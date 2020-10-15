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Лос-Анджелес Гэлакси
 
Позже

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
33
Клинсманн
Джонатан
22
Араухо
Хулиан
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
17
Ллетгет
Себастьян
2
Китчен
Перри
16
Кьестан
Саша
10
Павон
Кристиан
11
Jony
Gonzalez
14
Чичарито
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
15
Бисон
Таннер
22
Томпсон
Томми
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
25
Риос
Андрес
14
Юилл
Джексон
21
Фьерро
Карлос
8
Вондоловски
Крис
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ллетгет Себастьян 6 0.46
2. Павон Кристиан 6 (3) 0.46
3. Зубак Итан 2 0.15
4. Араухо Хулиан 1 0.08
5. Чичарито 1 0.08
6. Корона Джо 1 0.08
7. Стирс Дэниэл 1 0.08
8. Альварес Эфраин 1 0.08
9. Фельтшер Рольф 0 0
10. Инсуа Эмилиано 0 0
11. Депай Ник 0 0
12. Вильд Гордон 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 4 (2) 0.27
2. Риос Андрес 3 (1) 0.2
3. Эспиноса Кристиан 2 0.13
4. Казаишвили Валерий 2 0.13
5. Салинас Ши 2 0.13
6. Фьерро Карлос 1 0.07
7. Лопес Маркос IV 1 0.07
8. Юилл Джексон 1 0.07
9. Хюсен Дэнни 1 0.07
10. Аланис Освальдо 1 0.07
11. Марье Поль 1 0.07
12. Кауэлл Кейд 1 0.07
13. Томпсон Томми 0 0
14. Лима Ник 0 0
15. Эрикссон Магнус 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 5 1
2. Китчен Перри 4 0
3. Стирс Дэниэл 3 0
4. Депай Ник 3 0
5. Фельтшер Рольф 2 0
6. Инсуа Эмилиано 1 0
7. Кьестан Саша 1 0
8. Дос Сантос Хонатан 1 0
9. Корона Джо 1 0
10. Павон Кристиан 1 0
11. Бингэм Дэвид 1 0
12. Зубак Итан 1 0
13. Куэльо Эмиль 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 5 0
2. Риос Андрес 3 0
3. Эспиноса Кристиан 3 0
4. Юилл Джексон 3 0
5. Фьерро Карлос 2 0
6. Лима Ник 2 0
7. Жудсон 2 0
8. Салинас Ши 1 0
9. Эрикссон Магнус 1 0
10. Хюсен Дэнни 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Марье Поль 1 0
14. Марцинковски Джеймс 1 0
15. Бисон Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 10.53% (2) 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 5% (1) 0 15% (3) 20% (4) 15% (3) 45% (9)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.72
4.61
4.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 4.50 4.20
1.71 4.40 3.95
1.72 4.33 4.05
1.72 4.61 4.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.09 5.60 1.12 3.05 1.35 2.48 1.50 2.00 1.81 1.89 1.91 1.72 2.12 1.55 2.48 1.37 2.95 1.19 4.40 1.14 5.20 1.05 8.30 1.04 9.00
6.95 1.11 5.95 1.14 3.15 1.37 2.51 1.54 1.94 1.95 1.55 2.49 1.39 3.05 1.20 4.70 1.16 5.35 1.06 9.30
7.82 1.10 3.43 1.34 2.66 1.52 2.76 1.49 2.28 1.68 2.01 1.88 1.81 2.08 1.62 2.40 1.43 2.95 1.18 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.30 1.18 2.90 1.38 1.77 2.05 1.32 3.20 1.22 4.00
4.45 1.21 3.10 1.37 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
3.61 1.32 3.19 1.39 2.22 1.71 1.85 2.05 1.61 2.43 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.41 1.53 1.80 1.94 1.47 2.60
5.85 1.13 4.90 1.18 2.36 1.59 1.76 2.06 1.44 2.79 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.28 1.58
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