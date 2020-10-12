  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Лос-Анджелес
3:1
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
15' Гол
Мусовски Дэниел
19' Желтая карточка
Хинелья Франсиско
2:0
65' Гол
Хинелья Франсиско
74' Желтая карточка
Лодейро Николас
2:1
77' Гол
Лодейро Николас
80' Желтая карточка
Joao Paulo I
3:1
84' Гол
Мусовски Дэниел
88' Желтая карточка
Эль-Мунир Мохаммед
90'+7
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
2
Харви
Джордан
8
Хинелья
Франсиско
20
Атуэста
Эдуард
14
Кайе
Марк-Энтони
26
Перес
Эдриен
66
Райт-Филлипс
Брэдли
16
Мусовски
Дэниел
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
2
Смит
Брэд
8
Делем
Жорди
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
17
Брюин
Уилл
Лос-Анджелес
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 11 (1) 0.79
2. Райт-Филлипс Брэдли 8 0.57
3. Мусовски Дэниел 4 0.29
4. Кайе Марк-Энтони 3 0.21
5. Родригес Брайан II 2 0.14
6. Хинелья Франсиско 1 0.07
7. Сифуэнтес Хосе 1 0.07
8. Якович Деян 1 0.07
9. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.07
10. Блессинг Латиф 0 0
11. Атуэста Эдуард 0 0
12. Найяр Энди 0 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 8 0.57
2. Моррис Джордан 6 0.43
3. Лодейро Николас 5 (4) 0.36
4. Леердам Келвин 3 0.21
5. Joao Paulo I 2 0.14
6. Джонс Джовин 2 0.14
7. Ролдан Кристиан 2 0.14
8. Гомес Еймар 2 0.14
9. Бвана Хендвалла 1 0.07
10. Арреага Хавьер 0 0
11. Рольдан Александер 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 3 0
2. Кайе Марк-Энтони 1 1
3. Харви Джордан 2 0
4. Блессинг Латиф 2 0
5. Атуэста Эдуард 2 0
6. Блэкмон Тристан 2 0
7. Хинелья Франсиско 2 0
8. Эль-Мунир Мохаммед 2 0
9. Якович Деян 1 0
10. Найяр Энди 1 0
11. Сисниего Пабло 1 0
12. Паласиос Диего 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Гомес Еймар 3 0
2. Joao Paulo I 3 0
3. Арреага Хавьер 3 0
4. Лодейро Николас 2 0
5. Леердам Келвин 2 0
6. О'Нил Шейн 2 0
7. Руидиас Рауль 2 0
8. Брюин Уилл 1 0
9. Ролдан Кристиан 1 0
10. Делем Жорди 1 0
11. Толо Нуху 1 0
12. Хопо Шендон 1 0
13. Рольдан Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 15.63% (5) 12.5% (4) 25% (8) 12.5% (4) 18.75% (6) 15.63% (5)
 Сиэтл Саундерс 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 22.58% (7) 12.9% (4) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сиэтл Саундерс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес МЛС Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Чемпионат МЛС Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 15.00 39.00
1.37 4.20 11.00
2.22 3.88 2.91
1.52 4.03 7.44

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.80 1.40 4.30 1.19 1.38 2.90 2.14 1.71 1.86 1.94 1.08 7.00 1.38 2.90 1.40 2.80 1.11 5.90 1.02 11.00 1.02 11.00
5.70 1.15 4.70 1.20 2.62 1.50 2.07 1.77 1.67 2.34 1.37 3.15 1.28 3.72 1.13 6.15 1.11 6.90 1.03 13.00
4.57 1.22 3.18 1.38 2.24 1.69 2.56 1.54 2.13 1.77 1.68 2.26 1.41 3.02 1.34 3.41 1.46 2.82 1.21 4.62 1.12 6.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.55 1.48 1.87 1.87 1.25 3.60 1.14 5.20
3.85 1.26 2.68 1.47 1.67 2.20 1.29 3.60 1.19 4.90
2.84 1.46 2.34 1.64 1.83 2.05 1.53 2.61 1.71 2.22 1.43 2.93 1.16 5.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.15 1.69 1.60 2.25 1.35 3.10
5.45 1.15 3.85 1.26 2.11 1.73 1.57 2.40 1.34 3.26 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.45 1.50
Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный