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  3. Испания
Хетафе
3:0
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
1:0
13' Гол
Анхель Луис
22' Желтая карточка
Дамиан Суарес
37' Желтая карточка
Оливера Матиас
2:0
39' Гол
Кукурелья Марк
3:0
42' Гол
Анхель Луис
67' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
71' Желтая карточка
Фекир Набиль
78' Желтая карточка
Акуоку Поль
82' Желтая карточка
Манди Аисса
83' Вторая желтая карточка
Манди Аисса
84' Желтая карточка
Кабако Эрик
90'+4
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
23
Эрнандес
Хуан
1
Роблес
Жоэль
5
Бартра
Марк
23
Манди
Аисса
12
Сидней
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
7
Хуанми
Мигель
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
19
Санабрия
Антонио
Хетафе
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 2 0.67
2. Мата Хайме 1 0.33
3. Кукурелья Марк 1 0.33
4. Эрнандес Хуан 0 0
5. Ньом Аллан 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карвалью Вилльям 2 0.5
2. Фекир Набиль 1 (1) 0.25
3. Тельо Кристиан 1 0.25
4. Манди Аисса 1 0.25
5. Каналес Серхио 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 3 0
2. Арамбарри Мауро 2 0
3. Дьене Даконам 1 0
4. Максимович Неманья 1 0
5. Кабако Эрик 1 0
6. Кукурелья Марк 1 0
7. Оливера Матиас 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Фекир Набиль 2 0
4. Гидо Родригес 2 0
5. Каналес Серхио 1 0
6. Бартра Марк 1 0
7. Морено Алекс 1 0
8. Иглесиас Борха 1 0
9. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 0 0 0 100% (1) 0 0
 Бетис 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе
Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада
Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Хетафе Ла Лига Бетис 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Бетис Примера
Хетафе 0:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Хетафе Примера Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион Бетис 3:2 Хетафе Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
4. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Вальядолид Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Хетафе 63.6% (98)
X 27.9% (43)
Бетис 8.4% (13)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.42 4.20 9.50
1.44 4.05 9.00
1.40 4.43 10.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
6.40 1.11 5.10 1.17 4.44 1.20 2.26 1.69 3.15 1.35 1.68 2.28 1.85 1.95 1.38 3.00 1.05 9.50 1.28 3.60 1.15 5.30 1.13 5.80 1.09 7.20
1.00 19.75
6.82 1.12 4.27 1.24 3.58 1.32 2.89 1.45 2.08 1.81 1.75 2.16 1.53 2.61 1.58 2.49 1.34 3.44 1.11 7.51 1.61 2.43 1.43 2.94 1.38 3.22 1.14 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.45 2.70 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
2.19 1.72 1.79 2.09 1.40 3.09 1.27 3.93 1.37 3.20 1.20 4.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.38 1.95 1.85 1.42 2.85 1.15 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Хетафе 3:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Бетис

Исход игры
Хетафе
63.6% (98)
Ничья
27.9% (43)
Бетис
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.97% (41)
Меньше
73.03% (111)
Обе команды забьют
Да
51.97% (79)
Нет
48.03% (73)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
37% (57)
1:1 Ничья
24.7% (38)
2:1 Хетафе
16.9% (26)
2:0 Хетафе
6.5% (10)
1:2 Бетис
5.2% (8)
0:1 Бетис
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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