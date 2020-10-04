Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Ливерпуль
18
Таргет
Мэтт
20
Баркли
Росс
17
Трезеге
11
Уоткинс
Олли
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хурихан Конор
|1
|0.5
|2.
|Мингс Тайрон
|1
|0.5
|3.
|Грилиш Джек
|1
|0.5
|4.
|Конса Эзри
|1
|0.5
|5.
|Макгинн Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мане Садио
|3
|1
|2.
|Салах Мохамед
|3 (2)
|1
|3.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.33
|4.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.33
|5.
|Жота Диогу
|1
|0.33
|6.
|Фирмино Роберто
|0
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|2
|0
|2.
|Таргет Мэтт
|2
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|4.
|Кэш Мэтти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|2.
|Мане Садио
|1
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Ливерпуль
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль
Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|11.25
|1.00
|5.40
|1.11
|4.60
|1.17
|2.67
|1.45
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.78
|2.27
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.28
|3.54
|1.11
|5.60
|1.08
|6.10
|1.01
|10.50
|—
|—
|6.02
|1.15
|—
|—
|2.91
|1.45
|2.62
|1.55
|2.30
|1.68
|1.99
|1.93
|1.78
|2.15
|1.61
|2.47
|—
|—
|1.31
|3.74
|—
|—
|1.12
|7.37
|—
|—
Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль
Исход игры
Астон Вилла
1.3% (2)
Ничья
3.8% (6)
Ливерпуль
95% (152)
Тотал 2.5
Больше
63.69% (100)
Меньше
36.31% (57)
Обе команды забьют
Да
61.15% (96)
Нет
38.85% (61)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
28.1% (45)
0:2 Ливерпуль
26.3% (42)
1:3 Ливерпуль
24.4% (39)
0:1 Ливерпуль
6.9% (11)
0:3 Ливерпуль
3.1% (5)
1:4 Ливерпуль
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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