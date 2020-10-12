Лос-Анджелес
3:1
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Сиэтл Саундерс
1:0
15' ГолМусовски Дэниел
19' Желтая карточкаХинелья Франсиско
2:0
65' ГолХинелья Франсиско
74' Желтая карточкаЛодейро Николас
2:1
77' ГолЛодейро Николас
80' Желтая карточкаJoao Paulo I
3:1
84' ГолМусовски Дэниел
88' Желтая карточкаЭль-Мунир Мохаммед
26
Перес
Эдриен
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перес ЭдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Kwadwo Opoku
-
28 Tony Leone
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Хопо ШендонНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
15'
65'
74'
77'
2:1
80'
84'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|11 (1)
|0.79
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|8
|0.57
|3.
|Мусовски Дэниел
|4
|0.29
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.21
|5.
|Родригес Брайан II
|2
|0.14
|6.
|Хинелья Франсиско
|1
|0.07
|7.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.07
|8.
|Якович Деян
|1
|0.07
|9.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.07
|10.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|11.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
|12.
|Найяр Энди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|8
|0.57
|2.
|Моррис Джордан
|6
|0.43
|3.
|Лодейро Николас
|5 (4)
|0.36
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.21
|5.
|Joao Paulo I
|2
|0.14
|6.
|Джонс Джовин
|2
|0.14
|7.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.14
|8.
|Гомес Еймар
|2
|0.14
|9.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.07
|10.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|11.
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|2.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|3.
|Харви Джордан
|2
|0
|4.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|5.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|6.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|7.
|Хинелья Франсиско
|2
|0
|8.
|Эль-Мунир Мохаммед
|2
|0
|9.
|Якович Деян
|1
|0
|10.
|Найяр Энди
|1
|0
|11.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|12.
|Паласиос Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|3
|0
|2.
|Joao Paulo I
|3
|0
|3.
|Арреага Хавьер
|3
|0
|4.
|Лодейро Николас
|2
|0
|5.
|Леердам Келвин
|2
|0
|6.
|О'Нил Шейн
|2
|0
|7.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|8.
|Брюин Уилл
|1
|0
|9.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|10.
|Делем Жорди
|1
|0
|11.
|Толо Нуху
|1
|0
|12.
|Хопо Шендон
|1
|0
|13.
|Рольдан Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|25% (8)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|Сиэтл Саундерс
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сиэтл Саундерс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|2.80
|1.40
|4.30
|1.19
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.86
|1.94
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.40
|2.80
|1.11
|5.90
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|5.70
|1.15
|4.70
|1.20
|—
|—
|2.62
|1.50
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.28
|3.72
|1.13
|6.15
|1.11
|6.90
|1.03
|13.00
|4.57
|1.22
|3.18
|1.38
|2.24
|1.69
|2.56
|1.54
|2.13
|1.77
|1.68
|2.26
|1.41
|3.02
|1.34
|3.41
|1.46
|2.82
|—
|—
|1.21
|4.62
|—
|—
|1.12
|6.87
|—
|—