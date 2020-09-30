  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хурихан Конор 1 0.5
2. Мингс Тайрон 1 0.5
3. Грилиш Джек 1 0.5
4. Конса Эзри 1 0.5
5. Макгинн Джон 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мане Садио 3 1
2. Салах Мохамед 3 (2) 1
3. Робертсон Эндрю 1 0.33
4. Ван Дейк Виргил 1 0.33
5. Жота Диогу 1 0.33
6. Фирмино Роберто 0 0
7. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 2 0
2. Таргет Мэтт 2 0
3. Мингс Тайрон 1 0
4. Кэш Мэтти 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фирмино Роберто 1 0
2. Мане Садио 1 0
3. Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1) 0
 Ливерпуль 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль
Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Кубок лиги Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 19 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Астон Вилла 2% (1)
    X 3.9% (2)
    Ливерпуль 94.1% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ливерпуль
    9.99
    5.36
    1.33
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    9.50 5.30 1.32
    9.99 5.36 1.33

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5 6 6
    1.00 11.75
    5.53 1.18 2.59 1.55 2.31 1.68 2.04 1.87 1.80 2.12 1.65 2.37 1.25 4.26
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5 2.5
    1.18 4.90
    3.25 1.37 2.59 1.54 1.93 1.96 1.65 2.35 1.44 2.91
    Где смотреть матч Астон Вилла - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль

    Исход игры
    Астон Вилла
    2% (1)
    Ничья
    3.9% (2)
    Ливерпуль
    94.1% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    27.5% (14)
    1:3 Ливерпуль
    27.5% (14)
    1:2 Ливерпуль
    25.5% (13)
    0:1 Ливерпуль
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный