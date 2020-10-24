Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Subaru Park
Торонто
9' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
10' Желтая карточкаАуро Альваро
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
22
Ларьи
Ричи
31
Тсубаса
Эндо
18
Делеон
Ник
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Ralph Priso
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
10'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.39
|2.
|Фонтана Энтони
|6
|0.33
|3.
|Илсиньо Перейра
|3
|0.17
|4.
|Ааронсон Бренден
|3
|0.17
|5.
|Бедойя Алехандро
|3
|0.17
|6.
|Сантос Сержио II
|3
|0.17
|7.
|Монтейру Жамиру
|1
|0.06
|8.
|Реал Мэттью
|1
|0.06
|9.
|Маккензи Марк
|1
|0.06
|10.
|Эллиотт Джек
|1
|0.06
|11.
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|12.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|13.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|14.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|8
|0.44
|2.
|Посуэло Алехандро
|7 (3)
|0.39
|3.
|Пьятти Пабло
|4
|0.22
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.17
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.11
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.06
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.06
|9.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|10.
|Галлахер Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|7
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|3.
|Монтейру Жамиру
|5
|0
|4.
|Мбезо Оливье
|4
|0
|5.
|Маккензи Марк
|3
|0
|6.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|7.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|8.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|9.
|Фонтана Энтони
|2
|0
|10.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|15.
|Реал Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|4
|0
|2.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|3.
|Ауро Альваро
|3
|0
|4.
|Симан Лоран
|2
|0
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0
|6.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|7.
|Делеон Ник
|2
|0
|8.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|9.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|10.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|11.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|12.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|13.
|Акинола Айо
|1
|0
|14.
|Нельсон Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|10% (3)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|33.33% (10)
|16.67% (5)
|Торонто
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати
Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто
Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Торонто: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.50
|1.00
|10.50
|1.02
|4.10
|1.22
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.21
|4.05
|1.14
|4.70
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|4.50
|1.23
|—
|—
|2.61
|1.53
|2.18
|1.74
|1.95
|1.93
|1.70
|2.24
|1.56
|2.55
|1.46
|2.84
|—
|—
|1.16
|5.52
|—
|—