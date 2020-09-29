Хетафе
3:0
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Бетис
1:0
13' ГолАнхель Луис
22' Желтая карточкаДамиан Суарес
37' Желтая карточкаОливера Матиас
2:0
39' ГолКукурелья Марк
3:0
42' ГолАнхель Луис
67' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
71' Желтая карточкаФекир Набиль
78' Желтая карточкаАкуоку Поль
82' Желтая карточкаМанди Аисса
83' Вторая желтая карточкаМанди Аисса
84' Желтая карточкаКабако Эрик
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Манди
Аисса
12
Сидней
15
Морено
Алекс
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марин КарлосВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
1:0
22'
37'
39'
2:0
42'
3:0
67'
71'
78'
82'
83'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|2
|0.67
|2.
|Мата Хайме
|1
|0.33
|3.
|Кукурелья Марк
|1
|0.33
|4.
|Эрнандес Хуан
|0
|0
|5.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.5
|2.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.25
|3.
|Тельо Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Манди Аисса
|1
|0.25
|5.
|Каналес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|3
|0
|2.
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|3.
|Дьене Даконам
|1
|0
|4.
|Максимович Неманья
|1
|0
|5.
|Кабако Эрик
|1
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|1
|0
|7.
|Оливера Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|3
|1
|2.
|Манди Аисса
|2
|1
|3.
|Фекир Набиль
|2
|0
|4.
|Гидо Родригес
|2
|0
|5.
|Каналес Серхио
|1
|0
|6.
|Бартра Марк
|1
|0
|7.
|Морено Алекс
|1
|0
|8.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|9.
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Бетис
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе
Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе 0:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Хетафе Примера Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион Бетис 3:2 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.40
|1.11
|5.10
|1.17
|4.44
|1.20
|2.26
|1.69
|3.15
|1.35
|1.68
|2.28
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.00
|19.75
|—
|—
|6.82
|1.12
|—
|—
|4.27
|1.24
|3.58
|1.32
|2.89
|1.45
|2.08
|1.81
|1.75
|2.16
|1.53
|2.61
|—
|—
|1.58
|2.49
|1.34
|3.44
|1.11
|7.51
|1.61
|2.43
|1.43
|2.94
|1.38
|3.22
|—
|—
|1.14
|6.31
Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Бетис
Исход игры
Хетафе
63.6% (98)
Ничья
27.9% (43)
Бетис
8.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
26.97% (41)
Меньше
73.03% (111)
Обе команды забьют
Да
51.97% (79)
Нет
48.03% (73)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
37% (57)
1:1 Ничья
24.7% (38)
2:1 Хетафе
16.9% (26)
2:0 Хетафе
6.5% (10)
1:2 Бетис
5.2% (8)
0:1 Бетис
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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