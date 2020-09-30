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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 1 (1) 0.5
2. Ван де Бек Донни 1 0.5
3. Рэшфорд Маркус 1 0.5
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 4 1.33
2. Кейн Гарри 1 0.33
3. Лукас Моура 1 0.33

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0
2. Матич Неманья 1 0
3. Магуайр Гарри 1 0
4. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Доэрти Мэтт 1 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
3. Уинкс Гарри 1 0
4. Ло Чельсо Джовани 1 0
5. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Тоттенхэм 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм
Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Манчестер Юнайтед 74.5% (38)
    X 17.6% (9)
    Тоттенхэм 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.95
    3.75
    4.13
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.95 3.60 3.85
    1.93 3.75 4.13

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5 6 6 6.5 6.5
    1.01 16.52 1.01 16.91
    4.01 1.28 2.45 1.61 2.10 1.82 1.86 2.06 1.61 2.47 1.48 2.85 1.39 3.22 1.14 6.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
    3.19 1.39 2.62 1.53 2.06 1.84 1.65 2.36 1.46 2.87
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    74.5% (38)
    Ничья
    17.6% (9)
    Тоттенхэм
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    83.67% (41)
    Нет
    16.33% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    54.9% (28)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    13.7% (7)
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