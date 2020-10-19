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Миннесота Юнайтед
2:0
Перерыв

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
10' Желтая карточка
Лундквист Адам
1:0
11' Гол
Финлей Итан
2:0
30' Гол
Финлей Итан
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
21
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
31
Дотсон
Хассани
5
Хейс
Джекори
13
Финлей
Итан
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
36
Кабрера
Виктор
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
8
Родригес
Мемо
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
11
Ariel
Lassiter
9
Манотас
Мауро
23
Кинтеро
Дарвин
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 5 (1) 0.33
2. Лод Робин 4 0.27
3. Финлей Итан 4 0.27
4. Хейс Джекори 1 0.07
5. Гаспер Чейз 1 0.07
6. Дотсон Хассани 1 0.07
7. Тойе Мейсон 1 0.07
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 7 0.41
2. Элис Альберт 4 (1) 0.24
3. Родригес Мемо 3 0.18
4. Ariel Lassiter 2 0.12
5. Кристиан Рамирез 2 0.12
6. Фигероа Мэйнор 2 0.12
7. Серен Дарвин 1 (1) 0.06
8. Хансен Николай 1 0.06
9. Манотас Мауро 1 0.06
10. Джункуа Сэм 1 0.06
11. Валентин Зарек 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 5 0
2. Гаспер Чейз 5 0
3. Метанир Ромен 3 1
4. Боксолл Михаэл 4 0
5. Лод Робин 3 0
6. Грегуш Ян 1 1
7. Алонсо Освальдо 2 0
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Тойе Мейсон 1 0
11. Хакон Томас 1 0
12. Emanuel Reynoso2 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Фигероа Мэйнор 5 0
2. Струна Альяж 5 0
3. Кинтеро Дарвин 4 0
4. Вера Матиас 4 0
5. Родригес Мемо 4 0
6. Боньек Оскар 3 0
7. Элис Альберт 1 1
8. Серен Дарвин 2 0
9. Ariel Lassiter 2 0
10. Лундквист Адам 2 0
11. Манотас Мауро 0 1
12. Заибо Вильфред 1 0
13. Мартинес Томас 1 0
14. Марко Марич II 1 0
15. Фуэнмайор Алехандро 1 0
16. Лемуан Никколо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)
 Хьюстон Динамо 4.17% (1) 20.83% (5) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок
Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 1:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Хьюстон Динамо
2.00
9.24
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 8.20 20.00
2.00 4.10 3.60
1.13 9.24 22.46

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 9.50 1.03 4.60 1.17 5.80 1.11 2.12 1.72 2.18 1.68 1.89 1.91 2.15 1.65 1.39 2.85 1.35 3.05 1.13 5.40 1.11 6.25 1.03 10.00 1.01 12.60
17.75 1.01 16.25 1.01 5.70 1.15 4.85 1.19 2.72 1.47 2.13 1.74 1.74 2.26 1.41 2.95 1.30 3.60 1.13 6.25 1.11 6.65 1.04 12.00
6.45 1.13 6.16 1.14 2.80 1.47 2.38 1.62 2.93 1.43 2.31 1.66 2.01 1.88 1.68 2.26 1.50 2.67 1.40 3.08 1.12 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.33 2.60 1.45 1.92 1.82 1.27 3.65 1.15 5.00
4.05 1.24 2.79 1.44 1.69 2.15 1.30 3.52 1.18 5.00
3.45 1.34 2.75 1.49 2.01 1.88 1.78 2.11 1.48 2.74 1.19 4.98 1.51 2.65 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.20 1.63 1.64 2.18 1.38 2.90
5.25 1.16 4.20 1.23 2.09 1.75 1.56 2.43 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.41 1.52
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