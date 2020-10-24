Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Ред Булл Арена
Монреаль Импакт
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
14
Сейдич
Амар
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
-
28 Шоме ШамитЗащитник
-
17 Табла БаллуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0.22
|2.
|Митрицэ Александру
|4
|0.22
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.17
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|3 (1)
|0.17
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.17
|6.
|Медина Хесус
|2
|0.11
|7.
|Кастельянос Валентин
|2 (1)
|0.11
|8.
|Эбер Араужо
|1
|0.06
|9.
|Калленс Александр
|1
|0.06
|10.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|11.
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|12.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|13.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|14.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|5
|0.28
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.22
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|4
|0.22
|4.
|Кркич Боян
|3 (1)
|0.17
|5.
|Урути Максимлиано
|2
|0.11
|6.
|Сейдич Амар
|2
|0.11
|7.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.06
|8.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.06
|9.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.06
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.06
|11.
|Табла Баллу
|1
|0.06
|12.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|6
|0
|2.
|Калленс Александр
|5
|0
|3.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|4.
|Ринг Александр
|4
|0
|5.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0
|6.
|Шано Максим
|4
|0
|7.
|Паркс Китон
|3
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|1
|0
|10.
|Эбер Араужо
|1
|0
|11.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|12.
|Матаррита Рональд
|1
|0
|13.
|Медина Хесус
|1
|0
|14.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|15.
|Асеведо Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|6
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|5.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|6.
|Киото Ромель
|1
|1
|7.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|8.
|Корралес Хорхе
|2
|0
|9.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0
|10.
|Райтала Юкка
|1
|0
|11.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|12.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|13.
|Уотерман Джоэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|Монреаль Импакт
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед
Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.20
|1.07
|6.30
|1.10
|3.25
|1.29
|—
|—
|2.75
|1.42
|2.12
|1.72
|1.95
|1.80
|1.77
|2.05
|1.58
|2.30
|—
|—
|1.44
|2.85
|1.20
|4.20
|1.16
|4.80
|1.08
|7.80
|1.05
|8.50
|6.85
|1.06
|6.10
|1.10
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.21
|4.05
|1.15
|4.55
|1.05
|7.40
|—
|—
|7.69
|1.10
|—
|—
|3.29
|1.36
|2.52
|1.57
|2.65
|1.52
|2.22
|1.71
|1.97
|1.92
|1.77
|2.12
|1.59
|2.48
|1.51
|2.68
|1.41
|3.04
|—
|—
|1.16
|5.53
|—
|—
|—
|—