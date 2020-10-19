Миннесота Юнайтед
2:2
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Хьюстон Динамо
9' Желтая карточкаЛундквист Адам
1:0
11' ГолФинлей Итан
2:0
30' ГолФинлей Итан
2:1
59' ГолРодригес Мемо
2:2
84' ГолХансен Николай
90' Желтая карточкаХейс Джекори
77
Гаспер
Чейз
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
16 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
11'
1:0
30'
2:0
59'
2:1
84'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|5 (1)
|0.33
|2.
|Лод Робин
|4
|0.27
|3.
|Финлей Итан
|4
|0.27
|4.
|Хейс Джекори
|1
|0.07
|5.
|Гаспер Чейз
|1
|0.07
|6.
|Дотсон Хассани
|1
|0.07
|7.
|Тойе Мейсон
|1
|0.07
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|7
|0.41
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.24
|3.
|Родригес Мемо
|4
|0.24
|4.
|Хансен Николай
|2
|0.12
|5.
|Ariel Lassiter
|2
|0.12
|6.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.12
|7.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0.12
|8.
|Серен Дарвин
|1 (1)
|0.06
|9.
|Манотас Мауро
|1
|0.06
|10.
|Джункуа Сэм
|1
|0.06
|11.
|Валентин Зарек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|5
|0
|2.
|Гаспер Чейз
|5
|0
|3.
|Метанир Ромен
|3
|1
|4.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|5.
|Лод Робин
|3
|0
|6.
|Грегуш Ян
|1
|1
|7.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Хейс Джекори
|1
|0
|11.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|12.
|Хакон Томас
|1
|0
|13.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фигероа Мэйнор
|5
|0
|2.
|Струна Альяж
|5
|0
|3.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|4.
|Вера Матиас
|4
|0
|5.
|Родригес Мемо
|4
|0
|6.
|Боньек Оскар
|3
|0
|7.
|Элис Альберт
|1
|1
|8.
|Серен Дарвин
|2
|0
|9.
|Ariel Lassiter
|2
|0
|10.
|Лундквист Адам
|2
|0
|11.
|Манотас Мауро
|0
|1
|12.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|13.
|Мартинес Томас
|1
|0
|14.
|Марко Марич II
|1
|0
|15.
|Фуэнмайор Алехандро
|1
|0
|16.
|Лемуан Никколо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Хьюстон Динамо
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|9.50
|1.03
|4.60
|1.17
|5.40
|1.13
|2.12
|1.72
|2.18
|1.68
|1.89
|1.91
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.39
|2.85
|—
|—
|1.38
|3.55
|1.13
|5.40
|1.11
|6.25
|1.03
|10.00
|1.01
|12.60
|17.75
|1.01
|16.25
|1.01
|5.70
|1.15
|4.85
|1.19
|2.72
|1.47
|—
|—
|2.13
|1.74
|—
|—
|1.74
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.13
|6.25
|1.11
|6.65
|1.04
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.45
|1.13
|—
|—
|4.86
|1.20
|2.80
|1.47
|3.45
|1.33
|2.39
|1.62
|2.41
|1.61
|2.00
|1.88
|1.56
|2.52
|1.38
|3.18
|1.28
|3.83
|—
|—
|1.12
|7.05
|—
|—
|—
|—