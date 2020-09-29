Второй тайм

94' Хетафе заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Палаверса Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Хетафе

89' Плохо сыграл Дьене Даконам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Игрок команды Хетафе делает подачу своему товарищу по команде.

87' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

87' Плохо сыграл Тимор Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Роблес Жоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Матч возобновлен

85' Морено Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Кабако Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Манди Аисса получает вторую желтую карточку

82' Манди Аисса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Матч остановлен

79' Удар от ворот произведет Бетис

79' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Акуоку Поль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

75' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Кукурелья Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Фекир Набиль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Удар от ворот произведет Бетис

69' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Хетафе

64' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Хетафе

59' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Бетис

57' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Выглядело как неплохой момент. Оливера Матиас из команды Хетафе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

55' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Хетафе

54' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Роблес Жоэль взял и забрал мяч на выходе

53' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

49' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Бетис

46' Бетис делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.