Спортинг Канзас-Сити
0:0
Перерыв
Стадион: Children's Mercy Park
Колорадо Рэпидс
11' Желтая карточкаДиа Амаду II
23' Желтая карточкаУорнер Коллен
29
Мелия
Тим
13
Диа
Амаду
II
17
Кинда
Гади
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Диа Амаду IIЗащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Matt Hundley
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
11'
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рассел Джонни
|6
|0.35
|2.
|Пулидо Алан
|3 (1)
|0.18
|3.
|Кинда Гади
|3
|0.18
|4.
|Уртадо Эрик
|3
|0.18
|5.
|Шелтон Кири
|3
|0.18
|6.
|Жерсу Фернандеш
|2
|0.12
|7.
|Бузио Джанлука
|1
|0.06
|8.
|Зуси Грэм
|1
|0.06
|9.
|Рид Уинстон
|1
|0.06
|10.
|Санчес Илье
|0
|0
|11.
|Диа Амаду II
|0
|0
|12.
|Линдси Джейлин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бассетт Коул
|4
|0.33
|2.
|Льюис Джонатан
|4
|0.33
|3.
|Камара Кей
|2
|0.17
|4.
|Рубио Диего
|2
|0.17
|5.
|Шиньяшики Андре
|2
|0.17
|6.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.08
|7.
|Мескида Николас
|1
|0.08
|8.
|Акоста Келлин
|1
|0.08
|9.
|Гальван Бриан
|1
|0.08
|10.
|Абубакар Лалас
|1
|0.08
|11.
|Намли Юнес
|0
|0
|12.
|Бенезе Николя
|0
|0
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Трасти Остон
|0
|0
|15.
|Келли Джереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бузио Джанлука
|5
|0
|2.
|Кинда Гади
|3
|1
|3.
|Санчес Илье
|4
|0
|4.
|Мелия Тим
|2
|1
|5.
|Эспиноза Роджер
|3
|0
|6.
|Диа Амаду II
|3
|0
|7.
|Рид Уинстон
|2
|0
|8.
|Рассел Джонни
|2
|0
|9.
|Пулидо Алан
|2
|0
|10.
|Шелтон Кири
|2
|0
|11.
|Смит Грэм
|2
|0
|12.
|Беслер Мэтт
|1
|0
|13.
|Пунчец Роберто
|1
|0
|14.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0
|15.
|Дюк Кэмерон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|3
|1
|2.
|Акоста Келлин
|4
|0
|3.
|Рубио Диего
|3
|0
|4.
|Абубакар Лалас
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Уорнер Коллен
|1
|0
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0
|10.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|11.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|12.
|Бассетт Коул
|1
|0
|13.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Канзас-Сити
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|Колорадо Рэпидс
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр
Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|4:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:4 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1