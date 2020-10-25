Реал Солт-Лейк
Позже
Стадион: Рио Тинто
Даллас
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
14
Онуоха
Недум
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
20
Jimmy
Maurer
29
Хара
Франко
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
10 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|7
|0.44
|2.
|Мерам Джастин
|3
|0.19
|3.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.19
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.13
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.06
|6.
|Руис Пабло
|1
|0.06
|7.
|Росси Джузеппе
|1
|0.06
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.06
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Дуглас
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|5
|0.33
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.27
|3.
|Циглер Рето
|2 (2)
|0.13
|4.
|Ryan Hollingshead
|2
|0.13
|5.
|Michael Barrios
|1
|0.07
|6.
|Пико Фабрис
|1
|0.07
|7.
|Ricardo Pepi
|1
|0.07
|8.
|Andres Ricaurte
|1
|0.07
|9.
|Jesus Ferreira
|1
|0.07
|10.
|Акоста Бриан
|0
|0
|11.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|12.
|Брессан Матеус
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|2.
|Эррера Аарон
|5
|0
|3.
|Руис Пабло
|4
|0
|4.
|Глэд Джастин
|4
|0
|5.
|Бэрд Кори
|4
|0
|6.
|Крейлах Дамир
|3
|0
|7.
|Тоя Донни
|3
|0
|8.
|Джонсон Сэм
|3
|0
|9.
|Мартинес Дуглас
|1
|1
|10.
|Сильва Марсело
|2
|0
|11.
|Мерам Джастин
|1
|0
|12.
|Чанг Майкель
|1
|0
|13.
|Портильо Джастин
|1
|0
|14.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|15.
|Беслер Ник
|1
|0
|16.
|Холт Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|6
|0
|2.
|Michael Barrios
|5
|0
|3.
|Акоста Бриан
|2
|1
|4.
|Хара Франко
|3
|0
|5.
|Брессан Матеус
|3
|0
|6.
|Jesus Ferreira
|3
|0
|7.
|Циглер Рето
|2
|0
|8.
|Bryan Reynolds
|2
|0
|9.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|10.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|11.
|Сервания Брандон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
|Даллас
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк
Даллас Последние 20 матчей: + = -Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру
Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|4:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:4 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.70
|1.03
|3.90
|1.23
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.08
|1.75
|1.86
|1.95
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.19
|4.40
|1.15
|5.10
|1.04
|8.90
|1.04
|9.50
|9.40
|1.02
|8.70
|1.04
|3.70
|1.26
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.19
|4.25
|1.14
|4.85
|1.03
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.31
|1.24
|3.24
|1.38
|2.54
|1.56
|2.13
|1.77
|1.90
|1.98
|1.65
|2.33
|1.52
|2.66
|1.42
|2.97
|—
|—
|1.15
|5.89
|—
|—
|—
|—