Лос-Анджелес
2:0
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
25' Красная карточкаГонсалес Джанкарло
1:0
58' ГолМусовски Дэниел
75' Желтая карточкаДепай Ник
2:0
90' ГолВела Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
27 Куэльо ЭмильПолузащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
28 Kai Koreniuk
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
58'
1:0
75'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|11 (1)
|0.65
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|8
|0.47
|3.
|Мусовски Дэниел
|5
|0.29
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.18
|5.
|Родригес Брайан II
|2
|0.12
|6.
|Хинелья Франсиско
|1
|0.06
|7.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.06
|8.
|Атуэста Эдуард
|1 (1)
|0.06
|9.
|Якович Деян
|1
|0.06
|10.
|Вела Карлос
|1
|0.06
|11.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.06
|12.
|Christian Torres
|1
|0.06
|13.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|14.
|Найяр Энди
|0
|0
|15.
|Kwadwo Opoku
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|6 (3)
|0.38
|2.
|Ллетгет Себастьян
|6
|0.38
|3.
|Зубак Итан
|2
|0.13
|4.
|Араухо Хулиан
|1
|0.06
|5.
|Чичарито
|1
|0.06
|6.
|Корона Джо
|1
|0.06
|7.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.06
|8.
|Kai Koreniuk
|1
|0.06
|9.
|Альварес Эфраин
|1
|0.06
|10.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|11.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|12.
|Депай Ник
|0
|0
|13.
|Вильд Гордон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харви Джордан
|3
|0
|2.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|3.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|4.
|Якович Деян
|2
|0
|5.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|6.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|7.
|Сегура Эдди
|2
|0
|8.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|9.
|Хинелья Франсиско
|2
|0
|10.
|Эль-Мунир Мохаммед
|2
|0
|11.
|Найяр Энди
|1
|0
|12.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|13.
|Паласиос Диего
|1
|0
|14.
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|15.
|Kwadwo Opoku
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|6
|1
|2.
|Китчен Перри
|5
|0
|3.
|Депай Ник
|4
|0
|4.
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|5.
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|6.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|7.
|Гонсалес Джанкарло
|0
|1
|8.
|Кьестан Саша
|1
|0
|9.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0
|10.
|Корона Джо
|1
|0
|11.
|Павон Кристиан
|1
|0
|12.
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|13.
|Зубак Итан
|1
|0
|14.
|Харви Карлос
|1
|0
|15.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10% (2)
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|30% (6)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|4.80
|1.15
|2.35
|1.55
|—
|—
|6.60
|1.09
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|2.85
|1.39
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.90
|1.90
|1.71
|2.15
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.25
|3.65
|1.02
|11.00
|1.08
|6.40
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|—
|—
|7.30
|1.05
|—
|—
|6.85
|1.07
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.49
|2.54
|1.24
|3.72
|1.19
|4.10
|1.07
|6.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.96
|1.90
|1.62
|2.35
|2.03
|1.83
|2.12
|1.76
|1.80
|2.06
|1.55
|2.50
|1.63
|2.36
|1.50
|2.68
|1.41
|3.01
|1.97
|1.92
|1.75
|2.17
|1.60
|2.44
|1.50
|2.69
|—
|—
|1.22
|4.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—