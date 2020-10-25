Филадельфия Юнион
5:0
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Торонто
9' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
10' Желтая карточкаАуро Альваро
1:0
27' ГолСантос Сержио II
2:0
33' ГолМаккензи Марк
3:0
55' ГолМонтейру Жамиру
4:0
63' ГолСантос Сержио II
64' Желтая карточкаБлэйк Андре
5:0
68' ГолСантос Сержио II
73' Желтая карточкаМаллинс Патрик
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
22
Ларьи
Ричи
26
Симан
Лоран
96
Ауро
Альваро
31
Тсубаса
Эндо
18
Делеон
Ник
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Ralph Priso
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
10'
27'
1:0
33'
55'
63'
4:0
64'
68'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.39
|2.
|Сантос Сержио II
|6
|0.33
|3.
|Фонтана Энтони
|6
|0.33
|4.
|Ааронсон Бренден
|3
|0.17
|5.
|Илсиньо Перейра
|3
|0.17
|6.
|Бедойя Алехандро
|3
|0.17
|7.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.11
|8.
|Маккензи Марк
|2
|0.11
|9.
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|10.
|Реал Мэттью
|1
|0.06
|11.
|Эллиотт Джек
|1
|0.06
|12.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|13.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|14.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|8
|0.44
|2.
|Посуэло Алехандро
|7 (3)
|0.39
|3.
|Пьятти Пабло
|4
|0.22
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.17
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.11
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.06
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.06
|9.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|10.
|Галлахер Тони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|7
|0
|2.
|Монтейру Жамиру
|6
|0
|3.
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|4.
|Мбезо Оливье
|4
|0
|5.
|Маккензи Марк
|3
|0
|6.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|7.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|8.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|9.
|Блэйк Андре
|2
|0
|10.
|Фонтана Энтони
|2
|0
|11.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|12.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|13.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|14.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|15.
|Реал Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|4
|0
|2.
|Ауро Альваро
|4
|0
|3.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|4.
|Симан Лоран
|2
|0
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0
|6.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|7.
|Делеон Ник
|2
|0
|8.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|9.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|10.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|11.
|Маллинс Патрик
|1
|0
|12.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|13.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|14.
|Акинола Айо
|1
|0
|15.
|Нельсон Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|10% (3)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|33.33% (10)
|16.67% (5)
|Торонто
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати
Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто
Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Торонто: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|4:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:4 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|11.50
|1.00
|10.50
|1.02
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.43
|2.74
|—
|—
|1.21
|4.05
|—
|—
|1.14
|4.70
|—
|—
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.45
|2.48
|1.57
|2.10
|1.79
|1.77
|2.12
|4.69
|1.21
|1.95
|1.93
|3.34
|1.35
|2.34
|1.64
|1.94
|1.93
|1.68
|2.27
|1.42
|2.99
|1.42
|2.99
|2.55
|1.55
|2.13
|1.77
|1.69
|2.25
|1.46
|2.82
|1.24
|4.21
|1.13
|6.51