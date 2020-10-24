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Интер Майами
2:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
7' Желтая карточка
Пирес Леандро
0:1
12' Гол
Дайк Дэрил
23' Желтая карточка
Писарро Родольфо
1:1
45' Гол в свои ворота
Янссон Робин
62' Желтая карточка
Урсо Жуниор
79' Желтая карточка
Рейес Андрес
86' Желтая карточка
Тейшейра Руан
2:1
89' Гол
Пирес Леандро
90' Желтая карточка
Нани Луиш
90' Желтая карточка
Агудело Хуан
90' Желтая карточка
Маккарти Джон
90'+7
1
Маккарти
Джон
18
Нилис
Дилан
5
Фигаль
Хорхе
26
Пирес
Леандро
22
Свит
Бен
10
Писарро
Родольфо
6
Трапп
Уилл
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
21
Карранса
Хулиан
11
Пеллегрини
Матиас
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
9
Мюллер
Крис
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
Интер Майами
4-3-3
Орландо Сити
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морган Льюис 5 (1) 0.28
2. Шеа Брек 4 0.22
3. Агудело Хуан 3 0.17
4. Писарро Родольфо 2 0.11
5. Карранса Хулиан 2 0.11
6. Пеллегрини Матиас 1 0.06
7. Игуаин Гонсало 1 0.06
8. Пирес Леандро 1 0.06
9. Ульоа Виктор 0 0
10. Свит Бен 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 7 0.41
2. Нани Луиш 5 (1) 0.29
3. Дайк Дэрил 5 0.29
4. Мишель Бенжи 4 0.24
5. Урсо Жуниор 3 0.18
6. Перейра Маурисио 2 0.12
7. Акинделе Тешо 2 0.12
8. Карлос Антонио 1 0.06
9. Тейшейра Руан 0 0
10. Моутинью Жоау 0 0
11. Дуайер Доминик 0 0
12. Смит Кайл 0 0
13. Перея Андрес 0 0
14. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 7 1
2. Пирес Леандро 7 0
3. Свит Бен 4 0
4. Агудело Хуан 2 1
5. Трапп Уилл 3 0
6. Фигаль Хорхе 3 0
7. Писарро Родольфо 3 0
8. Карранса Хулиан 3 0
9. Пеллегрини Матиас 2 0
10. Матуиди Блез 1 0
11. Шеа Брек 1 0
12. Роублс Луис 1 0
13. Морган Льюис 1 0
14. Маккарти Джон 1 0
15. Чапман Джей 1 0
16. Робинсон Робби 1 0
17. Нилис Дилан 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Тейшейра Руан 4 0
4. Нани Луиш 3 0
5. Урсо Жуниор 3 0
6. Шлегель Родриго 3 0
7. Миллер Камаль 3 0
8. Карлос Антонио 2 0
9. Росель Ориоль 2 0
10. Янссон Робин 2 0
11. Перея Андрес 2 0
12. Моутинью Жоан II 2 0
13. Моутинью Жоау 1 0
14. Гальесе Педро 1 0
15. Смит Кайл 1 0
16. Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Интер Майами 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3)
 Орландо Сити 17.24% (5) 20.69% (6) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Интер Майами Последние 19 матчей: + = -
Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами
Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами

Последние игры между собой

Интер Майами: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Орландо Сити 2:1 Интер Майами МЛС Интер Майами 3:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Интер Майами МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Янссон Робин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Писарро Родольфо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Дайк Дэрил бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inter Miami CF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 2.30 4.50
3.55 1.57 6.20
2.08 3.64 3.22
4.74 1.44 6.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 8.00 1.05 3.20 1.32 1.67 2.12 1.89 1.91 1.67 2.21 1.08 7.00 1.20 4.20 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.50
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
5.90 1.15 2.96 1.42 2.69 1.50 1.52 2.63 1.30 3.66 1.61 2.39 1.41 3.03 1.30 3.66 1.60 2.42 1.36 3.27 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.14 1.72 1.97 1.77 1.16 4.90 1.17 4.70
3.30 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.20
2.96 1.43 2.43 1.60 1.90 1.98 1.55 2.53 1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 5.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.90 1.38 2.90
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.25
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Интер Майами 2:1 Орландо Сити онлайн

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