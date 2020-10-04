Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Тоттенхэм
23
Шоу
Люк
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
11
Ламела
Эрик
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
20 Алли ДелеНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|1 (1)
|0.5
|2.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.5
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|4
|1.33
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0.33
|3.
|Лукас Моура
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|2.
|Матич Неманья
|1
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|4.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|3.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Тоттенхэм
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм
Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.75
|1.00
|10.50
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.19
|1.83
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.18
|4.40
|1.13
|5.00
|1.03
|8.80
|—
|—
|—
|—
|3.97
|1.29
|—
|—
|2.45
|1.62
|2.09
|1.83
|1.87
|2.06
|1.63
|2.43
|1.50
|2.78
|1.41
|3.10
|—
|—
|1.15
|6.32
|—
|—
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
65.8% (98)
Ничья
18.8% (28)
Тоттенхэм
15.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
73.1% (106)
Меньше
26.9% (39)
Обе команды забьют
Да
87.59% (127)
Нет
12.41% (18)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
51% (76)
1:1 Ничья
14.1% (21)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.7% (16)
1:2 Тоттенхэм
9.4% (14)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:3 Тоттенхэм
2% (3)
1:3 Тоттенхэм
2% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!