Цинциннати
0:1
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Миннесота Юнайтед
66' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
81' Желтая карточкаБейли Зико
82' Желтая карточкаГаспер Чейз
0:1
90' ГолШёнфельд Аарон
18
Ричи
Спенсер
16
Бейли
Зико
14
Хагглунд
Ник
96
Гутман
Эндрю
24
Амайя
Фрэнки
11
Де
Йонг
Сим
77
Гаспер
Чейз
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Йонг СимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Дэлли РашонНападающий
-
47 Hassan Ndam
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
16 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
66'
81'
82'
90'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васкес Брэндон
|2
|0.11
|2.
|Кубо Юя
|2 (1)
|0.11
|3.
|Медунянин Харис
|1
|0.06
|4.
|Хагглунд Ник
|1
|0.06
|5.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|6.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|5 (1)
|0.31
|2.
|Лод Робин
|4
|0.25
|3.
|Финлей Итан
|4
|0.25
|4.
|Хейс Джекори
|1
|0.06
|5.
|Гаспер Чейз
|1
|0.06
|6.
|Дотсон Хассани
|1
|0.06
|7.
|Шёнфельд Аарон
|1
|0.06
|8.
|Тойе Мейсон
|1
|0.06
|9.
|Грегуш Ян
|0
|0
|10.
|Метанир Ромен
|0
|0
|11.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|12.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Медунянин Харис
|2
|0
|6.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|8.
|Эйлаш Фатей
|2
|0
|9.
|Гутман Эндрю
|2
|0
|10.
|Петтерссон Том
|1
|0
|11.
|Кубо Юя
|1
|0
|12.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|13.
|Крус Аллан
|1
|0
|14.
|Бейли Зико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаспер Чейз
|6
|0
|2.
|Аха Хосе
|5
|0
|3.
|Метанир Ромен
|3
|1
|4.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|5.
|Алонсо Освальдо
|3
|0
|6.
|Лод Робин
|3
|0
|7.
|Грегуш Ян
|1
|1
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Хейс Джекори
|1
|0
|11.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|12.
|Хакон Томас
|1
|0
|13.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Миннесота Юнайтед
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати
Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк
Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.50
|1.47
|—
|—
|9.50
|1.04
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.83
|1.97
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.18
|4.50
|1.05
|8.50
|1.04
|9.20
|1.03
|10.00
|9.70
|1.02
|—
|—
|9.00
|1.04
|—
|—
|3.78
|1.25
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.18
|4.40
|1.13
|4.95
|1.03
|8.50
|—
|—
|1.15
|5.86
|1.85
|2.02
|1.47
|2.79
|1.33
|3.48
|1.25
|4.17
|1.61
|2.41
|1.37
|3.23
|1.73
|2.18
|1.24
|4.29
|1.85
|2.04
|1.62
|2.40
|1.50
|2.73
|1.19
|5.01
|—
|—
|1.15
|5.88
|—
|—
|—
|—