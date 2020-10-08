Хьюстон Динамо
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: BBVA Stadium
Даллас
8' Желтая карточкаФуэнмайор Алехандро
16' Желтая карточкаСерен Дарвин
1:0
20' ГолКинтеро Дарвин
45' Красная карточкаМанотас Мауро
18
Бисама
Хосе
27
Боньек
Оскар
24
Серен
Дарвин
29
Джункуа
Сэм
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 John Nelson
-
31 Dante Sealy
-
-
16 Ricardo Pepi
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
16'
20'
1:0
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|6
|0.43
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.29
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.21
|4.
|Ariel Lassiter
|2
|0.14
|5.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.14
|6.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.14
|7.
|Хансен Николай
|1
|0.07
|8.
|Манотас Мауро
|1
|0.07
|9.
|Джункуа Сэм
|1
|0.07
|10.
|Серен Дарвин
|0
|0
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|5
|0.38
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.31
|3.
|Циглер Рето
|2 (2)
|0.15
|4.
|Michael Barrios
|1
|0.08
|5.
|Пико Фабрис
|1
|0.08
|6.
|Ricardo Pepi
|1
|0.08
|7.
|Ryan Hollingshead
|1
|0.08
|8.
|Andres Ricaurte
|1
|0.08
|9.
|Jesus Ferreira
|1
|0.08
|10.
|Акоста Бриан
|0
|0
|11.
|Брессан Матеус
|0
|0
|12.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Струна Альяж
|5
|0
|2.
|Фигероа Мэйнор
|4
|0
|3.
|Вера Матиас
|4
|0
|4.
|Родригес Мемо
|4
|0
|5.
|Кинтеро Дарвин
|3
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Серен Дарвин
|2
|0
|9.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|10.
|Манотас Мауро
|0
|1
|11.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|12.
|Лундквист Адам
|1
|0
|13.
|Марко Марич II
|1
|0
|14.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|15.
|Лемуан Никколо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|6
|0
|2.
|Акоста Бриан
|2
|1
|3.
|Хара Франко
|3
|0
|4.
|Michael Barrios
|3
|0
|5.
|Jesus Ferreira
|2
|0
|6.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|7.
|Брессан Матеус
|1
|0
|8.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|9.
|Сервания Брандон
|1
|0
|10.
|Bryan Reynolds
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Даллас
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =7 -8Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед
Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +6 =8 -6Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас
Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Даллас: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|12.00
|1.02
|5.70
|1.11
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.15
|1.65
|2.14
|1.71
|1.96
|1.84
|1.74
|2.08
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.09
|6.50
|1.10
|6.40
|1.04
|9.00
|1.01
|12.00
|16.00
|1.01
|14.50
|1.02
|5.15
|1.17
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.93
|1.27
|3.04
|1.41
|2.43
|1.58
|1.99
|1.87
|1.73
|2.16
|1.79
|2.08
|1.58
|2.43
|1.71
|2.21
|1.53
|2.61
|—
|—
|1.24
|4.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—