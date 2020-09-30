  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 1
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.33
3. Габриэль дос Сантос 1 0.33
4. Нкетиа Эдди 1 0.33
5. Виллиан Боргес 0 0
6. Себальос Дани 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 2 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
3. Себальос Дани 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 1 1
2. Ландстрем Джон 2 0
3. Бэлдок Джордж 1 0
4. Макбарни Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм
Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling
Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Арсенал 96.4% (54)
    X 3.6% (2)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.57
    4.10
    6.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.55 4.00 6.40
    1.57 4.10 6.65

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
    3.65 1.32 2.79 1.49 2.23 1.73 1.95 1.97 1.70 2.27 1.47 2.88 1.31 3.76 1.10 8.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 3.5 3.5
    1.01 16.79
    3.00 1.43 2.46 1.60 1.92 1.98 1.57 2.53 1.41 3.09
    Где смотреть матч Арсенал - Шеффилд Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Арсенал - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Арсенал
    96.4% (54)
    Ничья
    3.6% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    42.59% (23)
    Нет
    57.41% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    44.6% (25)
    2:1 Арсенал
    25% (14)
    3:1 Арсенал
    12.5% (7)
    1:0 Арсенал
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный