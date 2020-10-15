Цинциннати
2:1
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Коламбус Кру
7' Желтая карточкаГутман Эндрю
1:0
17' ПенальтиКубо Юя
31' Желтая карточкаЭйлаш Фатей
37' Желтая карточкаМенса Джонатан
1:1
45' ПенальтиСантуш Педру
45' Желтая карточкаБоатенг Эммануль II
2:1
49' ГолХагглунд Ник
90' Желтая карточкаМоррис Эйдан
14
Хагглунд
Ник
96
Гутман
Эндрю
7
Кубо
Юя
26
Эйлаш
Фатей
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Амайя ФрэнкиЗащитник
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Де Йонг СимПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Дэлли РашонНападающий
-
-
47 Hassan Ndam
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
7'
17'
1:0
31'
37'
45'
1:1
49'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Юя
|2 (1)
|0.13
|2.
|Медунянин Харис
|1
|0.06
|3.
|Хагглунд Ник
|1
|0.06
|4.
|Васкес Брэндон
|1
|0.06
|5.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|6.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|9
|0.6
|2.
|Сантуш Педру
|5 (1)
|0.33
|3.
|Селараян Лукас
|4
|0.27
|4.
|Мохтар Юнес
|3
|0.2
|5.
|Этьенн Дерик
|1
|0.07
|6.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.07
|7.
|Эйлаш Фатей
|1
|0.07
|8.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|9.
|Хименес Эктор
|0
|0
|10.
|Artur Moraes III
|0
|0
|11.
|Диас Луис III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Эйлаш Фатей
|3
|0
|6.
|Медунянин Харис
|2
|0
|7.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|8.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|9.
|Гутман Эндрю
|2
|0
|10.
|Петтерссон Том
|1
|0
|11.
|Кубо Юя
|1
|0
|12.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|13.
|Крус Аллан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|4
|0
|2.
|Аффул Харрисон
|3
|0
|3.
|Ром Элой
|2
|0
|4.
|Сантуш Педру
|2
|0
|5.
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|6.
|Artur Moraes III
|2
|0
|7.
|Диас Луис III
|2
|0
|8.
|Моррис Эйдан
|2
|0
|9.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|10.
|Хименес Эктор
|1
|0
|11.
|Селараян Лукас
|1
|0
|12.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|13.
|Уильямс Джош
|1
|0
|14.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|15.
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Коламбус Кру
|0
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Коламбус Кру: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.03
|7.60
|1.07
|4.60
|1.17
|—
|—
|2.44
|1.57
|2.05
|1.77
|3.75
|1.25
|1.74
|2.10
|1.39
|2.90
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.10
|5.90
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.01
|12.50
|1.05
|8.50
|9.90
|1.05
|8.30
|1.08
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.44
|2.82
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.12
|6.65
|—
|—
|1.09
|7.60
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.23
|1.24
|2.91
|1.45
|2.93
|1.43
|2.12
|1.77
|1.79
|2.10
|3.06
|1.40
|2.50
|1.57
|1.93
|1.94
|1.38
|3.18
|1.21
|4.65
|1.55
|2.55
|1.37
|3.23
|1.14
|6.03
|—
|—
|—
|—