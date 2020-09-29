Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Валенсия
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Роберто III
|2
|0.67
|2.
|Порту Кристиан
|1
|0.33
|3.
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.33
|4.
|Мерино Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальехо Ману
|2
|0.67
|2.
|Макси Гомес
|2
|0.67
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.33
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.33
|5.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|6.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|1
|0
|2.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|3.
|Муньос Айхен
|1
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рачич Урош
|1
|0
|2.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|Валенсия
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена
Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Валенсия 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Валенсия Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Валенсия Примера Валенсия 2:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Валенсия 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.90
|1.03
|4.10
|1.23
|—
|—
|3.25
|1.33
|2.18
|1.73
|2.14
|1.75
|1.91
|1.95
|1.68
|2.26
|—
|—
|1.44
|2.80
|1.21
|4.40
|1.15
|4.90
|1.05
|8.70
|1.04
|9.30
|—
|—
|—
|—
|4.32
|1.25
|2.97
|1.43
|3.16
|1.40
|2.55
|1.57
|2.15
|1.77
|1.91
|2.00
|1.65
|2.36
|1.51
|2.71
|1.42
|3.04
|—
|—
|1.15
|6.16
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Валенсия
Исход игры
Реал Сосьедад
59.2% (87)
Ничья
27.9% (41)
Валенсия
12.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
54.11% (79)
Меньше
45.89% (67)
Обе команды забьют
Да
78.08% (114)
Нет
21.92% (32)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
36.7% (54)
1:1 Ничья
23.8% (35)
1:0 Реал Сосьедад
12.2% (18)
1:2 Валенсия
10.9% (16)
2:0 Реал Сосьедад
6.8% (10)
3:1 Реал Сосьедад
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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