Атланта Юнайтед
0:0
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Орландо Сити
36' Желтая карточкаЭскобар Франко
50' Желтая карточкаАдамс Мохаммед
77' Желтая карточкаМиллер Камаль
81' Желтая карточкаШлегель Родриго
90' Желтая карточкаРобинсон Майлз
21
Белло
Джордж
11
Леннон
Брукс
14
Джан
Адам
23
Роу
Брайан
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
19
Мишель
Бенжи
21
Перея
Андрес
77
Робиньо
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Stephen Glass
- Основной состав
-
23 Роу БрайанВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
36'
50'
59'
77'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Джон
|3
|0.21
|2.
|Леннон Брукс
|2
|0.14
|3.
|Джан Адам
|2
|0.14
|4.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.14
|5.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.14
|6.
|Белло Джордж
|1
|0.07
|7.
|Ремеди Эрик
|1
|0.07
|8.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|9.
|Хайндмен Эмерсон
|0
|0
|10.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|12.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|6
|0.43
|2.
|Нани Луиш
|4
|0.29
|3.
|Мишель Бенжи
|4
|0.29
|4.
|Дайк Дэрил
|4
|0.29
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.21
|6.
|Перейра Маурисио
|2
|0.14
|7.
|Акинделе Тешо
|2
|0.14
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.07
|9.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|10.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|11.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|12.
|Смит Кайл
|0
|0
|13.
|Перея Андрес
|0
|0
|14.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|6
|0
|2.
|Робинсон Майлз
|5
|0
|3.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|4.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|5.
|Уолкс Антон
|2
|0
|6.
|Леннон Брукс
|2
|0
|7.
|Адамс Мохаммед
|2
|0
|8.
|Белло Джордж
|2
|0
|9.
|Уильямс Джером
|0
|1
|10.
|Торрес Эрик
|1
|0
|11.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|12.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|13.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0
|14.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|15.
|Ремеди Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|4.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|5.
|Росель Ориоль
|2
|0
|6.
|Перея Андрес
|2
|0
|7.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|8.
|Нани Луиш
|1
|0
|9.
|Карлос Антонио
|1
|0
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|11.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|12.
|Гальесе Педро
|1
|0
|13.
|Смит Кайл
|1
|0
|14.
|Янссон Робин
|1
|0
|15.
|Миллер Камаль
|1
|0
|16.
|Мишель Бенжи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|Орландо Сити
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами
Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр
Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.17
|4.70
|—
|—
|10.50
|1.04
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.97
|1.83
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.22
|3.95
|1.04
|9.00
|1.06
|7.90
|1.05
|10.00
|13.75
|1.03
|—
|—
|12.25
|1.04
|—
|—
|4.40
|1.22
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.24
|4.15
|1.18
|4.95
|1.07
|9.00
|—
|—
|2.02
|1.86
|1.67
|2.28
|1.33
|3.45
|1.73
|2.18
|1.52
|2.62
|1.56
|2.52
|1.32
|3.50
|1.58
|2.46
|1.45
|2.85
|1.70
|2.23
|1.49
|2.71
|1.57
|2.52
|1.15
|5.97
|—
|—
|1.17
|5.34
|—
|—
|—
|—