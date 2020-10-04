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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
28
Н'Домбеле
Тангай
11
Ламела
Эрик
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 1 (1) 0.5
2. Ван де Бек Донни 1 0.5
3. Рэшфорд Маркус 1 0.5
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 4 1.33
2. Кейн Гарри 1 0.33
3. Лукас Моура 1 0.33

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Матич Неманья 1 0
3. Магуайр Гарри 1 0
4. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Доэрти Мэтт 1 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
3. Уинкс Гарри 1 0
4. Ло Чельсо Джовани 1 0
5. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Тоттенхэм 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм
Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
6. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
10. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
13. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 26 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 149
    Манчестер Юнайтед 65.8% (98)
    X 18.8% (28)
    Тоттенхэм 15.4% (23)
    Все прогнозы
    1.79 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.13
    3.72
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.00 3.55 3.70
    2.13 3.72 3.85
    2.08 3.63 3.79

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.75 1.00 10.50 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.19 1.83 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.80
    3.97 1.29 2.45 1.62 2.09 1.83 1.87 2.06 1.63 2.43 1.50 2.78 1.41 3.10 1.15 6.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.15 1.70 1.52 2.53 1.17 4.90 1.12 6.10
    3.26 1.38 2.68 1.52 2.10 1.82 1.67 2.32 1.48 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    65.8% (98)
    Ничья
    18.8% (28)
    Тоттенхэм
    15.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.1% (106)
    Меньше
    26.9% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    87.59% (127)
    Нет
    12.41% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    51% (76)
    1:1 Ничья
    14.1% (21)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    10.7% (16)
    1:2 Тоттенхэм
    9.4% (14)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    2:3 Тоттенхэм
    2% (3)
    1:3 Тоттенхэм
    2% (3)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
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