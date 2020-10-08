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Атланта Юнайтед
0:0
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
36' Желтая карточка
Эскобар Франко
50' Желтая карточка
Адамс Мохаммед
77' Желтая карточка
Миллер Камаль
81' Желтая карточка
Шлегель Родриго
90' Желтая карточка
Робинсон Майлз
90'+4
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
4
Уолкс
Антон
12
Робинсон
Майлз
21
Белло
Джордж
18
Ларентович
Джефф
29
Адамс
Мохаммед
11
Леннон
Брукс
20
Хайндмен
Эмерсон
26
Галлахер
Джон
14
Джан
Адам
23
Роу
Брайан
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
27
Миллер
Камаль
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
19
Мишель
Бенжи
21
Перея
Андрес
77
Робиньо
18
Дайк
Дэрил
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Джон 3 0.21
2. Леннон Брукс 2 0.14
3. Джан Адам 2 0.14
4. Мартинес Гонсало 2 0.14
5. Ларентович Джефф 2 (1) 0.14
6. Белло Джордж 1 0.07
7. Ремеди Эрик 1 0.07
8. Дамм Хурхен 0 0
9. Хайндмен Эмерсон 0 0
10. Малрейни Джейк 0 0
11. Барко Эсекьель 0 0
12. Адамс Мохаммед 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 6 0.43
2. Нани Луиш 4 0.29
3. Мишель Бенжи 4 0.29
4. Дайк Дэрил 4 0.29
5. Урсо Жуниор 3 0.21
6. Перейра Маурисио 2 0.14
7. Акинделе Тешо 2 0.14
8. Карлос Антонио 1 0.07
9. Моутинью Жоау 0 0
10. Дуайер Доминик 0 0
11. Тейшейра Руан 0 0
12. Смит Кайл 0 0
13. Перея Андрес 0 0
14. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 6 0
2. Робинсон Майлз 5 0
3. Малрейни Джейк 2 1
4. Ларентович Джефф 2 0
5. Уолкс Антон 2 0
6. Леннон Брукс 2 0
7. Адамс Мохаммед 2 0
8. Белло Джордж 2 0
9. Уильямс Джером 0 1
10. Торрес Эрик 1 0
11. Мартинес Гонсало 1 0
12. Дамм Хурхен 1 0
13. Хайндмен Эмерсон 1 0
14. Барко Эсекьель 1 0
15. Ремеди Эрик 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Тейшейра Руан 3 0
4. Шлегель Родриго 3 0
5. Росель Ориоль 2 0
6. Перея Андрес 2 0
7. Моутинью Жоан II 2 0
8. Нани Луиш 1 0
9. Карлос Антонио 1 0
10. Моутинью Жоау 1 0
11. Урсо Жуниор 1 0
12. Гальесе Педро 1 0
13. Смит Кайл 1 0
14. Янссон Робин 1 0
15. Миллер Камаль 1 0
16. Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)
 Орландо Сити 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 7.69% (2) 15.38% (4) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами
Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр
Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок
Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:2 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Эскобар Франко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.70 1.28 6.30
10.50 1.15 8.20
2.35 3.68 2.84
4.52 1.75 4.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.17 4.70 10.50 1.04 1.25 3.75 3.40 1.29 1.03 10.00 1.97 1.83 1.73 2.10 1.02 11.00 1.22 3.95 1.04 9.00 1.06 7.90 1.05 10.00
13.75 1.03 12.25 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.24 1.72 1.74 2.12 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.95 1.07 9.00
2.02 1.86 1.67 2.28 1.33 3.45 1.73 2.18 1.52 2.62 1.56 2.52 1.32 3.50 1.58 2.46 1.45 2.85 1.70 2.23 1.49 2.71 1.57 2.52 1.15 5.97 1.17 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.08 2.23 1.66 1.09 6.50 1.18 4.60 1.07 7.50
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.58 2.48 1.34 3.41 1.11 7.38 1.41 3.05 1.52 2.65 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити онлайн

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