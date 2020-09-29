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  3. Испания
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Валенсия
0' 1'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
36
Субименди
Мартин
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
6
Кондогбия
Жоффрей
37
Санчес
Алехандро
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Валенсия
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Роберто III 2 0.67
2. Порту Кристиан 1 0.33
3. Янузай Аднан 1 (1) 0.33
4. Мерино Микель 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальехо Ману 2 0.67
2. Макси Гомес 2 0.67
3. Васс Даниэль 1 0.33
4. Габриэль Паулиста 1 0.33
5. Ли Кан Ин 0 0
6. Черышев Денис 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 1 0
2. Ариц Элустондо 1 0
3. Муньос Айхен 1 0
4. Барренечеа Андер 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Рачич Урош 1 0
2. Эскьердо Висенте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)
 Валенсия 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена
Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Примера
Валенсия 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Валенсия Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Валенсия Примера Валенсия 2:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Валенсия 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Вальядолид Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 2'
    С первых секунд пошла активная борьба на поле за право владеть мячом. Видно, что обе команды хотели бы работать в этой встрече первым номером.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Гости первыми разыграли мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • 1'
    Субименди Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Гайя Хосе из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Валенсия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 4.35 6.00
1.52 4.40 6.60
1.52 4.53 6.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.90 1.03 4.10 1.23 3.25 1.33 2.18 1.73 2.14 1.75 1.91 1.95 1.68 2.26 1.44 2.80 1.21 4.40 1.15 4.90 1.05 8.70 1.04 9.30
4.32 1.25 2.97 1.43 3.16 1.40 2.55 1.57 2.15 1.77 1.91 2.00 1.65 2.36 1.51 2.71 1.42 3.04 1.15 6.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.05 1.76 1.47 2.65 1.16 5.40
3.27 1.38 2.69 1.52 2.11 1.82 1.67 2.32 1.48 2.82
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.95
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Валенсия

Исход игры
Реал Сосьедад
59.2% (87)
Ничья
27.9% (41)
Валенсия
12.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
54.11% (79)
Меньше
45.89% (67)
Обе команды забьют
Да
78.08% (114)
Нет
21.92% (32)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
36.7% (54)
1:1 Ничья
23.8% (35)
1:0 Реал Сосьедад
12.2% (18)
1:2 Валенсия
10.9% (16)
2:0 Реал Сосьедад
6.8% (10)
3:1 Реал Сосьедад
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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