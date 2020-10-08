Хьюстон Динамо
2:0
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Даллас
8' Желтая карточкаФуэнмайор Алехандро
16' Желтая карточкаСерен Дарвин
1:0
20' ГолКинтеро Дарвин
45' Красная карточкаМанотас Мауро
59' Желтая карточкаЦиглер Рето
81' Желтая карточкаBryan Reynolds
2:0
82' ПенальтиСерен Дарвин
90' Желтая карточкаБрессан Матеус
90' Желтая карточкаMichael Barrios
18
Бисама
Хосе
27
Боньек
Оскар
24
Серен
Дарвин
29
Джункуа
Сэм
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 John Nelson
-
31 Dante Sealy
-
-
16 Ricardo Pepi
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
16'
20'
1:0
45'
59'
81'
82'
2:0
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|6
|0.43
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.29
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.21
|4.
|Ariel Lassiter
|2
|0.14
|5.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.14
|6.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.14
|7.
|Серен Дарвин
|1 (1)
|0.07
|8.
|Хансен Николай
|1
|0.07
|9.
|Манотас Мауро
|1
|0.07
|10.
|Джункуа Сэм
|1
|0.07
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|5
|0.38
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.31
|3.
|Циглер Рето
|2 (2)
|0.15
|4.
|Michael Barrios
|1
|0.08
|5.
|Пико Фабрис
|1
|0.08
|6.
|Ricardo Pepi
|1
|0.08
|7.
|Ryan Hollingshead
|1
|0.08
|8.
|Andres Ricaurte
|1
|0.08
|9.
|Jesus Ferreira
|1
|0.08
|10.
|Акоста Бриан
|0
|0
|11.
|Брессан Матеус
|0
|0
|12.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Струна Альяж
|5
|0
|2.
|Фигероа Мэйнор
|4
|0
|3.
|Вера Матиас
|4
|0
|4.
|Родригес Мемо
|4
|0
|5.
|Кинтеро Дарвин
|3
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Серен Дарвин
|2
|0
|9.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|10.
|Манотас Мауро
|0
|1
|11.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|12.
|Лундквист Адам
|1
|0
|13.
|Марко Марич II
|1
|0
|14.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|15.
|Лемуан Никколо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|6
|0
|2.
|Michael Barrios
|4
|0
|3.
|Акоста Бриан
|2
|1
|4.
|Хара Франко
|3
|0
|5.
|Брессан Матеус
|2
|0
|6.
|Jesus Ferreira
|2
|0
|7.
|Bryan Reynolds
|2
|0
|8.
|Циглер Рето
|1
|0
|9.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|10.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|11.
|Сервания Брандон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|Даллас
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =7 -8Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед
Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: +6 =8 -6Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас
Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Даллас: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|12.00
|1.02
|3.15
|1.33
|—
|—
|4.00
|1.22
|—
|—
|1.45
|2.62
|2.14
|1.71
|1.96
|1.84
|1.74
|2.08
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.09
|6.50
|1.10
|6.40
|1.04
|9.00
|1.01
|12.00
|16.00
|1.01
|14.50
|1.02
|5.15
|1.17
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.93
|1.27
|2.21
|1.70
|1.74
|2.15
|1.48
|2.72
|1.99
|1.87
|1.73
|2.16
|1.79
|2.08
|1.58
|2.43
|1.71
|2.21
|1.53
|2.61
|—
|—
|1.24
|4.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—