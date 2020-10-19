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Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
25' Желтая карточка
Миллер Камаль
36' Желтая карточка
Урсо Жуниор
0:1
55' Пенальти
Нани Луиш
90' Желтая карточка
Вало Флориан
90' Желтая карточка
Нани Луиш
1:1
90' Гол
Уайт Брайан
90'+7
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
26
Паркер
Тим
3
Тарек
Амро
24
Пендан
Джейсон
27
Дэвис
Шон
II
90
Ржатковски
Марк
37
Caden
Clark
22
Вало
Флориан
77
Ройер
Даниэль
74
Барлоу
Том
23
Роу
Брайан
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
27
Миллер
Камаль
11
Урсо
Жуниор
34
Дезарт
Джои
9
Мюллер
Крис
21
Перея
Андрес
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ройер Даниэль 3 0.18
2. Фернандес Омир 2 0.12
3. Вало Флориан 2 0.12
4. Барлоу Том 2 0.12
5. Уайт Брайан 2 0.12
6. Caden Clark 2 0.12
7. Гамарра Алехандро 1 0.06
8. Минс Бенджамин 1 0.06
9. Эгбо Мандела 1 (1) 0.06
10. Лонг Аарон 1 0.06
11. Данкан Кайл 1 0.06
12. Пендан Джейсон 0 0
13. Ржатковски Марк 0 0
14. Страуд Джаред 0 0
15. Кассерес Кристиан 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 7 0.44
2. Нани Луиш 5 (1) 0.31
3. Мишель Бенжи 4 0.25
4. Дайк Дэрил 4 0.25
5. Урсо Жуниор 3 0.19
6. Перейра Маурисио 2 0.13
7. Акинделе Тешо 2 0.13
8. Карлос Антонио 1 0.06
9. Тейшейра Руан 0 0
10. Моутинью Жоау 0 0
11. Дуайер Доминик 0 0
12. Смит Кайл 0 0
13. Перея Андрес 0 0
14. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Паркер Тим 2 1
2. Тарек Амро 3 0
3. Лонг Аарон 3 0
4. Пендан Джейсон 2 0
5. Нилис Шон 2 0
6. Кассерес Кристиан 2 0
7. Ржатковски Марк 1 0
8. Эгбо Мандела 1 0
9. Вало Флориан 1 0
10. Йервуд Дрю 1 0
11. Данкан Кайл 1 0
12. Дэвис Шон II 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Тейшейра Руан 3 0
4. Шлегель Родриго 3 0
5. Миллер Камаль 3 0
6. Нани Луиш 2 0
7. Карлос Антонио 2 0
8. Урсо Жуниор 2 0
9. Росель Ориоль 2 0
10. Янссон Робин 2 0
11. Перея Андрес 2 0
12. Моутинью Жоан II 2 0
13. Моутинью Жоау 1 0
14. Гальесе Педро 1 0
15. Смит Кайл 1 0
16. Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 44.44% (8) 0 22.22% (4)
 Орландо Сити 14.29% (4) 21.43% (6) 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 25% (7)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Орландо Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:5 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 1:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Урсо Жуниор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Миллер Камаль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
25.00 4.80 1.22
80.00 9.00 1.05
2.28 3.68 2.95
21.69 4.27 1.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.20 1.32 10.50 1.03 1.10 6.25 3.35 1.31 1.18 4.50 1.97 1.84 1.73 2.11 1.01 12.60 1.22 4.10 1.02 11.00 1.05 8.00 1.02 11.00
14.00 1.03 12.50 1.03 4.30 1.23 3.52 1.31 2.28 1.70 1.76 2.09 1.49 2.66 1.25 4.05 1.19 4.85 1.07 8.70
4.00 1.26 3.40 1.34 2.79 1.47 2.08 1.81 1.96 1.92 1.61 2.40 1.26 4.00 1.53 2.58 1.14 6.04 1.56 2.53 1.79 2.10 1.62 2.39 1.27 3.96 1.18 5.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.08 2.18 1.68 1.08 7.00 1.17 4.70 1.07 7.50
3.45 1.31 2.32 1.61 1.54 2.48 1.21 4.40 1.14 5.70
1.52 2.62 1.30 3.66 1.50 2.68 1.33 3.43 1.55 2.56 1.37 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85
4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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