Интер Майами
2:1
Конец матча
Стадион: Inter Miami CF Stadium
Орландо Сити
7' Желтая карточкаПирес Леандро
0:1
12' ГолДайк Дэрил
23' Желтая карточкаПисарро Родольфо
1:1
45' Гол в свои воротаЯнссон Робин
62' Желтая карточкаУрсо Жуниор
79' Желтая карточкаРейес Андрес
86' Желтая карточкаТейшейра Руан
2:1
89' ГолПирес Леандро
90' Желтая карточкаНани Луиш
90' Желтая карточкаАгудело Хуан
90' Желтая карточкаМаккарти Джон
18
Нилис
Дилан
22
Свит
Бен
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
12 Агудело ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
28 Шеа БрекНападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
99 Айяс МатеусНападающий
- Нападающий
-
19 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
12'
0:1
23'
45'
1:1
62'
79'
86'
89'
2:1
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морган Льюис
|5 (1)
|0.28
|2.
|Шеа Брек
|4
|0.22
|3.
|Агудело Хуан
|3
|0.17
|4.
|Писарро Родольфо
|2
|0.11
|5.
|Карранса Хулиан
|2
|0.11
|6.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.06
|7.
|Игуаин Гонсало
|1
|0.06
|8.
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|9.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|10.
|Свит Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|7
|0.41
|2.
|Нани Луиш
|5 (1)
|0.29
|3.
|Дайк Дэрил
|5
|0.29
|4.
|Мишель Бенжи
|4
|0.24
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.18
|6.
|Перейра Маурисио
|2
|0.12
|7.
|Акинделе Тешо
|2
|0.12
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.06
|9.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|10.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|11.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|12.
|Смит Кайл
|0
|0
|13.
|Перея Андрес
|0
|0
|14.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|7
|1
|2.
|Пирес Леандро
|7
|0
|3.
|Свит Бен
|4
|0
|4.
|Агудело Хуан
|2
|1
|5.
|Трапп Уилл
|3
|0
|6.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|7.
|Писарро Родольфо
|3
|0
|8.
|Карранса Хулиан
|3
|0
|9.
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|10.
|Матуиди Блез
|1
|0
|11.
|Шеа Брек
|1
|0
|12.
|Роублс Луис
|1
|0
|13.
|Морган Льюис
|1
|0
|14.
|Маккарти Джон
|1
|0
|15.
|Чапман Джей
|1
|0
|16.
|Робинсон Робби
|1
|0
|17.
|Нилис Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|4
|0
|4.
|Нани Луиш
|3
|0
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0
|6.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|7.
|Миллер Камаль
|3
|0
|8.
|Карлос Антонио
|2
|0
|9.
|Росель Ориоль
|2
|0
|10.
|Янссон Робин
|2
|0
|11.
|Перея Андрес
|2
|0
|12.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|13.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|14.
|Гальесе Педро
|1
|0
|15.
|Смит Кайл
|1
|0
|16.
|Мишель Бенжи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Майами
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|Орландо Сити
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Интер Майами Последние 19 матчей: + = -Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами
Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Последние игры между собой
Интер Майами: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|8.00
|1.05
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.67
|2.12
|1.89
|1.91
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.07
|7.50
|1.05
|8.50
|1.05
|8.50
|10.75
|1.01
|10.00
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.41
|2.82
|—
|—
|1.18
|4.33
|1.13
|4.95
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.90
|1.15
|2.96
|1.42
|2.69
|1.50
|1.52
|2.63
|1.30
|3.66
|1.61
|2.39
|1.41
|3.03
|1.30
|3.66
|1.60
|2.42
|1.36
|3.27
|1.23
|4.37
|—
|—
|—
|—