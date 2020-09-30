Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|1 (1)
|0.5
|2.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.5
|3.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|4
|1.33
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0.33
|3.
|Лукас Моура
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|2.
|Матич Неманья
|1
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|4.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|3.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Тоттенхэм
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм
Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
74.5% (38)
Ничья
17.6% (9)
Тоттенхэм
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (33)
Меньше
32.65% (16)
Обе команды забьют
Да
83.67% (41)
Нет
16.33% (8)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
54.9% (28)
1:1 Ничья
15.7% (8)
1:0 Манчестер Юнайтед
13.7% (7)
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