака не смог обработать мяч и подарил его Башаму.

Отдавал Тирни по флангу на ход Сака, но того опередил Бэлдок и в подкате вынес сферу за пределы поля.

Осборн в разрез отдавал в штрафную, куда врывался Робинсон, но грамотно поставил корпус Бельерин и не пустил оппонента к мячу.

Катают мяч в центре поля лондонцы. Пытаются они выманить соперника, который сей командой отошел в оборону.

Сместился с фланга в центр Сака и отдал под удар Виллиану, но выстрел последнего накрыл защитник.

С левого фланга Себальос прострелил низом на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить ногу Обамеянг.

С правого фланга попытался подать в штрафную Бэлдок, но мяч свалился с ноги и вылетел за пределы поля.

От лицевой линии Тирни навесил на дальнюю штангу, где мог пробить Нкетиа, но у того буквально с головы мяч снял на выходе Ремсдейл.

А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Оливера Бёрка на поле появился Оливер Макбарни.

Получил мяч на фланге свежий Макбарни и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в аут.

Ответная замена от Артеты. Вместо Эдди Нкетиа свое игровое время получил Николя Пепе.

Макголдрик с левого фланга подал на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча головой Макбарни.

Перехватил мяч в центре поля Осборн и тут же забросил вперед на Макбарни, но тот проиграл скоростную дуэль Габриэлю.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Букайо Сака! Все же дожали соперника лондонцы. Ворвался в штрафную Эльнени и покатил вперед на Обамеянга, который в касание отдал на фланг. Здесь догнал сферу Виллиан и подал на дальнюю штангу, где Сака оставалось лишь попасть головой по пустым воротам.

Замена еще одна произошла у "клинков". Вместо Бена Осборна игру продолжать будет Джон Флек.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Николя Пепе! А вот уже и увеличили свое преимущество "канониры". Получил мяч на фланге Пепе, оторвался от защитника, сместился в штрафную и пробил низом точно в дальний угол. Рикошетом от штанги сфера залетела в сетку.

Дальний заброс исполнял Башам на чужую половину поля в направлении Макбарни, но тот оказался в офсайде.

В центре поля Виллиан получил по ногам от Ландстрема. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Арсенала".

Сместился с фланга Пепе и пробил с угла штрафной площади, но на этот раз мяч заблокировали защитники.

Не смотря на счет, рисунок игры не поменялся. Гости так и сидят на своей половине поля и даже не стараются играть в атаку.

В разрез отдавал Эльнени на левый фланг, куда забегал Сака, но мяч в подкате перехватил Башам.

С правого фланга Ландстрем навесил в центр штрафной. Мяч угодил в руку Тирни, но за такое пенальти ставить не будут.

В центре поля налетел Макголдрик на Себальоса. Все видел арбитр и зафиксировал нарушение правил.

Отличным пасом Сака запустил по левой бровке Обамеянга, но в послелний момент мяч перехватил Робинсон.

Ничего не получается создать в атаке футболистам "Шеффилда". Катают они мяч на чужой половине поля, но без ударов.

С фланга отдавал Бэлдок на ход Стивенсу, но того опередил Тирни, грамотно поставил корпус и без труда отобрал сферу.

Догнал мяч на фланге Тирни ии тут же прострелил в штрафную, но мяч угодил в защитника и полетел в аут.

Ландстрем запустил пасом по флангу Стивенса, который тут же прострелил вдоль ворот, но Сака без труда перехватил мяч.

Отобрал мяч Макбарни на чужой половине поля и тут же пробил по воротам, но точно в руки Лено полетела сфера.

Получил сферу на фланге Виллиан после паса от Тирни и тут же подал в штрафную, но здесь Робинсон вынес сферу головой.

Первый тайм

— Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Счет в матче пока так и не был открыт!

45' Пробивал Обамеянг в падении через себя после навеса от Тирни. Получилось эффектно, но неэффективно.

45' Судья добавил к времени первого тайма одну минуту.

44' Дальний заброс исполнил Тирни на ход Обамеянгу по флангу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

43' С углового навесил Виллиан на дальнюю штангу, но здесь Габриэль махнул мимо мяча головой в борьбе против Стивенса.

42' Догнал мяч у лицевой линии Тирни и подал на ближнюю штангу, но здесь Иган выбил сферу на угловой.

40' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Обамеянг. Пытаются медики "Арсенала" поставить на ноги своего лидера.

39' На фланге Берге прыгнул двумя ногами в подкат против Обамеянга. За такую грубость получил нарушитель желтую карточку.

38' Неудачно разыграли угловой хозяева. После навеса в центр штрафной мяч спокойно вынес подальше головой Башам.

37' Отобрал мяч в центре поля Себальос и тут же отдал на Обамеянг, который пробил по воротам, но в красивом прыжке Ремсдейл перевел на угловой.

36' Отобрал мяч на фланге Макголдрик, сместился в центр и метров с двадцати пробил по воротам, но крайне неточно.

35' Навесил во вратарскую с левого фланга Осборн, но здесь Иган нарушил правила в борьбе против Лено.

34' Бёрк продавил соперника по фланг и подал в центр штрафной, но от ноги Габриэля мяч полетел в аут.

33' Тонко отдавал Обамеянг в штрафную на Нкетиа, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Робинсон.

32' Сака получил мяч в штрафной после паса от Себальоса и пробил с разворота, но рикошетом от ноги защитника сфера оказалась в руках Ремсдейла.

31' Снова продавил защитника по флангу Тирни и подал на линию вратарской, но здесь махнул мимо мяча головой Нкетиа.

30' Пробивал головой Нкетиа с одиннадцатиметровой отметки после заброса от Тирни, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

29' Мягко забросил Луис в штрафную на Обамеянга, но тот проиграл верховую борьбу Башаму и не смог пробить по воротам.

28' Прорвался по левой бровке Тирни и подал на дальнюю штангу, но здесь Стивенс вынес сферу далеко в центр поля.

27' Получил по ногам на чужой половине поля Сака от Башама. Штрафной удар будут исполнять "канониры".

26' Дальний заброс исполнял Луис на фланг, куда врывался Нкетиа, но не пустил его к мячу Башам, грамотно поставив корпус.

25' Контролируют мяч в центре поля футболисты "Арсенала". но пока пройти массированную оборону соперника им не удается.

24' Бэлдок со своей половины поля запускал в прорыв на чужую половину поля Макголдрика, но тот проиграл борьбу за мяч Луису.

23' По флангу Бельерин отдавал на ход Виллиану, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

22' Навесил с фланга Эльнени на дальнюю штангу в направлении Сака, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате отработал Бэлдок.

21' В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, боясь ошибиться.

20' Получил мяч на фланге Виллиан и тут де прострелил низом в штрафную, но Ремсдейл на выходе перехватил сферу.

19' Зацепился за мяч Бёрк в чужой штрафной и сбросил под удар Макголдрику, но тому пробить не позволил Габриэль.

18' Прорвался по центру Бёрк, протащил мяч к штрафной и сбросил под удар Ландстрему, но выстрел последнего накрыли защитники.

17' Далеко вбросил мяч Робинсон практически во вратарскую, куда вбежал Бёрк и пробил головой, но крайне неточно.

16' По флангу Стивенс отдавал на ход Бёрку, но того опередил Габриэль и в подкате вынес сферу за боковую линию.

15' Догнал мяч у лицевой линии Стивенс и подал на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Тирни.

14' Ворвался в штрафную соперника Обамеянг на скорости, но напоролся на Игана, против которого еще и нарушил правила.

13' С левого фланга навесил Тирни на линию вратарской, где пытался пробить головой Нкетиа, но проиграл он борьбу за мяч Робинсону.

12' Подхватил мяч на фланге Сака и тут же прострелил в штрафную, но здесь пробить Обамеянгу не позволил Иган.

11' По флангу отдавал Стивенс на ход Макголдрику, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

10' Со штрафного Виллиан навесил на ближнюю штангу, куда врывался Сака, но без особых проблем перехватил этот пас Ландстрем.

9' Получил по ногам на фланге Сака от Ландстрема. Судья все видел и назначил штрафной удар для лондонцев.

8' С угла поля навесил Ландстрем на линию вратарской, но здесь после серии рикошетов вынес сферу Габриэль.

7' Со штрафного навесил Осборн на дальнюю штангу, но здесь Тирни головой вынес сферу на угловой.

6' Получил по голове локтем Макголдрик в верховой борьбе от Луиса. Штрафной удар будут исполнять "клинки".

5' Обрезался на своей половине поля Луис, подарив мяч Бёрку, но подстраховал своего партнера Лено, вышел за пределы штрафной площади и вынес сферу в аут.

4' Протащил мяч по флангу Сака и прострелил низом в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу в аут Иган.

3' Забросил с фланга Обамеянг на дальнюю штангу, куда ворвался Нкетиа и пробил по воротам с острого угла, но не попал в створ.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.