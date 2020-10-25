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Спортинг Канзас-Сити
4:0
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
11' Желтая карточка
Диа Амаду II
23' Желтая карточка
Уорнер Коллен
47' Желтая карточка
Абубакар Лалас
1:0
54' Гол
Пулидо Алан
2:0
67' Гол
Фонтас Андреу
74' Желтая карточка
Шелтон Кири
85' Желтая карточка
Линдси Джейлин
3:0
88' Гол
Кинда Гади
4:0
90' Гол
Жерсу Фернандеш
90' Желтая карточка
Жерсу Фернандеш
90'+5
29
Мелия
Тим
26
Линдси
Джейлин
4
Пунчец
Роберто
3
Фонтас
Андреу
13
Диа
Амаду
II
17
Кинда
Гади
6
Санчес
Илье
15
Эспиноза
Роджер
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
27
Бузио
Джанлука
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
32
Уорнер
Коллен
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
26
Бассетт
Коул
99
Шиньяшики
Андре
11
Рубио
Диего
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рассел Джонни 6 0.35
2. Пулидо Алан 4 (1) 0.24
3. Кинда Гади 4 0.24
4. Жерсу Фернандеш 3 0.18
5. Уртадо Эрик 3 0.18
6. Шелтон Кири 3 0.18
7. Бузио Джанлука 1 0.06
8. Зуси Грэм 1 0.06
9. Рид Уинстон 1 0.06
10. Фонтас Андреу 1 0.06
11. Эспиноза Роджер 0 0
12. Санчес Илье 0 0
13. Диа Амаду II 0 0
14. Линдси Джейлин 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 4 0.33
2. Льюис Джонатан 4 0.33
3. Камара Кей 2 0.17
4. Рубио Диего 2 0.17
5. Шиньяшики Андре 2 0.17
6. Винс Сэмюэл 1 0.08
7. Мескида Николас 1 0.08
8. Акоста Келлин 1 0.08
9. Гальван Бриан 1 0.08
10. Абубакар Лалас 1 0.08
11. Намли Юнес 0 0
12. Бенезе Николя 0 0
13. Прайс Джек 0 0
14. Трасти Остон 0 0
15. Келли Джереми 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Бузио Джанлука 5 0
2. Кинда Гади 3 1
3. Санчес Илье 4 0
4. Мелия Тим 2 1
5. Эспиноза Роджер 3 0
6. Шелтон Кири 3 0
7. Диа Амаду II 3 0
8. Рид Уинстон 2 0
9. Рассел Джонни 2 0
10. Пулидо Алан 2 0
11. Жерсу Фернандеш 2 0
12. Смит Грэм 2 0
13. Беслер Мэтт 1 0
14. Пунчец Роберто 1 0
15. Линдси Джейлин 1 0
16. Дюк Кэмерон 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 3 1
2. Акоста Келлин 4 0
3. Абубакар Лалас 4 0
4. Рубио Диего 3 0
5. Уилсон Дэнни 0 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Уорнер Коллен 1 0
9. Бенезе Николя 1 0
10. Ирвин Клинт 1 0
11. Льюис Джонатан 1 0
12. Бассетт Коул 1 0
13. Шиньяшики Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Канзас-Сити 7.41% (2) 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 29.63% (8)
 Колорадо Рэпидс 15.79% (3) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5) 5.26% (1) 36.84% (7)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр
Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.57 3.80 5.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 11.50 1.02 3.90 1.23 3.80 1.22 2.05 1.72 2.12 1.72 1.94 1.93 1.72 2.12 1.40 2.80 1.28 3.50 1.15 5.00 1.08 6.50 1.04 9.00 1.02 11.50 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 2.44 1.55 1.30 3.30 1.23 4.10 1.05 8.50
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.75 1.50 2.55 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
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