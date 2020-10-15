Лос-Анджелес Гэлакси
0:4
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
44' ГолЛима Ник
47' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
0:2
52' ГолРиос Андрес
61' Желтая карточкаАраухо Хулиан
0:3
76' ГолТомпсон Томми
0:4
90' ГолЛима Ник
20
Депай
Ник
16
Кьестан
Саша
14
Чичарито
24
Лима
Ник
15
Бисон
Таннер
93
Жудсон
25
Риос
Андрес
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
27 Куэльо ЭмильПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Вильд ГордонНападающий
- Нападающий
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
33 Марье ПольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
44'
0:1
47'
52'
0:2
61'
76'
0:3
90'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ллетгет Себастьян
|6
|0.43
|2.
|Павон Кристиан
|6 (3)
|0.43
|3.
|Зубак Итан
|2
|0.14
|4.
|Араухо Хулиан
|1
|0.07
|5.
|Чичарито
|1
|0.07
|6.
|Корона Джо
|1
|0.07
|7.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.07
|8.
|Альварес Эфраин
|1
|0.07
|9.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|10.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|11.
|Депай Ник
|0
|0
|12.
|Вильд Гордон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риос Андрес
|4 (1)
|0.25
|2.
|Вондоловски Крис
|4 (2)
|0.25
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.13
|4.
|Лима Ник
|2
|0.13
|5.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.13
|6.
|Салинас Ши
|2
|0.13
|7.
|Фьерро Карлос
|1
|0.06
|8.
|Томпсон Томми
|1
|0.06
|9.
|Лопес Маркос IV
|1
|0.06
|10.
|Юилл Джексон
|1
|0.06
|11.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.06
|12.
|Аланис Освальдо
|1
|0.06
|13.
|Марье Поль
|1
|0.06
|14.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.06
|15.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|5
|1
|2.
|Китчен Перри
|4
|0
|3.
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|4.
|Депай Ник
|3
|0
|5.
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|6.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|7.
|Кьестан Саша
|1
|0
|8.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0
|9.
|Корона Джо
|1
|0
|10.
|Павон Кристиан
|1
|0
|11.
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|12.
|Зубак Итан
|1
|0
|13.
|Траоре Дьедье
|1
|0
|14.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|5
|0
|2.
|Риос Андрес
|3
|0
|3.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|4.
|Юилл Джексон
|3
|0
|5.
|Фьерро Карлос
|2
|0
|6.
|Лима Ник
|2
|0
|7.
|Жудсон
|2
|0
|8.
|Салинас Ши
|1
|0
|9.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|10.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|11.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|12.
|Томпсон Томми
|1
|0
|13.
|Марье Поль
|1
|0
|14.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|15.
|Бисон Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4.17% (1)
|0
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|45.83% (11)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.00
|1.08
|2.62
|1.10
|—
|—
|5.60
|1.12
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.48
|1.50
|2.00
|1.81
|1.67
|2.12
|1.72
|2.12
|1.55
|2.48
|1.08
|7.00
|1.19
|4.40
|1.02
|11.00
|1.05
|8.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|6.95
|1.11
|—
|—
|5.95
|1.14
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.94
|1.95
|—
|—
|1.55
|2.49
|1.39
|3.05
|1.20
|4.70
|1.16
|5.35
|1.06
|9.30
|—
|—
|7.04
|1.11
|6.52
|1.13
|2.13
|1.76
|1.78
|2.11
|2.95
|1.43
|2.97
|1.42
|2.48
|1.57
|1.99
|1.88
|1.63
|2.36
|1.45
|2.86
|1.26
|4.02
|1.62
|2.40
|1.10
|7.57
|—
|—
|1.18
|5.12
|—
|—
|—
|—