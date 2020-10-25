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Нью-Йорк Сити
3:1
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
68' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
1:0
68' Гол
Медина Хесус
2:0
83' Гол
Моралес Максимильяно
3:0
88' Гол
Роча Тони
89' Желтая карточка
Матаррита Рональд
3:1
89' Гол
Киото Ромель
90'
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
33
Ибеага
Себастьен
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
17
Маккей-Стивен
Гари
19
Медина
Хесус
22
Матаррита
Рональд
10
Моралес
Максимильяно
41
Пантемис
Джеймс
15
Бро-Гийяр
Закари
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
5
Бинкс
Луис
26
Корралес
Хорхе
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
14
Сейдич
Амар
30
Киото
Ромель
9
Кркич
Боян
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Монреаль Импакт
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиннерхольм Антон 4 0.22
2. Митрицэ Александру 4 0.22
3. Ринг Александр 3 0.17
4. Медина Хесус 3 0.17
5. Тажури-Шради Исмаэль 3 (1) 0.17
6. Паркс Китон 3 0.17
7. Кастельянос Валентин 2 (1) 0.11
8. Эбер Араужо 1 0.06
9. Моралес Максимильяно 1 0.06
10. Калленс Александр 1 0.06
11. Роча Тони 1 0.06
12. Матаррита Рональд 0 0
13. Тораринссон Гудмундур 0 0
14. Маккей-Стивен Гари 0 0
15. Сэндс Джеймс 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 6 0.33
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.22
3. Лаппалайнен Ласси 4 0.22
4. Кркич Боян 3 (1) 0.17
5. Урути Максимлиано 2 0.11
6. Сейдич Амар 2 0.11
7. Ваньяма Виктор 1 0.06
8. Пьетт Самуэль 1 0.06
9. Оквонкво Орджи 1 0.06
10. Камашо Руди 1 0.06
11. Табла Баллу 1 0.06
12. Масьель Эмануэль 0 0
13. Корралес Хорхе 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 6 0
2. Тиннерхольм Антон 5 0
3. Калленс Александр 5 0
4. Сэндс Джеймс 5 0
5. Ринг Александр 4 0
6. Шано Максим 4 0
7. Паркс Китон 3 0
8. Матаррита Рональд 2 0
9. Тораринссон Гудмундур 1 0
10. Маккей-Стивен Гари 1 0
11. Эбер Араужо 1 0
12. Ибеага Себастьен 1 0
13. Медина Хесус 1 0
14. Скалли Джозеф 1 0
15. Асеведо Николас 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 6 1
2. Камашо Руди 2 1
3. Масьель Эмануэль 2 1
4. Ваньяма Виктор 3 0
5. Пьетт Самуэль 3 0
6. Киото Ромель 1 1
7. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
8. Корралес Хорхе 2 0
9. Бро-Гийяр Закари 2 0
10. Райтала Юкка 1 0
11. Тайдер Сафир 1 0
12. Урути Максимлиано 1 0
13. Уотерман Джоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 11.54% (3) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 19.23% (5) 19.23% (5)
 Монреаль Импакт 23.08% (6) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед
Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт МЛС Нью-Йорк Сити 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.12 2.40 5.70
1.95 2.45 6.20
1.36 5.70 7.50
2.22 2.40 5.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.30 1.30 1.55 2.35 6.30 1.10 1.14 5.20 2.75 1.42 2.12 1.72 1.02 11.00 1.77 2.05 1.58 2.30 1.02 11.00 1.20 4.20 1.05 8.50 1.08 7.80 1.05 8.50
6.85 1.06 6.10 1.10 3.20 1.33 2.72 1.46 2.03 1.87 1.62 2.30 1.42 2.78 1.21 4.05 1.15 4.55 1.05 7.40
3.26 1.36 2.69 1.50 2.13 1.77 1.69 2.25 1.49 2.72 1.93 1.96 1.60 2.43 1.44 2.89 1.47 2.77 1.28 3.86 1.55 2.53 2.22 1.71 1.38 3.19 1.77 2.12 1.59 2.48 1.51 2.68 1.41 3.04 1.16 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.32 3.20 3.10 1.31 1.35 3.05 1.38 2.90 1.07 7.50
4.80 1.18 3.30 1.32 1.91 1.89 1.41 2.91 1.28 3.68
2.16 1.75 1.77 2.12 1.38 3.18 1.26 4.04 1.88 2.01 1.62 2.39 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.51 1.84 1.90 1.50 2.48
5.85 1.13 5.30 1.16 2.45 1.57 1.85 1.95 1.48 2.65 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.50 1.48
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