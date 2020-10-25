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Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
75' Желтая карточка
Хара Франко
90' Желтая карточка
Рамирес Хейсон
90'+4
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
11
Руснак
Альберт
6
Руис
Пабло
8
Крейлах
Дамир
12
Мартинес
Дуглас
20
Jimmy
Maurer
14
Bryan
Reynolds
4
Брессан
Матеус
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
15
Tanner
Tessmann
5
Тьяго
Сантос
21
Michael
Barrios
10
Andres
Ricaurte
7
Jesus
Ferreira
29
Хара
Франко
Реал Солт-Лейк
4-5-1
Даллас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 7 0.41
2. Мерам Джастин 3 0.18
3. Руснак Альберт 3 (2) 0.18
4. Бэрд Кори 2 0.12
5. Чанг Майкель 1 0.06
6. Руис Пабло 1 0.06
7. Росси Джузеппе 1 0.06
8. Глэд Джастин 1 0.06
9. Джонсон Сэм 1 0.06
10. Мартинес Дуглас 1 0.06
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хара Франко 5 0.31
2. Harold Mosquera 4 0.25
3. Циглер Рето 2 (2) 0.13
4. Ryan Hollingshead 2 0.13
5. Michael Barrios 1 0.06
6. Пико Фабрис 1 0.06
7. Ricardo Pepi 1 0.06
8. Andres Ricaurte 1 0.06
9. Jesus Ferreira 1 0.06
10. Акоста Бриан 0 0
11. Bryan Reynolds 0 0
12. Брессан Матеус 0 0
13. John Nelson 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 4 1
2. Эррера Аарон 5 0
3. Руис Пабло 4 0
4. Глэд Джастин 4 0
5. Бэрд Кори 4 0
6. Крейлах Дамир 3 0
7. Тоя Донни 3 0
8. Джонсон Сэм 3 0
9. Мартинес Дуглас 1 1
10. Сильва Марсело 2 0
11. Мерам Джастин 1 0
12. Чанг Майкель 1 0
13. Портильо Джастин 1 0
14. Луис Эвертон II 1 0
15. Беслер Ник 1 0
16. Холт Эрик 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 6 0
2. Michael Barrios 5 0
3. Хара Франко 4 0
4. Акоста Бриан 2 1
5. Брессан Матеус 3 0
6. Jesus Ferreira 3 0
7. Циглер Рето 2 0
8. Bryan Reynolds 2 0
9. Andres Ricaurte 1 0
10. Помикал Пакстон 1 0
11. Сервания Брандон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2) 42.86% (9)
 Даллас 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 22.22% (4) 5.56% (1) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк
Даллас Последние 20 матчей: + = -
Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру
Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас МЛС Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 2:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 2.10 5.00
4.90 1.33 8.00
2.25 3.26 3.30
6.63 1.21 12.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.37 2.95 9.70 1.03 1.02 11.00 3.10 1.35 1.07 7.50 1.86 1.95 1.63 2.28 1.05 8.50 1.19 4.40 1.07 7.50 1.04 8.90 1.04 9.00
9.40 1.02 8.70 1.04 3.70 1.26 3.12 1.36 2.10 1.81 1.65 2.24 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.30
1.23 4.37 1.12 6.84 1.47 2.78 1.32 3.49 1.25 4.19 1.67 2.29 1.42 2.99 1.79 2.09 1.26 3.99 1.87 2.01 1.63 2.37 1.50 2.70 1.20 4.78 1.15 5.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.23 3.90 2.10 1.74 1.20 4.20 1.15 5.00 1.02 11.00
3.00 1.39 2.05 1.77 1.48 2.65 1.17 5.15 1.12 6.25
1.89 1.99 1.56 2.53 1.23 4.34 1.68 2.27 1.48 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.45 1.21 3.10 1.37 1.84 1.96 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас онлайн

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