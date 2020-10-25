Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Даллас
75' Желтая карточкаХара Франко
90' Желтая карточкаРамирес Хейсон
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
14
Онуоха
Недум
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
20
Jimmy
Maurer
29
Хара
Франко
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
10 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Ema Twumasi
-
16 Ricardo Pepi
-
31 Dante Sealy
-
-
26 John Nelson
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
75'
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|7
|0.41
|2.
|Мерам Джастин
|3
|0.18
|3.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.18
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.12
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.06
|6.
|Руис Пабло
|1
|0.06
|7.
|Росси Джузеппе
|1
|0.06
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.06
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Дуглас
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хара Франко
|5
|0.31
|2.
|Harold Mosquera
|4
|0.25
|3.
|Циглер Рето
|2 (2)
|0.13
|4.
|Ryan Hollingshead
|2
|0.13
|5.
|Michael Barrios
|1
|0.06
|6.
|Пико Фабрис
|1
|0.06
|7.
|Ricardo Pepi
|1
|0.06
|8.
|Andres Ricaurte
|1
|0.06
|9.
|Jesus Ferreira
|1
|0.06
|10.
|Акоста Бриан
|0
|0
|11.
|Bryan Reynolds
|0
|0
|12.
|Брессан Матеус
|0
|0
|13.
|John Nelson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|2.
|Эррера Аарон
|5
|0
|3.
|Руис Пабло
|4
|0
|4.
|Глэд Джастин
|4
|0
|5.
|Бэрд Кори
|4
|0
|6.
|Крейлах Дамир
|3
|0
|7.
|Тоя Донни
|3
|0
|8.
|Джонсон Сэм
|3
|0
|9.
|Мартинес Дуглас
|1
|1
|10.
|Сильва Марсело
|2
|0
|11.
|Мерам Джастин
|1
|0
|12.
|Чанг Майкель
|1
|0
|13.
|Портильо Джастин
|1
|0
|14.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|15.
|Беслер Ник
|1
|0
|16.
|Холт Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|6
|0
|2.
|Michael Barrios
|5
|0
|3.
|Хара Франко
|4
|0
|4.
|Акоста Бриан
|2
|1
|5.
|Брессан Матеус
|3
|0
|6.
|Jesus Ferreira
|3
|0
|7.
|Циглер Рето
|2
|0
|8.
|Bryan Reynolds
|2
|0
|9.
|Andres Ricaurte
|1
|0
|10.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|11.
|Сервания Брандон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
|Даллас
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк
Даллас Последние 20 матчей: + = -Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру
Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.37
|2.95
|—
|—
|9.70
|1.03
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|3.10
|1.35
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.86
|1.95
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.19
|4.40
|1.07
|7.50
|1.04
|8.90
|1.04
|9.00
|9.40
|1.02
|—
|—
|8.70
|1.04
|—
|—
|3.70
|1.26
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.19
|4.25
|1.14
|4.85
|1.03
|8.30
|—
|—
|1.23
|4.37
|1.12
|6.84
|1.47
|2.78
|1.32
|3.49
|1.25
|4.19
|1.67
|2.29
|1.42
|2.99
|1.79
|2.09
|1.26
|3.99
|1.87
|2.01
|1.63
|2.37
|1.50
|2.70
|1.20
|4.78
|—
|—
|1.15
|5.89
|—
|—
|—
|—