  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
20
Баркли
Росс
17
Трезеге
11
Уоткинс
Олли
10
Грилиш
Джек
13
Адриан
Сан-Мигель
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
Астон Вилла
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хурихан Конор 1 0.5
2. Мингс Тайрон 1 0.5
3. Грилиш Джек 1 0.5
4. Конса Эзри 1 0.5
5. Макгинн Джон 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мане Садио 3 1
2. Салах Мохамед 3 (2) 1
3. Робертсон Эндрю 1 0.33
4. Ван Дейк Виргил 1 0.33
5. Жота Диогу 1 0.33
6. Фирмино Роберто 0 0
7. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 2 0
2. Таргет Мэтт 2 0
3. Мингс Тайрон 1 0
4. Кэш Мэтти 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фирмино Роберто 1 0
2. Мане Садио 1 0
3. Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1) 0
 Ливерпуль 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль
Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Кубок лиги Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
9. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.00 4.90 1.45
7.40 4.90 1.51
6.80 5.09 1.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.00 5.40 1.11 4.60 1.17 2.67 1.45 2.14 1.71 1.78 2.27 1.40 2.95 1.28 3.54 1.11 5.60 1.08 6.10 1.01 10.50
6.02 1.15 2.91 1.45 2.62 1.55 2.30 1.68 1.99 1.93 1.78 2.15 1.61 2.47 1.31 3.74 1.12 7.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52 1.15 5.35
3.71 1.31 3.00 1.43 2.14 1.79 1.78 2.13 1.55 2.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.55 1.15 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15
Где смотреть матч Астон Вилла - Ливерпуль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль

Исход игры
Астон Вилла
1.3% (2)
Ничья
3.8% (6)
Ливерпуль
95% (152)
Тотал 2.5
Больше
63.69% (100)
Меньше
36.31% (57)
Обе команды забьют
Да
61.15% (96)
Нет
38.85% (61)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
28.1% (45)
0:2 Ливерпуль
26.3% (42)
1:3 Ливерпуль
24.4% (39)
0:1 Ливерпуль
6.9% (11)
0:3 Ливерпуль
3.1% (5)
1:4 Ливерпуль
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный