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Цинциннати
2:1
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
7' Желтая карточка
Гутман Эндрю
1:0
17' Пенальти
Кубо Юя
31' Желтая карточка
Эйлаш Фатей
37' Желтая карточка
Менса Джонатан
1:1
45' Пенальти
Сантуш Педру
45' Желтая карточка
Боатенг Эммануль II
2:1
49' Гол
Хагглунд Ник
90' Желтая карточка
Моррис Эйдан
90'+6
1
Эдвардс
Бобби
12
Абдул-Салаам
Саад
14
Хагглунд
Ник
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
15
Мокоджо
Камохело
6
Медунянин
Харис
31
Alvaro
Barreal
8
Крус
Аллан
7
Кубо
Юя
19
Васкес
Брэндон
13
Тарбелл
Эндрю
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
19
Валенсуэла
Мильтон
26
Эйлаш
Фатей
8
Artur
Moraes
III
12
Диас
Луис
III
7
Сантуш
Педру
20
Боатенг
Эммануль
II
11
Зардес
Гьяси
Цинциннати
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 2 (1) 0.13
2. Медунянин Харис 1 0.06
3. Хагглунд Ник 1 0.06
4. Васкес Брэндон 1 0.06
5. Амайя Фрэнки 1 0.06
6. Регаттен Адриен 0 0
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 9 0.6
2. Сантуш Педру 5 (1) 0.33
3. Селараян Лукас 4 0.27
4. Мохтар Юнес 3 0.2
5. Этьенн Дерик 1 0.07
6. Нэйджби Дарлингтон 1 0.07
7. Эйлаш Фатей 1 0.07
8. Валенсуэла Мильтон 0 0
9. Хименес Эктор 0 0
10. Artur Moraes III 0 0
11. Диас Луис III 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Эйлаш Фатей 3 0
6. Медунянин Харис 2 0
7. Ван дер Верфф Майкел 2 0
8. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
9. Гутман Эндрю 2 0
10. Петтерссон Том 1 0
11. Кубо Юя 1 0
12. Хагглунд Ник 1 0
13. Крус Аллан 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 4 0
2. Аффул Харрисон 3 0
3. Ром Элой 2 0
4. Сантуш Педру 2 0
5. Валенсуэла Мильтон 2 0
6. Artur Moraes III 2 0
7. Диас Луис III 2 0
8. Моррис Эйдан 2 0
9. Мохтар Юнес 1 0
10. Хименес Эктор 1 0
11. Селараян Лукас 1 0
12. Зардес Гьяси 1 0
13. Уильямс Джош 1 0
14. Кейта Абубакар II 1 0
15. Боатенг Эммануль II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Коламбус Кру 0 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Коламбус Кру: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Коламбус Кру 3:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:0 Коламбус Кру МЛС Цинциннати 0:4 Коламбус Кру МЛС Цинциннати 1:3 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 2:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:0 Коламбус Кру Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.15 5.80 34.00
1.25 4.30 20.00
4.30 3.62 1.85
1.41 3.99 12.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 7.60 1.07 4.60 1.17 2.44 1.57 2.05 1.77 3.75 1.25 1.74 2.10 1.39 2.90 2.55 1.47 1.10 5.90 1.07 7.50 1.01 12.50 1.05 8.50
9.90 1.05 8.30 1.08 3.36 1.33 2.49 1.55 1.85 2.05 1.44 2.82 1.28 3.72 1.12 6.65 1.09 7.60 1.02 14.75
4.23 1.24 2.91 1.45 2.93 1.43 2.12 1.77 1.79 2.10 3.06 1.40 2.50 1.57 1.93 1.94 1.38 3.18 1.21 4.65 1.55 2.55 1.37 3.23 1.14 6.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.82 2.02 1.20 4.20 1.10 6.40 1.15 5.00
2.75 1.45 1.83 1.97 1.39 3.00 1.12 6.50 1.09 7.90
2.94 1.44 2.42 1.61 1.89 2.00 1.55 2.55 1.78 2.11 1.49 2.74 1.19 4.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.53 1.64 2.28 1.22 4.00
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.62
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Цинциннати 2:1 Коламбус Кру онлайн

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