Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Ред Булл Арена
Орландо Сити
25' Желтая карточкаМиллер Камаль
18
Мира
Райан
26
Паркер
Тим
27
Дэвис
Шон
II
37
Caden
Clark
22
Вало
Флориан
74
Барлоу
Том
23
Роу
Брайан
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
21
Перея
Андрес
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Дэвис Шон IIПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Caden ClarkПолузащитник
-
22 Вало ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
11 Тетте СамуэлПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт БрайанНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 РобиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Смит КайлПолузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
25'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ройер Даниэль
|3
|0.18
|2.
|Фернандес Омир
|2
|0.12
|3.
|Вало Флориан
|2
|0.12
|4.
|Барлоу Том
|2
|0.12
|5.
|Caden Clark
|2
|0.12
|6.
|Гамарра Алехандро
|1
|0.06
|7.
|Минс Бенджамин
|1
|0.06
|8.
|Эгбо Мандела
|1 (1)
|0.06
|9.
|Лонг Аарон
|1
|0.06
|10.
|Данкан Кайл
|1
|0.06
|11.
|Уайт Брайан
|1
|0.06
|12.
|Ржатковски Марк
|0
|0
|13.
|Пендан Джейсон
|0
|0
|14.
|Страуд Джаред
|0
|0
|15.
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|7
|0.44
|2.
|Нани Луиш
|4
|0.25
|3.
|Мишель Бенжи
|4
|0.25
|4.
|Дайк Дэрил
|4
|0.25
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.19
|6.
|Перейра Маурисио
|2
|0.13
|7.
|Акинделе Тешо
|2
|0.13
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.06
|9.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|10.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|11.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|12.
|Смит Кайл
|0
|0
|13.
|Перея Андрес
|0
|0
|14.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паркер Тим
|2
|1
|2.
|Тарек Амро
|3
|0
|3.
|Лонг Аарон
|3
|0
|4.
|Пендан Джейсон
|2
|0
|5.
|Нилис Шон
|2
|0
|6.
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|7.
|Ржатковски Марк
|1
|0
|8.
|Эгбо Мандела
|1
|0
|9.
|Йервуд Дрю
|1
|0
|10.
|Данкан Кайл
|1
|0
|11.
|Дэвис Шон II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|4.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|5.
|Карлос Антонио
|2
|0
|6.
|Росель Ориоль
|2
|0
|7.
|Янссон Робин
|2
|0
|8.
|Миллер Камаль
|2
|0
|9.
|Перея Андрес
|2
|0
|10.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|11.
|Нани Луиш
|1
|0
|12.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|13.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|14.
|Гальесе Педро
|1
|0
|15.
|Смит Кайл
|1
|0
|16.
|Мишель Бенжи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|47.06% (8)
|0
|17.65% (3)
|Орландо Сити
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:5 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.30
|1.09
|10.50
|1.03
|2.35
|1.55
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.97
|1.84
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.22
|4.10
|1.02
|11.00
|1.05
|8.00
|1.02
|11.00
|14.00
|1.03
|12.50
|1.03
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.25
|4.05
|1.19
|4.85
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.37
|2.80
|1.47
|2.40
|1.61
|1.98
|1.90
|1.74
|2.17
|1.56
|2.53
|1.79
|2.10
|1.62
|2.39
|1.27
|3.96
|—
|—
|1.18
|5.16
|—
|—
|—
|—