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Цинциннати
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0' 18'
18
Ричи
Спенсер
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
15
Мокоджо
Камохело
6
Медунянин
Харис
31
Alvaro
Barreal
24
Амайя
Фрэнки
36
Гайаю
Джозеф-Клод
11
Де
Йонг
Сим
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
21
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
6
Алонсо
Освальдо
8
Грегуш
Ян
13
Финлей
Итан
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
Цинциннати
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Васкес Брэндон 2 0.11
2. Кубо Юя 2 (1) 0.11
3. Медунянин Харис 1 0.06
4. Хагглунд Ник 1 0.06
5. Амайя Фрэнки 1 0.06
6. Регаттен Адриен 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 5 (1) 0.31
2. Лод Робин 4 0.25
3. Финлей Итан 4 0.25
4. Хейс Джекори 1 0.06
5. Гаспер Чейз 1 0.06
6. Дотсон Хассани 1 0.06
7. Тойе Мейсон 1 0.06
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 6 0
2. Амайя Фрэнки 5 0
3. Уостон Кендаль 4 0
4. Станко Калеб 3 0
5. Медунянин Харис 2 0
6. Ван дер Верфф Майкел 2 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
8. Эйлаш Фатей 2 0
9. Гутман Эндрю 2 0
10. Петтерссон Том 1 0
11. Кубо Юя 1 0
12. Хагглунд Ник 1 0
13. Крус Аллан 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 5 0
2. Гаспер Чейз 5 0
3. Метанир Ромен 3 1
4. Боксолл Михаэл 4 0
5. Лод Робин 3 0
6. Грегуш Ян 1 1
7. Алонсо Освальдо 2 0
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Хейс Джекори 1 0
11. Тойе Мейсон 1 0
12. Хакон Томас 1 0
13. Emanuel Reynoso2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Миннесота Юнайтед 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати
Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк
Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати МЛС Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Миннесота Юнайтед
3.35
3.65
2.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 3.60 2.40
3.15 3.60 2.10
3.34 3.44 2.18
3.35 3.65 2.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.50 1.04 3.75 1.23 3.05 1.35 2.01 1.75 1.83 1.97 1.61 2.31 1.38 2.90 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 10.00
9.70 1.02 9.00 1.04 3.78 1.25 3.10 1.37 2.10 1.81 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.50
4.21 1.25 3.17 1.39 2.46 1.59 2.07 1.81 1.85 2.04 1.62 2.40 1.50 2.73 1.41 3.03 1.15 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.06 1.76 1.47 2.55 1.15 5.10 1.11 5.80
3.04 1.38 2.08 1.75 1.49 2.62 1.17 5.05 1.12 6.30
3.25 1.38 2.68 1.51 2.10 1.81 1.67 2.31 1.48 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.20
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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