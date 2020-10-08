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Хьюстон Динамо
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Даллас
0'
8' Желтая карточка
Фуэнмайор Алехандро
16' Желтая карточка
Серен Дарвин
1:0
20' Гол
Кинтеро Дарвин
45' Красная карточка
Манотас Мауро
58'
1
Марко
Марич
II
18
Бисама
Хосе
5
Струна
Альяж
2
Фуэнмайор
Алехандро
3
Лундквист
Адам
27
Боньек
Оскар
24
Серен
Дарвин
29
Джункуа
Сэм
23
Кинтеро
Дарвин
11
Ariel
Lassiter
9
Манотас
Мауро
20
Jimmy
Maurer
14
Bryan
Reynolds
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
5
Тьяго
Сантос
8
Акоста
Бриан
21
Michael
Barrios
10
Andres
Ricaurte
9
Пико
Фабрис
29
Хара
Франко
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 6 0.43
2. Элис Альберт 4 (1) 0.29
3. Родригес Мемо 3 0.21
4. Ariel Lassiter 2 0.14
5. Кристиан Рамирез 2 0.14
6. Фигероа Мэйнор 2 0.14
7. Хансен Николай 1 0.07
8. Манотас Мауро 1 0.07
9. Джункуа Сэм 1 0.07
10. Серен Дарвин 0 0
11. Валентин Зарек 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 5 0.38
2. Harold Mosquera 4 0.31
3. Циглер Рето 2 (2) 0.15
4. Michael Barrios 1 0.08
5. Пико Фабрис 1 0.08
6. Ricardo Pepi 1 0.08
7. Ryan Hollingshead 1 0.08
8. Andres Ricaurte 1 0.08
9. Jesus Ferreira 1 0.08
10. Акоста Бриан 0 0
11. Брессан Матеус 0 0
12. Bryan Reynolds 0 0
13. John Nelson 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Струна Альяж 5 0
2. Фигероа Мэйнор 4 0
3. Вера Матиас 4 0
4. Родригес Мемо 4 0
5. Кинтеро Дарвин 3 0
6. Боньек Оскар 3 0
7. Элис Альберт 1 1
8. Серен Дарвин 2 0
9. Ariel Lassiter 2 0
10. Манотас Мауро 0 1
11. Заибо Вильфред 1 0
12. Лундквист Адам 1 0
13. Марко Марич II 1 0
14. Фуэнмайор Алехандро 1 0
15. Лемуан Никколо 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 6 0
2. Акоста Бриан 2 1
3. Хара Франко 3 0
4. Michael Barrios 3 0
5. Jesus Ferreira 2 0
6. Andres Ricaurte 1 0
7. Брессан Матеус 1 0
8. Помикал Пакстон 1 0
9. Сервания Брандон 1 0
10. Bryan Reynolds 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Даллас 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед
Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас
Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Даллас: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Даллас 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Даллас МЛС Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС
Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:2 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Второй тайм
  • 46'
    Тьяго Сантос уходит с поля. Tanner Tessmann выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Даллас
2.50
3.80
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.17 3.00 3.50
2.50 3.80 2.59
2.03 3.19 4.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 12.00 1.02 5.70 1.11 4.00 1.22 2.15 1.65 2.14 1.71 1.96 1.84 1.74 2.08 1.35 3.05 1.31 3.25 1.09 6.50 1.10 6.40 1.04 9.00 1.01 12.00
16.00 1.01 14.50 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.53 1.58 1.94 1.88 1.60 2.38 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20
3.93 1.27 3.04 1.41 2.43 1.58 1.99 1.87 1.73 2.16 1.79 2.08 1.58 2.43 1.71 2.21 1.53 2.61 1.24 4.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 2.44 1.52 1.90 1.85 1.23 3.95 1.14 5.20
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.63 1.52 2.15 1.75 1.67 2.29 1.43 2.93 1.69 2.25 1.42 3.00 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25
5.15 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 1:0 Даллас онлайн

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