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Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0' 23'
23
Сисниего
Пабло
13
Эль-Мунир
Мохаммед
94
Jesus
Murillo
4
Сегура
Эдди
2
Харви
Джордан
11
Сифуэнтес
Хосе
20
Атуэста
Эдуард
8
Хинелья
Франсиско
17
Родригес
Брайан
II
16
Мусовски
Дэниел
9
Росси
Диего
33
Клинсманн
Джонатан
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Инсуа
Эмилиано
8
Дос
Сантос
Хонатан
16
Кьестан
Саша
22
Араухо
Хулиан
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
11
Jony
Gonzalez
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 11 (1) 0.65
2. Райт-Филлипс Брэдли 8 0.47
3. Мусовски Дэниел 4 0.24
4. Кайе Марк-Энтони 3 0.18
5. Родригес Брайан II 2 0.12
6. Хинелья Франсиско 1 0.06
7. Сифуэнтес Хосе 1 0.06
8. Атуэста Эдуард 1 (1) 0.06
9. Якович Деян 1 0.06
10. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.06
11. Christian Torres 1 0.06
12. Блессинг Латиф 0 0
13. Найяр Энди 0 0
14. Kwadwo Opoku 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 6 (3) 0.38
2. Ллетгет Себастьян 6 0.38
3. Зубак Итан 2 0.13
4. Араухо Хулиан 1 0.06
5. Чичарито 1 0.06
6. Корона Джо 1 0.06
7. Стирс Дэниэл 1 0.06
8. Kai Koreniuk 1 0.06
9. Альварес Эфраин 1 0.06
10. Фельтшер Рольф 0 0
11. Инсуа Эмилиано 0 0
12. Депай Ник 0 0
13. Вильд Гордон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Харви Джордан 3 0
2. Сифуэнтес Хосе 3 0
3. Кайе Марк-Энтони 1 1
4. Якович Деян 2 0
5. Блессинг Латиф 2 0
6. Атуэста Эдуард 2 0
7. Сегура Эдди 2 0
8. Блэкмон Тристан 2 0
9. Хинелья Франсиско 2 0
10. Эль-Мунир Мохаммед 2 0
11. Найяр Энди 1 0
12. Сисниего Пабло 1 0
13. Паласиос Диего 1 0
14. Дуэньяс Эрик 1 0
15. Kwadwo Opoku 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 6 1
2. Китчен Перри 5 0
3. Стирс Дэниэл 3 0
4. Депай Ник 3 0
5. Инсуа Эмилиано 2 0
6. Фельтшер Рольф 2 0
7. Кьестан Саша 1 0
8. Дос Сантос Хонатан 1 0
9. Корона Джо 1 0
10. Павон Кристиан 1 0
11. Бингэм Дэвид 1 0
12. Зубак Итан 1 0
13. Харви Карлос 1 0
14. Куэльо Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 14.71% (5) 11.76% (4) 23.53% (8) 11.76% (4) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Лос-Анджелес Гэлакси 10% (2) 5% (1) 15% (3) 20% (4) 20% (4) 30% (6)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.68
4.90
5.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.62 4.60 4.30
1.62 4.10 4.60
1.54 4.90 4.85
1.68 3.98 5.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
5.20 1.14 6.60 1.09 2.55 1.47 2.85 1.39 1.62 2.20 1.90 1.90 1.71 2.15 1.25 3.75 1.25 3.65 1.09 6.50 1.08 6.40 1.02 11.00 1.02 11.00
7.30 1.05 6.85 1.07 3.50 1.28 2.88 1.42 2.18 1.76 1.73 2.11 1.49 2.54 1.24 3.72 1.19 4.10 1.07 6.50
4.42 1.23 2.49 1.57 2.09 1.80 1.87 2.01 1.63 2.36 1.50 2.68 1.41 3.01 1.97 1.92 1.75 2.17 1.60 2.44 1.50 2.69 1.22 4.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 3.35 1.30 1.42 2.75 1.45 2.75 1.09 6.50
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.46 2.72 1.29 3.60
2.30 1.66 1.89 1.99 1.46 2.82 1.31 3.60 2.00 1.88 1.73 2.20 1.46 2.85
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.60 1.47 1.93 1.81 1.53 2.41
5.80 1.14 2.59 1.50 1.93 1.87 1.53 2.50 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.21 1.61
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