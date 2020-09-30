Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|1
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.33
|3.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.33
|4.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.33
|5.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|6.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|3.
|Себальос Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|1
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|2
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм
Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Прогнозы на матч Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Арсенал
96.4% (54)
Ничья
3.6% (2)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (22)
Меньше
59.26% (32)
Обе команды забьют
Да
42.59% (23)
Нет
57.41% (31)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
44.6% (25)
2:1 Арсенал
25% (14)
3:1 Арсенал
12.5% (7)
1:0 Арсенал
8.9% (5)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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